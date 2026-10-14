Tudo o que se sabe sobre o ataque hacker a freezers em supermercados na França

RESUMO ＋ Uma série de ataques cibernéticos comprometeu sistemas de refrigeração de supermercados franceses na madrugada de 12 de outubro. Os invasores alteraram controles ligados a equipamentos Danfoss e fizeram freezers entrarem em ciclos de degelo, o que levou lojas a descartar alimentos. O governo francês estima que cerca de 700 supermercados foram afetados. O prejuízo final e a identidade dos responsáveis ainda são desconhecidos.

Na madrugada de segunda-feira, 12, invasores alteraram os sistemas de refrigeração de centenas de supermercados na França e fizeram freezers e câmaras frias esquentarem. O ataque hacker levou uma série de lojas a descartar alimentos, além de provocar danos sérios a alguns equipamentos. O prejuízo total ainda não foi calculado, mas pode chegar a dezenas de milhões de euros, segundo uma estimativa publicada pelo jornal francês Le Monde — e, agora, virou até uma investigação criminal.

Os alvos dos hackers, na verdade, não eram geladeiras domésticas, mas controladores que supervisionam equipamentos de refrigeração comercial. Eles monitoram temperaturas, recebem alertas e permitem que técnicos ajustem a operação à distância. Essa conexão remota, comum em sistemas de internet das coisas, reduz a necessidade de visitas técnicas, mas também exige proteção adequada contra acessos indevidos.

Em supermercados, esses controladores podem coordenar diversos equipamentos de uma instalação. Sensores enviam dados de temperatura ao sistema, que permite aos técnicos acompanhar o funcionamento e alterar configurações. Essa ligação entre comandos digitais e equipamentos físicos é característica dos sistemas ciberfísicos.

Como os freezers esquentaram?

Os primeiros relatos apontaram para controladores da fabricante dinamarquesa Danfoss. Segundo informações reunidas pelo jornal Le Monde, os invasores acionaram ciclos contínuos de degelo e alteraram as configurações de temperatura.

Em uma loja, uma câmara fria chegou a 50 graus Celsius. Para comparação, muitos alimentos refrigerados precisam ser mantidos entre 0°C e 4°C, enquanto ultracongelados exigem temperaturas de −18°C — ou menos.

O degelo é uma função normal dos freezers: aquece as serpentinas por períodos curtos para evitar o acúmulo de gelo. Quando permanece ligado por muito tempo, o equipamento deixa de conservar os alimentos congelados. Os invasores também teriam prolongado o ciclo de degelo de uma para oito horas, atrasando os alertas e a resposta das equipes.

Quando a temperatura ultrapassa os limites seguros, a loja precisa descartar os produtos se não consegue garantir que a conservação foi mantida. Em uma unidade da rede Intermarché, por exemplo, o proprietário estimou em 21 mil euros o custo de compra dos alimentos perdidos, segundo o Le Monde.

Quantas lojas foram atingidas

O número de estabelecimentos afetados mudou assim que as redes e as autoridades reuniram informações. Os primeiros relatos falaram em mais de 500 supermercados. Na terça-feira, 13, o ministro das Finanças francês, Roland Lescure, disse ao Parlamento que cerca de 700 dos 10 mil supermercados do país foram atingidos.

O Groupement Mousquetaires informou que 300 lojas Intermarché e Netto tiveram problemas. A Coopérative U relatou ocorrências em 80 de suas cerca de 2 mil unidades; o Carrefour também apontou 80 lojas, e o Monoprix, cerca de 30. A rede E.Leclerc apareceu entre as afetadas.

Nem todas as lojas tiveram o mesmo nível de dano. Algumas descartaram produtos; outras conseguiram interromper o problema antes de perder os estoques.

O que se sabe sobre a falha?

A Danfoss afirmou que a maioria dos equipamentos atingidos era antiga e já não recebia atualizações de software ou segurança. A fabricante disse que trabalhava com clientes para reduzir os danos, atualizar os sistemas compatíveis, reforçar proteções de rede e retirar da internet os equipamentos expostos diretamente.

Pesquisadores da empresa de segurança Claroty haviam identificado vulnerabilidades em um modelo de controlador Danfoss e informado a fabricante antes do ataque. A empresa lançou uma atualização para corrigir os problemas encontrados.

A existência dessas falhas ajuda a entender o risco de sistemas conectados e desatualizados, mas não confirma que elas foram usadas nessa invasão específica.

A agência francesa de segurança cibernética, a ANSSI, alertou para comprometimentos em controladores de refrigeração de mais de uma fabricante. Na noite seguinte ao ataque inicial, houve relatos de uma nova invasão em uma loja que usava equipamentos da Dixell.

O alerta francês também menciona sistemas Copeland. As informações públicas não confirmam que todos os episódios tenham sido conduzidos pelos mesmos invasores ou façam parte de uma única operação.

O caso ilustra como ataques digitais podem afetar operações físicas e serviços essenciais. Em outro episódio, uma invasão ao sistema de alertas da Defesa Civil brasileira permitiu o envio de mensagens falsas a celulares. Especialistas também discutem como preparar empresas para prevenir, conter e recuperar operações após incidentes em ambientes digitais conectados.

O que ainda está sob investigação?

O Ministério Público de Paris abriu uma investigação conduzida pela unidade francesa de combate a crimes cibernéticos. As autoridades querem identificar os responsáveis, determinar como os sistemas foram acessados e dimensionar os danos. O governo acionou a ANSSI para acompanhar o caso.

Até esta quarta-feira, 14, não havia identificação pública dos autores nem confirmação de pedido de resgate ou de roubo de dados. O balanço financeiro também não estava fechado.

Lescure afirmou que o episódio não colocava em risco o abastecimento de alimentos do país, embora tenha chamado a atenção para a segurança de sistemas ligados à cadeia alimentar.