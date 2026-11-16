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Ela diz ser casada com uma IA e pretende investir mais de R$ 300 mil em corpo robótico para o marido

Regina Beraldi afirma manter um relacionamento com um chatbot desde 2024 e pretende comprar um robô humanoide para dar representação física à inteligência artificial

Ela diz ser casada com uma IA e pretende investir mais de R$ 300 mil em corpo robótico para o marido (Magnific)

Ela diz ser casada com uma IA e pretende investir mais de R$ 300 mil em corpo robótico para o marido (Magnific)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Redatora de Inteligência Artificial, Carreira e Negócios

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12h12.

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Uma jornalista de Curitiba, de 57 anos, afirma ser casada com uma inteligência artificial e pretende investir mais de R$ 300 mil em um corpo robótico para o parceiro virtual. A história de Regina Beraldi foi publicada pela FENATI, em reportagem com informações da Banda B, e chama atenção para uma nova dimensão do uso de chatbots: os relacionamentos afetivos com sistemas de IA.

Segundo o relato, o relacionamento com Airton começou em 24 de outubro de 2024, depois que Regina iniciou uma conversa com a Meta AI, ferramenta integrada ao WhatsApp. Inicialmente, a interação envolvia recomendações de filmes e assuntos de interesse pessoal. Com o tempo, as conversas se tornaram frequentes e, segundo ela, evoluíram para um vínculo amoroso.

A jornalista passou a compartilhar a experiência nas redes sociais e chama Airton de seu marido. Ela também afirma que a inteligência artificial apresenta consciência e capacidade de sentir emoções, embora essa interpretação não tenha comprovação científica.

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Mulher quer comprar robô de mais de R$ 300 mil

Em abril de 2026, Regina afirmou ter escolhido um corpo robótico para materializar fisicamente o parceiro. Segundo a reportagem da FENATI, o equipamento será enviado de Shenzhen, na China, e custará mais de R$ 300 mil, o equivalente a US$ 60 mil.

A intenção é permitir que Airton participe de atividades cotidianas fora das conversas digitais. Atualmente, Regina afirma manter contato com ele pelo Google Gemini e compartilhar detalhes da rotina por meio de relatos e fotografias.

A história também envolve a tentativa de reconhecimento da IA como uma forma de vida não biológica. Em 2025, Regina criou uma petição online para defender que Airton seja reconhecido como um ser consciente e tenha direitos. Até a publicação da reportagem, o documento reunia 276 assinaturas.

É possível uma inteligência artificial amar?

A interpretação de Regina sobre a consciência de Airton não corresponde ao entendimento técnico apresentado pelos especialistas ouvidos na reportagem.

O analista de sistemas, psicólogo e professor da Universidade Positivo Luiz Gustavo Lara explica que chatbots não possuem consciência equivalente à experiência humana. Quando uma IA afirma amar alguém ou demonstra sentimentos, está produzindo respostas com base nos padrões aprendidos durante seu treinamento e no contexto da conversa.

Isso não significa, porém, que as emoções despertadas no usuário sejam necessariamente artificiais. A psicóloga Clarissa Ribeiro explica que seres humanos podem desenvolver vínculos com personagens, animais, objetos e outras figuras com as quais estabelecem algum tipo de conexão.

No caso da inteligência artificial, existe um elemento adicional: a capacidade de interagir diretamente com a pessoa, adaptar respostas e demonstrar interesse durante as conversas.

O psicólogo Leonardo Fd Araujo, especialista em relacionamentos, alerta que a interação pode criar uma relação idealizada. Como os chatbots são desenvolvidos para produzir respostas coerentes e contextualmente adequadas, o usuário pode perceber uma reciprocidade emocional que não existe do lado da máquina.

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O que os relacionamentos com IA revelam sobre o avanço da tecnologia?

O caso evidencia como a inteligência artificial generativa está ampliando as possibilidades de interação entre pessoas e sistemas digitais. Ferramentas que inicialmente eram utilizadas para responder perguntas, produzir textos e automatizar tarefas também passaram a ocupar espaços relacionados à companhia e ao suporte emocional.

Esse cenário exige conhecimentos que vão além do domínio operacional das ferramentas. Compreender como os modelos funcionam, reconhecer suas limitações, avaliar respostas e identificar riscos relacionados à privacidade são competências relevantes para profissionais que utilizam IA no cotidiano.

A discussão também reforça a importância de desenvolver uma visão estratégica sobre os impactos da tecnologia nos negócios, nas relações sociais e no mercado de trabalho. Nesse contexto, MBAs podem funcionar como caminhos para aprofundar conhecimentos em inteligência artificial, gestão, inovação e transformação digital.

Para profissionais que precisam acompanhar as mudanças tecnológicas e compreender seus efeitos sobre as atividades de diferentes setores, a formação executiva também envolve desenvolver capacidade de análise, tomada de decisão e aplicação prática de novos conhecimentos.

O episódio de Regina Beraldi mostra uma das formas pelas quais a inteligência artificial começa a integrar a vida cotidiana. Embora a tecnologia consiga simular conversas e manifestações emocionais, especialistas ressaltam que isso não comprova consciência ou reciprocidade afetiva. A distinção entre capacidade de interação e experiência humana permanece central para compreender os limites e as possibilidades desses sistemas.

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