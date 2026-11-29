Na Terra, refogar cebola com azeite é quase um gesto automático. Na Estação Espacial Internacional, a mesma tarefa exige planejamento, criatividade e alguns cuidados extras. Um ingrediente tão familiar na nossa cozinha também ganhou seu lugar na órbita terrestre.

Em um vídeo compartilhado pelo astronauta Anil Menon, seus colegas Jessica Meir e Jack Hathaway mostram como prepararam cebolas frescas que chegaram à estação a bordo de uma nave de reabastecimento. O desafio inicial não era cortar a cebola, mas impedir que os pedaços saíssem flutuando pelo ambiente. Em microgravidade, até os gestos mais simples da cozinha precisam ser repensados.

A solução foi simples e engenhosa. Os astronautas colocaram um pouco de azeite sobre uma folha de papel-alumínio, acomodaram ali os pedaços de cebola e fecharam o pacote. Depois, levaram tudo a um aquecedor de alimentos por um período prolongado, de 12 a 24 horas. Com mais tempo, explicou uma das astronautas, a cebola pode até caramelizar.

A cena chama a atenção, mas vale uma observação: não se trata de uma fritura. O preparo mostrado é um cozimento lento, feito com o auxílio de um aquecedor. Na estação, cozinhar como fazemos na Terra é bastante limitado. Chamas abertas não são uma opção, e os equipamentos de aquecimento precisam seguir regras rigorosas de segurança. O cardápio e os utensílios são pensados para funcionar em um ambiente em que tudo precisa ficar acondicionado, sem migalhas ou gotas soltas. A preparação de alimentos depende principalmente de água, embalagens específicas e aquecedores.

O papel do azeite na órbita

E por que levar azeite para o espaço? Além de ser um ingrediente familiar e versátil, a gordura ajuda a envolver os alimentos e, nesse preparo, contribui para manter os pedaços de cebola no lugar. Na cozinha terrestre, usamos o azeite para refogar, assar, temperar e finalizar. Na órbita, ele também pode acrescentar sabor e variedade a uma alimentação que depende de planejamento, conservação e praticidade.

A alimentação dos astronautas é muito mais do que combustível. As refeições ajudam a manter a saúde e o desempenho durante missões longas, mas também têm uma dimensão afetiva e cultural. Comer algo fresco, reconhecer um aroma conhecido ou preparar uma receita que lembre a Terra pode fazer diferença na rotina de quem passa meses longe de casa.

Alimentos frescos a bordo

Essa busca por alimentos frescos também faz parte das pesquisas espaciais. A bordo da estação, o programa Veggie permite cultivar plantas em pequenas estruturas de cultivo. Em outro episódio da série Chez ISS, os astronautas experimentaram folhas de couve e mostarda wasabi produzidas ali mesmo. Ao sentir o aroma de uma folha, uma das astronautas resumiu a experiência: tinha cheiro de Terra.

Talvez seja esse o aspecto mais interessante da história. Mesmo em um ambiente altamente tecnológico, a comida continua conectando as pessoas à vida cotidiana. Um pouco de azeite, algumas cebolas e uma folha de papel-alumínio não parecem muito diante da complexidade de uma estação espacial. Mas mostram que, onde houver seres humanos, haverá também a vontade de transformar ingredientes em comida, criar sabores e encontrar pequenos sinais de casa.

O azeite ainda não está sendo usado para fritar no espaço. Mas já participa, à sua maneira, de uma experiência que aproxima a cozinha da exploração espacial. E isso, convenhamos, é uma viagem e tanto.