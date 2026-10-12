Por que o centro da Terra se move? Nasa mede deslocamento de poucos milímetros

Terra: Nasa usou satélites e GPS para medir oscilações no centro de massa (Nasa/Reprodução)
Redatora
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 10h00.
O centro de massa da Terra não permanece no mesmo lugar. Esse ponto se desloca alguns milímetros ao longo do ano devido ao movimento de grandes quantidades de água, gelo e ar pelo planeta. Cientistas liderados pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL), da Nasa, desenvolveram uma técnica mais precisa para acompanhar essas oscilações sazonais.
O método combina medições a laser, dados de GPS e informações de satélites. A análise também considera como o peso da água e do gelo deforma a crosta terrestre. Os resultados foram publicados na revista científica Geophysical Journal International.
Se a Terra fosse uma esfera completamente sólida, seu centro de massa coincidiria com o centro geométrico. Na prática, grandes volumes de água, gelo e ar circulam pelo planeta. Essa redistribuição faz o ponto oscilar alguns milímetros ao longo das estações.
Medir o fenômeno com precisão, porém, tem sido um desafio. As estimativas internacionais de 2017 e 2023 diferem em 7 milímetros. A diferença é quase tão grande quanto o próprio deslocamento que os cientistas tentam medir.
Para reduzir essa incerteza, o geocientista Donald Argus, do JPL, liderou o desenvolvimento da nova técnica.
A gravidade faz os satélites orbitarem ao redor do centro de massa terrestre. Quando esse ponto muda de posição, pequenas alterações podem ser detectadas nas distâncias entre os equipamentos em órbita e as estações de rastreamento em solo.
A nova abordagem combina rastreamento a laser, dados de GPS e informações orbitais de vários satélites em órbita baixa.
Os pesquisadores também consideraram a deformação da crosta provocada pelo peso da água e do gelo. Esse efeito faz as próprias estações terrestres mudarem ligeiramente de posição. Com a nova técnica, a equipe estima que a oscilação anual seja cerca de metade do valor calculado oito anos atrás.
Segundo Argus, os resultados também indicam que a quantidade de água e ar transferida entre os hemisférios é menor do que se estimava anteriormente.
Na América do Norte e na Eurásia, o acúmulo de neve atinge o máximo em março. A massa adicional desloca o centro da Terra cerca de 3 milímetros em direção ao Polo Norte.
Em abril, a bacia do rio Amazonas alcança seu volume máximo sazonal de água proveniente das chuvas. Nesse período, a região acumula cerca de 2.400 gigatoneladas de água. Essa concentração desloca o centro de massa da Terra cerca de 2,2 milímetros em direção à América do Sul.
As monções do Sudeste Asiático também participam do ciclo. Em novembro, o volume acumulado chega a aproximadamente 600 gigatoneladas, com efeito menor sobre a oscilação anual.
Os oceanos também exercem influência. Entre agosto e outubro, degelo e chuvas aumentam sua massa e deslocam o centro terrestre em direção ao Pacífico Sul. Devido à dimensão do Oceano Pacífico, variações em sua massa podem superar as registradas em outras bacias oceânicas.
Mudanças sazonais na atmosfera completam o ciclo. O ar frio e mais denso do inverno redistribui massa entre diferentes regiões do planeta ao longo do ano.
Embora pequenos, esses deslocamentos são importantes para sistemas que dependem de medições extremamente precisas. O centro de massa da Terra funciona como um ponto de referência para tecnologias de posicionamento.
Segundo Felix Landerer, coautor do estudo e pesquisador do JPL, compreender melhor essas oscilações pode aperfeiçoar sistemas usados em mapeamento e navegação. As aplicações também incluem logística de transporte marítimo e agricultura de precisão.
As estimativas da nova análise estão de acordo com observações da missão GRACE-FO, lançada em 2018. Formada por dois satélites, a missão acompanha mudanças mensais no campo gravitacional terrestre provocadas, em grande parte, pelo deslocamento de água pelo planeta.