Defesa Civil orienta famílias a estocar água e alimentos; entenda recomendação

Kit de emergência: o que a Defesa Civil recomenda ter em casa para até 72 horas (Magnific)
Colaboradora
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 12h00.
Última atualização em 7 de novembro de 2026 às 12h11.
A Defesa Civil Nacional orienta famílias a estocar água e alimentos para até três dias como medida preventiva contra eventos climáticos extremos. O objetivo é garantir acesso básico enquanto o socorro demora a chegar em áreas afetadas. A recomendação inclui itens essenciais para saúde, higiene, comunicação e documentos pessoais.
Ter água e alimentos estocados em casa para até três dias é uma das recomendações da Defesa Civil Nacional para quem quer estar preparado diante de eventos climáticos extremos. A orientação é preventiva e não sinaliza crise iminente, segundo o órgão.
A lógica é simples: em desastres de grande proporção, o socorro pode demorar a chegar a algumas localidades por causa das dificuldades de acesso.
O kit de emergência para 72 horas, alinhado a práticas internacionais, complementa o trabalho das equipes de resposta e ajuda a mitigar os efeitos de eventos que provoquem falta de água potável, interrupções de energia elétrica e falhas nos sinais de telefonia e internet.
A Defesa Civil recomenda reservar os seguintes itens:
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A estratégia é parecida com campanhas adotadas em outros países. No Reino Unido, a iniciativa"Be Ready" ("Esteja Preparado"), lançada pelo Cabinet Office, departamento responsável pela coordenação do governo britânico, incentiva as famílias a estocar suprimentos para três dias como proteção contra tempestades e apagões.
Na União Europeia, diretrizes da Comissão Europeia sugerem autonomia semelhante diante de riscos cibernéticos ou climáticos. Já o governo do Japão orienta manter suprimentos para até sete dias, por meio do sistema de rotação de estoque (rolling stock).