Apagão mundial em 17 de novembro? Entenda o boato envolvendo 'Os Simpsons'

Uma suposta previsão de "Os Simpsons" sobre um apagão mundial em 17 de novembro de 2026 tem ganhado força no Brasil. O boato pegou carona na recomendação da Defesa Civil Nacional do último sábado, 7, para que todas as famílias tenham em casa um kit de emergência para 72 horas, com itens como alimentos e água.

O órgão garantiu que a orientação não tem relação com nenhuma crise iminente, mas parte do público não acreditou, e o assunto viralizou nas redes sociais.

Como a teoria se espalhou

O boato ganhou fôlego com uma publicação falsamente atribuída a uma conta oficial do Google. O post recomendava que os internautas assistissem aos últimos 15 segundos de um episódio específico da série, sugerindo que a cena anteciparia uma interrupção total de energia em todo o planeta.

O episódio em questão é o "It’s a Blunderful Life", da 35ª temporada, exibido originalmente em novembro de 2023. Na trama, Springfield enfrenta um apagão depois que o Sr. Burns provoca acidentalmente um incêndio na usina nuclear.

O acidente aciona um alerta crítico de fusão no reator e deixa toda a cidade sem luz. Como de costume, Homer leva a culpa perante os moradores, até que a responsabilidade de Burns vem à tona.

Apesar do apagão fictício, o episódio trata de conflitos familiares, lealdade e reconciliação. Em nenhum momento há menção a novembro de 2026, a um blecaute mundial ou a falhas nas comunicações de emergência.

De onde vem a data de 17 de novembro

O combustível da viralização foi uma coincidência: a data especulada nas redes é a mesma de um anúncio real da Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (FEMA), em conjunto com a Comissão Federal de Comunicações (FCC).

Os dois órgãos agendaram para 17 de novembro de 2026 um teste nacional rotineiro do Sistema de Alerta de Emergência (EAS), exigido por lei a cada três anos.

Segundo as autoridades, os dois eventos não têm nenhuma ligação, e o teste dos sistemas de alerta não representa risco de interrupção na rede elétrica.