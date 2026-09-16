Descoberta na China cria novo teste para a teoria de Einstein sobre a gravidade

Albert Einstein: Pesquisadores chineses descobrem sistema raro de estrelas de nêutrons que permite testar a Teoria da Relatividade Geral (AS400 DB/Bettmann Archive/Getty Images)
Agência
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15h43.
Pesquisadores chineses descobriram um raro sistema de duas estrelas de nêutrons que permite testar, em condições extremas, previsões da Teoria da Relatividade Geral, formulada por Albert Einstein para explicar o funcionamento da gravidade. A descoberta foi feita com o radiotelescópio FAST e publicada em 15 de setembro na revista científica Physical Review Letters.
Batizado de PSR J1856-0039, o sistema é formado por duas estrelas extremamente densas que giram uma ao redor da outra em apenas 2,36 horas. Esse é o segundo menor período orbital já registrado entre sistemas desse tipo, o que significa que as duas estrelas estão muito próximas e submetidas a efeitos gravitacionais intensos.
Estrelas de nêutrons são remanescentes formados após o colapso de estrelas massivas. Quando duas delas orbitam juntas, criam um ambiente que permite aos cientistas observar fenômenos difíceis de reproduzir em outras condições.
No novo sistema, os pesquisadores mediram a redução gradual da órbita provocada pela perda de energia na forma de ondas gravitacionais. A relação entre o resultado observado e o previsto pela Relatividade Geral foi de 1,009 ± 0,014, valor compatível com as previsões da teoria.
O PSR J1856-0039 também possui a menor massa total já registrada entre sistemas binários de estrelas de nêutrons: 2,488 vezes a massa do Sol. Uma das estrelas tem cerca de 1,30 massa solar, enquanto a outra possui aproximadamente 1,19 e está entre as estrelas de nêutrons mais leves já identificadas.
Segundo as simulações da equipe, as duas estrelas deverão continuar se aproximando até se fundirem daqui a cerca de 82 milhões de anos, provavelmente formando uma estrela de nêutrons mais massiva.
A descoberta foi feita pela equipe de levantamento de pulsares do FAST, liderada por Han Jinlin, do Observatório Astronômico Nacional da China. O projeto já identificou cerca de 900 novos pulsares.
Fonte: CCTV