Defesa Civil orienta famílias a estocar água e alimentos; entenda recomendação

Ter água e alimentos estocados em casa para até três dias é uma das recomendações da Defesa Civil Nacional para quem quer estar preparado diante de eventos climáticos extremos. A orientação é preventiva e não sinaliza crise iminente, segundo o órgão.

A lógica é simples: em desastres de grande proporção, o socorro pode demorar a chegar a algumas localidades por causa das dificuldades de acesso.

O kit de emergência para 72 horas, alinhado a práticas internacionais, complementa o trabalho das equipes de resposta e ajuda a mitigar os efeitos de eventos que provoquem falta de água potável, interrupções de energia elétrica e falhas nos sinais de telefonia e internet.

O que incluir no kit

A Defesa Civil recomenda reservar os seguintes itens:

Água potável: 2 litros por pessoa ao dia, o que dá 6 litros por indivíduo nos três dias.

2 litros por pessoa ao dia, o que dá 6 litros por indivíduo nos três dias. Alimentos não perecíveis: barras de cereais, frutas secas, biscoitos e enlatados.

barras de cereais, frutas secas, biscoitos e enlatados. Utensílios: pratos e copos plásticos, talheres, abridor de latas, papel toalha e sabão.

pratos e copos plásticos, talheres, abridor de latas, papel toalha e sabão. Saúde e primeiros socorros: medicamentos de uso contínuo, cópias de receitas médicas, álcool em gel, óculos de grau, lentes, repelente e equipamentos médicos com baterias e carregadores, como medidores de glicose.

medicamentos de uso contínuo, cópias de receitas médicas, álcool em gel, óculos de grau, lentes, repelente e equipamentos médicos com baterias e carregadores, como medidores de glicose. Higiene: itens de banho, escova e creme dental, absorventes e papel higiênico.

itens de banho, escova e creme dental, absorventes e papel higiênico. Roupas e calçados: algumas mudas de roupa e calçados confortáveis. Em locais mais frios, inclua casacos.

algumas mudas de roupa e calçados confortáveis. Em locais mais frios, inclua casacos. Eletrônicos e comunicação: lanterna, pilhas extras guardadas separadamente, power bank, carregadores e um rádio AM/FM para acompanhar comunicados oficiais.

lanterna, pilhas extras guardadas separadamente, power bank, carregadores e um rádio AM/FM para acompanhar comunicados oficiais. Documentos e utilidades: documentos pessoais, objetos de valor, dinheiro em espécie, escritura de imóvel e lista de contatos importantes, como médicos e serviços de emergência, tudo armazenado em pasta impermeável.

documentos pessoais, objetos de valor, dinheiro em espécie, escritura de imóvel e lista de contatos importantes, como médicos e serviços de emergência, tudo armazenado em pasta impermeável. Sacolas plásticas avulsas: para proteger objetos da umidade ou da sujeira.

para proteger objetos da umidade ou da sujeira. Necessidades especiais: itens para bebês, crianças, idosos e animais de estimação.

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Prática segue modelo internacional

A estratégia é parecida com campanhas adotadas em outros países. No Reino Unido, a iniciativa"Be Ready" ("Esteja Preparado"), lançada pelo Cabinet Office, departamento responsável pela coordenação do governo britânico, incentiva as famílias a estocar suprimentos para três dias como proteção contra tempestades e apagões.

Na União Europeia, diretrizes da Comissão Europeia sugerem autonomia semelhante diante de riscos cibernéticos ou climáticos. Já o governo do Japão orienta manter suprimentos para até sete dias, por meio do sistema de rotação de estoque (rolling stock).