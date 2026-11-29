O volume de processos judiciais no Brasil pressiona os departamentos jurídicos de grandes empresas, que precisam gastar bilhões de reais para administrar disputas e pagar condenações. Com milhares de ações semelhantes, a coleta de documentos e provas se tornou uma operação que consome tempo, dinheiro e equipes inteiras.

É nesse mercado que a Docato, legaltech brasileira fundada em 2020, quer crescer. A empresa desenvolveu o Fluxo de Defesa, uma plataforma que utiliza agentes de inteligência artificial para organizar processos, buscar evidências em sistemas corporativos e preparar informações que serão usadas pelos advogados na elaboração das defesas.

A mudança de estratégia ganhou força nos últimos dois anos, quando grandes clientes passaram a cobrar da empresa uma solução mais concentrada na redução das perdas judiciais. Agora, a Docato quer ampliar a presença em setores como telecomunicações, varejo e seguros, além do mercado financeiro, onde já atende instituições como Santander, Banco BMG e BTG Pactual.

Para sustentar a expansão, a empresa prevê investir mais de R$ 50 milhões em inteligência artificial até 2027. A companhia também afirma que dobrou de tamanho em 2024 e 2025 e espera repetir o desempenho em 2026. Para 2027, a meta é acelerar o crescimento com a participação de escritórios de advocacia parceiros. A receita recorrente anualizada é de R$ 50 milhões.

Como funciona a plataforma de IA da Docato

O Fluxo de Defesa reúne etapas que antes eram contratadas separadamente. A plataforma captura processos nos tribunais, cadastra as informações, identifica possíveis fraudes e reúne documentos em diferentes sistemas da empresa processada.

Na prática, quando um consumidor entra com uma ação contra um banco ou uma operadora de telefonia, por exemplo, a companhia precisa localizar o histórico de atendimento, contratos, registros de pagamento e outros documentos que ajudem a entender o que aconteceu. Em grandes organizações, essas informações podem estar espalhadas por dezenas de sistemas.

A Docato utiliza agentes de IA para fazer essa busca e organizar os dados. Depois, uma etapa de jurimetria, análise estatística de decisões judiciais, avalia as informações disponíveis e ajuda a estimar as possibilidades de sucesso da defesa ou a conveniência de um acordo.

Se a empresa não tiver provas suficientes ou se a análise indicar que um acordo é mais vantajoso, a plataforma também apresenta estimativas de valores e informações sobre como os juízes daquela comarca costumam decidir casos semelhantes.

Na etapa final, o sistema prepara uma minuta de defesa editável, acompanhada dos documentos e das evidências reunidas. O material fica disponível para o departamento jurídico e para os escritórios responsáveis pelo processo.

Segundo Cláudio Bernardo, Sócio e Chief Revenue Officer (CRO) da Docato, uma das operações da Docato no Banco BMG já produz quase 2.000 laudos por dia com inteligência artificial. A operação ainda prevê conferência em determinadas situações.

A proposta é reduzir o trabalho manual de equipes que passam boa parte do expediente procurando documentos.

Por que a tecnologia entrou na disputa pelo mercado dos escritórios de advocacia

O avanço da inteligência artificial no mercado jurídico também abre uma discussão sobre os limites de atuação das empresas de tecnologia. Escritórios de advocacia e legaltechs disputam espaço em um setor no qual a automação começa a assumir tarefas antes executadas por profissionais.

A Docato afirma que seu modelo não pretende substituir os advogados. A empresa fornece informações organizadas e documentos para que os escritórios tenham condições de elaborar as estratégias jurídicas e conduzir os processos.

O executivo diz que a Docato procura trabalhar em parceria com os escritórios, que também participam do desenvolvimento da plataforma. A empresa não assume a representação judicial nem a condução dos processos.

A discussão ocorre em um momento de transformação do setor. O uso de inteligência artificial na advocacia levanta questões sobre a divisão de atividades entre profissionais e empresas de tecnologia, além dos limites regulatórios da prestação de serviços jurídicos.

“Nossos agentes de IA fazem o trabalho pesado e invisível de cruzar bases de dados caóticas corporativas e dados públicos, obtendo evidências que humanos não conseguiriam levantar em escala. Nós estamos introduzindo a inteligência artificial sem tomar a cadeira de ninguém”, diz Bernardo.

Quais setores estão no radar de expansão da startup

O potencial de mercado está concentrado em grandes companhias com milhares de processos judiciais por mês. Segundo Bernardo, a solução faz mais sentido para empresas que recebem pelo menos 500 a 1.000 novas ações mensalmente.

O setor bancário é hoje seu principal mercado, mas a companhia pretende ampliar a atuação em telecomunicações, varejo e seguradoras.

A escolha desses segmentos está relacionada ao volume de ações e à repetição de problemas. Uma operadora de telefonia, por exemplo, pode receber centenas de processos relacionados a cobranças indevidas ou falhas na prestação de serviços. No varejo, as disputas podem envolver problemas de entrega, enquanto no setor financeiro aparecem questões ligadas a contratos e operações de crédito.

Apesar das oportunidades, a expansão exige adaptar a tecnologia às características de cada negócio. Uma fraude relacionada ao crédito consignado em um banco exige a busca por evidências diferentes das necessárias para investigar um problema na entrega de um produto vendido pelo varejo.

Por isso, parte do investimento anunciado será destinada ao desenvolvimento de produto, infraestrutura e tecnologia, além da ampliação das equipes.

Como convencer grandes empresas a adotar inteligência artificial

Um dos obstáculos para a Docato é convencer os departamentos jurídicos de que a inteligência artificial não resolve sozinha problemas operacionais complexos.

Segundo Bernardo, parte das empresas ainda espera que ferramentas de IA funcionem como um assistente capaz de responder perguntas, sem considerar o trabalho necessário para integrar sistemas, organizar dados e criar processos automatizados.

"O pessoal acha que é como assinar o GPT ou o Claude, fazer uma pergunta e ele responder. E tem todo um trabalho de engenharia para transformar a entrega da IA numa infraestrutura que coordena uma série de etapas dentro de um fluxo de trabalho", afirma.

A empresa também precisa acompanhar o crescimento da carteira de clientes sem comprometer o atendimento. Bernardo diz que a Docato mantém equipes humanas de onboarding, etapa de implantação da solução, e suporte, em vez de transferir toda a relação com o cliente para sistemas automatizados.

A estratégia comercial também deve mudar. Até agora, a expansão ocorreu principalmente por meio da equipe própria de vendas. Para 2027, a companhia pretende contar mais com escritórios parceiros que utilizem a plataforma e ajudem a levar a tecnologia a novos clientes.