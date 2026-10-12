Por que o centro da Terra se move? Nasa mede deslocamento de poucos milímetros

O centro de massa da Terra não permanece no mesmo lugar. Esse ponto se desloca alguns milímetros ao longo do ano devido ao movimento de grandes quantidades de água, gelo e ar pelo planeta. Cientistas liderados pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL), da Nasa, desenvolveram uma técnica mais precisa para acompanhar essas oscilações sazonais.

O método combina medições a laser, dados de GPS e informações de satélites. A análise também considera como o peso da água e do gelo deforma a crosta terrestre. Os resultados foram publicados na revista científica Geophysical Journal International.

O que faz o centro de massa se mover

Se a Terra fosse uma esfera completamente sólida, seu centro de massa coincidiria com o centro geométrico. Na prática, grandes volumes de água, gelo e ar circulam pelo planeta. Essa redistribuição faz o ponto oscilar alguns milímetros ao longo das estações.

Medir o fenômeno com precisão, porém, tem sido um desafio. As estimativas internacionais de 2017 e 2023 diferem em 7 milímetros. A diferença é quase tão grande quanto o próprio deslocamento que os cientistas tentam medir.

Para reduzir essa incerteza, o geocientista Donald Argus, do JPL, liderou o desenvolvimento da nova técnica.

Como a Nasa mediu o deslocamento

A gravidade faz os satélites orbitarem ao redor do centro de massa terrestre. Quando esse ponto muda de posição, pequenas alterações podem ser detectadas nas distâncias entre os equipamentos em órbita e as estações de rastreamento em solo.

A nova abordagem combina rastreamento a laser, dados de GPS e informações orbitais de vários satélites em órbita baixa.

Os pesquisadores também consideraram a deformação da crosta provocada pelo peso da água e do gelo. Esse efeito faz as próprias estações terrestres mudarem ligeiramente de posição. Com a nova técnica, a equipe estima que a oscilação anual seja cerca de metade do valor calculado oito anos atrás.

Segundo Argus, os resultados também indicam que a quantidade de água e ar transferida entre os hemisférios é menor do que se estimava anteriormente.

Amazônia altera o equilíbrio da Terra

Os pesquisadores identificaram três componentes principais por trás das oscilações: oceanos, atmosfera e água armazenada nos continentes.

Na América do Norte e na Eurásia, o acúmulo de neve atinge o máximo em março. A massa adicional desloca o centro da Terra cerca de 3 milímetros em direção ao Polo Norte.

Em abril, a bacia do rio Amazonas alcança seu volume máximo sazonal de água proveniente das chuvas. Nesse período, a região acumula cerca de 2.400 gigatoneladas de água. Essa concentração desloca o centro de massa da Terra cerca de 2,2 milímetros em direção à América do Sul.

As monções do Sudeste Asiático também participam do ciclo. Em novembro, o volume acumulado chega a aproximadamente 600 gigatoneladas, com efeito menor sobre a oscilação anual.

Os oceanos também exercem influência. Entre agosto e outubro, degelo e chuvas aumentam sua massa e deslocam o centro terrestre em direção ao Pacífico Sul. Devido à dimensão do Oceano Pacífico, variações em sua massa podem superar as registradas em outras bacias oceânicas.

Mudanças sazonais na atmosfera completam o ciclo. O ar frio e mais denso do inverno redistribui massa entre diferentes regiões do planeta ao longo do ano.

Por que poucos milímetros importam?

Embora pequenos, esses deslocamentos são importantes para sistemas que dependem de medições extremamente precisas. O centro de massa da Terra funciona como um ponto de referência para tecnologias de posicionamento.

Segundo Felix Landerer, coautor do estudo e pesquisador do JPL, compreender melhor essas oscilações pode aperfeiçoar sistemas usados em mapeamento e navegação. As aplicações também incluem logística de transporte marítimo e agricultura de precisão.

As estimativas da nova análise estão de acordo com observações da missão GRACE-FO, lançada em 2018. Formada por dois satélites, a missão acompanha mudanças mensais no campo gravitacional terrestre provocadas, em grande parte, pelo deslocamento de água pelo planeta.