Por que países pedem para famílias estocarem comida e água?

RESUMO ＋ O governo do Reino Unido orienta cidadãos a manter um kit de emergência com suprimentos para três dias, medida adotada em diferentes formatos por ao menos 62 países. As reservas buscam garantir autonomia durante apagões, desastres, ataques cibernéticos e outras crises. Alimentos não perecíveis, água, medicamentos, rádio, lanternas, pilhas e dinheiro estão entre os itens recomendados.

A orientação do governo do Reino Unido para que cidadãos mantenham em casa um 'kit de emergência' para três dias ganhou repercussão internacional. A ideia é que os britânicos tenham em casa alimentos não perecíveis, água potável, dinheiro vivo, rádio e pilhas para enfrentar a falta de serviços essenciais.

A recomendação faz parte de uma campanha de preparação para emergências e não é uma iniciativa isolada. Governos de diferentes regiões do mundo adotam medidas semelhantes para orientar a população a lidar com interrupções no abastecimento e na infraestrutura.

Ao menos 62 países já emitiram recomendações para que famílias mantenham reservas domésticas de produtos essenciais. O período sugerido, porém, varia de acordo com o país, enquanto alguns adotam a referência de 72 horas, outros recomendam estoques para uma semana ou até dez dias.

Por que os governos recomendam 'kits de emergência'?

A orientação busca garantir que as famílias consigam atender às necessidades básicas enquanto os serviços públicos e as equipes de emergência trabalham para restabelecer a normalidade em situações de calamidade pública. Em momentos de crise, o fornecimento de energia elétrica, água, internet e telefonia pode ser interrompido, assim como o funcionamento de transportes, supermercados e outros serviços.

Entre os riscos considerados estão desastres naturais, como enchentes, tempestades e incêndios florestais, que já assolam a Europa e diferentes partes do globo, além de apagões, ataques cibernéticos, conflitos armados e interrupções nas cadeias de abastecimento.

A referência de três dias está relacionada à necessidade de garantir um período inicial de autonomia para a população enquanto as autoridades organizam a resposta à emergência e conseguem chegar às áreas afetadas. A ideia é reduzir a dependência imediata dos serviços públicos e evitar que famílias precisem buscar mantimentos em meio a instabilidade.

A União Europeia, por exemplo, incluiu a recomendação de autonomia mínima de 72 horas em sua Estratégia de Preparação da União, apresentada em março de 2025. O documento considera riscos como tensões geopolíticas, ataques híbridos e cibernéticos, pandemias e eventos climáticos extremos.

Confira a lista de países com algum tipo de orientação para que seus cidadãos mantenham suprimentos para pelo menos 72 horas.

Países com recomendação para kits de emergência:

França

Reino Unido

Estados Unidos

Canadá

Japão

México

Holanda

Bélgica

Bulgária

Chipre

República Tcheca

Dinamarca

Finlândia

Grécia

Islândia

Lituânia

Moldávia

Polônia

Romênia

Espanha

Chile

Geórgia

Indonésia

Estado de Israel

Cazaquistão

Malásia

Nova Zelândia

Filipinas

Turquia

Austrália

África do Sul

Brasil

Suécia

Noruega

Estônia

Letônia

Áustria

Alemanha

Singapura

Eslováquia

Colômbia

Peru

Irlanda

Itália

Sérvia

Luxemburgo

Coreia do Sul

Emirados Árabes Unidos

Suíça

Cuba

China

Taiwan

Índia

Quênia

Nigéria

Namíbia

Cabo Verde

Irã

Líbano

Rússia

Ucrânia

Eslovênia

Apesar de não possuir uma recomendação nacional, o Brasil também aparece na lista por ter uma recomendação regional do estado de São Paulo, que orienta a população a manter suprimentos para três dias. É o caso da Austrália, onde Queensland recomenda uma reserva doméstica para três dias, e da África do Sul, onde a Cidade do Cabo adota orientação semelhante.

Quais países recomendam reservas por períodos maiores?

Embora três dias seja uma referência comum, algumas nações adotam períodos maiores de autonomia doméstica. Na Suécia e na Noruega, por exemplo, a orientação é que as famílias estejam preparadas para se manter por pelo menos uma semana. No Japão, a referência mínima é de três dias, mas a orientação é ampliar o estoque para uma semana.

Na Alemanha, o governo recomenda que as famílias tenham alimentos e bebidas suficientes para até dez dias. Na Áustria, Singapura e Eslováquia, a orientação é manter mantimentos para duas semanas.

A Eslovênia apresenta uma das recomendações mais extensas: sua lista de alimentos considera um estoque para 30 dias por adulto, embora a reserva de água indicada seja de pelo menos três dias.

Nem todas as recomendações seguem um período fixo. No Peru, o planejamento é dividido entre uma mochila de sobrevivência para as primeiras 24 horas e uma caixa de reserva para os dias seguintes, até completar quatro dias.

No México, a recomendação também combina dois tipos de reserva: uma mochila de emergência para 48 horas e uma caixa com mantimentos para mais dois dias.

os Estados Unidos, as orientações federais recomendam que a população mantenha alimentos, água e outros itens essenciais para vários dias, sem fixar um prazo único. Na Índia, a orientação é preparar kits de emergência para desastres, também sem uma duração nacional determinada.

Em outros casos, como na Coreia do Sul, as recomendações variam conforme a localidade.

O que deve entrar na reserva de emergência?

As listas variam entre os governos, mas geralmente incluem alimentos não perecíveis, água potável, medicamentos de uso contínuo, pilhas, lanternas e rádios portáteis.

A orientação britânica, por exemplo, recomenda três litros de água por pessoa por dia apenas para consumo. Para três dias, são nove litros por pessoa. A lista também inclui alimentos enlatados, frutas secas, castanhas, carregadores portáteis, dinheiro em espécie, cobertores e itens de primeiros socorros.

A recomendação é que os produtos sejam escolhidos de acordo com as necessidades de cada família, considerando crianças, idosos, pessoas que utilizam medicamentos e animais de estimação.

A ideia, segundo o governo britânico, não é fazer compras de última hora ou acumular grandes quantidades de produtos, mas organizar gradualmente uma reserva que possa ser utilizada em situações de emergência.