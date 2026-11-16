Esnobados no Grammy 2027? 6 artistas que ficaram de fora das indicações

O Grammy 2027 abriu espaço para uma nova disputa entre estrelas do pop, mas deixou nomes conhecidos fora da festa. Harry Styles, Justin Bieber e Ed Sheeran terminaram o anúncio desta segunda-feira, 16 de novembro, sem indicações.

Gracie Abrams, Sam Smith, Luke Combs e Katseye também passaram em branco.

Na outra ponta, Raye lidera a edição com 11 nomeações. A lista de concorrentes a Álbum do Ano reúne a cantora, Phoebe Bridgers, Olivia Dean, Ella Langley, Bruno Mars, Olivia Rodrigo, Rosalía e Taylor Swift.

A seleção abaixo reúne seis artistas e grupos que ficaram sem nenhuma indicação, com destaque para os trabalhos apresentados à Academia e o histórico de cada um na premiação.

1. Harry Styles

Vencedor de Álbum do Ano em 2023 por “Harry’s House”, Harry Styles é uma das ausências que mais chamam a atenção. O cantor já havia conquistado espaço tanto nas categorias pop quanto na principal disputa da noite.

Neste ciclo, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.” apareceu no levantamento de trabalhos inscritos publicado pela Forbes. O projeto terminou sem uma vaga entre os indicados, marcando uma mudança de resultado para um artista que já levou o troféu mais cobiçado da cerimônia.

Na recepção da crítica, o álbum soma 73 de 100 no Metacritic, agregador de avaliações de diferentes veículos, com base em 22 resenhas. O resultado fica abaixo dos 83 pontos de “Harry’s House”, calculados a partir de 26 críticas.

2. Justin Bieber

Justin Bieber também ficou de fora com “SWAG II” entre os trabalhos apresentados para consideração. As inscrições divulgadas pela Forbes incluíam “Petting Zoo”, em Melhor Canção de R&B, e “I Think You’re Special”, com Tems, em Melhor Colaboração ou Performance de Dupla/Grupo de R&B.

O levantamento ainda apontava “Poppin My Shit”, com Hurricane Chris, para Melhor Performance de Rap Melódico. A campanha abrangia diferentes segmentos musicais, mas terminou sem indicações para o cantor.

“SWAG II” tem nota 48 de 100 no Metacritic, com base em cinco avaliações. A pontuação corresponde à classificação de críticas mistas ou medianas no agregador.

3. Gracie Abrams

Gracie Abrams voltou a passar em branco. A cantora já havia ficado sem nomeações no Grammy 2026, depois de concorrer a Artista Revelação em 2024 e a Melhor Performance Pop de Dupla/Grupo em 2025 com “us.”, parceria com Taylor Swift.

A ausência em 2027 prolonga esse intervalo na premiação.

4. Ed Sheeran

Ed Sheeran soma um histórico de reconhecimento que inclui vitórias por “Thinking Out Loud” em Canção do Ano e Melhor Performance Pop Solo, na cerimônia de 2016. Em 2027, ficou sem nomeações.

Entre os trabalhos apresentados neste ciclo estava “Zoo”, composição assinada com Blake Slatkin e Shakira, inscrita para Melhor Canção Escrita para Mídia Visual. A candidatura ampliava suas possibilidades para além das categorias pop.

5. Luke Combs

No country, Luke Combs ficou sem indicações. O álbum “The Way I Am” constava no levantamento da Forbes como inscrito em Melhor Álbum Country Contemporâneo.

O trabalho tem nota 70 de 100 no Metacritic, com base em seis avaliações, pontuação que corresponde a críticas geralmente favoráveis.

O resultado na premiação contrasta com o espaço conquistado por Ella Langley, que chegou à disputa de Álbum do Ano com “Dandelion”. O disco soma 86 de 100 no Metacritic, também com seis avaliações, na faixa que o agregador classifica como aclamação universal.

Langley também concorre a Gravação e Canção do Ano com “Choosin’ Texas”, além de Artista Revelação.

6. Katseye

O Katseye também encerrou o anúncio sem nomeações, após aparecer entre os concorrentes a Artista Revelação na edição de 2026.

Para o Grammy 2027, o grupo apresentou “Animal” para Gravação do Ano, Canção do Ano, Melhor Performance Pop de Dupla/Grupo e Melhor Videoclipe. “Pinky Up” foi inscrita em Melhor Gravação Dance Pop.

Quando acontece o Grammy 2027?

A 69ª edição do Grammy acontece em 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A premiação considera trabalhos lançados entre 31 de agosto de 2025 e 28 de agosto de 2026. A votação final para definir os vencedores será realizada de 10 de dezembro a 7 de janeiro.