Descoberta na China cria novo teste para a teoria de Einstein sobre a gravidade

Pesquisadores chineses descobriram um raro sistema de duas estrelas de nêutrons que permite testar, em condições extremas, previsões da Teoria da Relatividade Geral, formulada por Albert Einstein para explicar o funcionamento da gravidade. A descoberta foi feita com o radiotelescópio FAST e publicada em 15 de setembro na revista científica Physical Review Letters.

Batizado de PSR J1856-0039, o sistema é formado por duas estrelas extremamente densas que giram uma ao redor da outra em apenas 2,36 horas. Esse é o segundo menor período orbital já registrado entre sistemas desse tipo, o que significa que as duas estrelas estão muito próximas e submetidas a efeitos gravitacionais intensos.

Estrelas de nêutrons são remanescentes formados após o colapso de estrelas massivas. Quando duas delas orbitam juntas, criam um ambiente que permite aos cientistas observar fenômenos difíceis de reproduzir em outras condições.

No novo sistema, os pesquisadores mediram a redução gradual da órbita provocada pela perda de energia na forma de ondas gravitacionais. A relação entre o resultado observado e o previsto pela Relatividade Geral foi de 1,009 ± 0,014, valor compatível com as previsões da teoria.

O PSR J1856-0039 também possui a menor massa total já registrada entre sistemas binários de estrelas de nêutrons: 2,488 vezes a massa do Sol. Uma das estrelas tem cerca de 1,30 massa solar, enquanto a outra possui aproximadamente 1,19 e está entre as estrelas de nêutrons mais leves já identificadas.

Segundo as simulações da equipe, as duas estrelas deverão continuar se aproximando até se fundirem daqui a cerca de 82 milhões de anos, provavelmente formando uma estrela de nêutrons mais massiva.

A descoberta foi feita pela equipe de levantamento de pulsares do FAST, liderada por Han Jinlin, do Observatório Astronômico Nacional da China. O projeto já identificou cerca de 900 novos pulsares.

Fonte: CCTV