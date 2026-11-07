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Defesa Civil orienta famílias a estocar água e alimentos; entenda recomendação

Alimentos não perecíveis, lanterna, rádio AM/FM, documentos e medicamentos também estão entre os itens sugeridos pelo órgão diante de eventos climáticos extremos

Kit de emergência: o que a Defesa Civil recomenda ter em casa para até 72 horas (Magnific)

Kit de emergência: o que a Defesa Civil recomenda ter em casa para até 72 horas (Magnific)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 12h00.

Última atualização em 7 de novembro de 2026 às 12h11.

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A Defesa Civil Nacional orienta famílias a estocar água e alimentos para até três dias como medida preventiva contra eventos climáticos extremos. O objetivo é garantir acesso básico enquanto o socorro demora a chegar em áreas afetadas. A recomendação inclui itens essenciais para saúde, higiene, comunicação e documentos pessoais.

Ter água e alimentos estocados em casa para até três dias é uma das recomendações da Defesa Civil Nacional para quem quer estar preparado diante de eventos climáticos extremos. A orientação é preventiva e não sinaliza crise iminente, segundo o órgão.

A lógica é simples: em desastres de grande proporção, o socorro pode demorar a chegar a algumas localidades por causa das dificuldades de acesso.

O kit de emergência para 72 horas, alinhado a práticas internacionais, complementa o trabalho das equipes de resposta e ajuda a mitigar os efeitos de eventos que provoquem falta de água potável, interrupções de energia elétrica e falhas nos sinais de telefonia e internet.

O que incluir no kit

A Defesa Civil recomenda reservar os seguintes itens:

  • Água potável: 2 litros por pessoa ao dia, o que dá 6 litros por indivíduo nos três dias.
  • Alimentos não perecíveis: barras de cereais, frutas secas, biscoitos e enlatados.
  • Utensílios: pratos e copos plásticos, talheres, abridor de latas, papel toalha e sabão.
  • Saúde e primeiros socorros: medicamentos de uso contínuo, cópias de receitas médicas, álcool em gel, óculos de grau, lentes, repelente e equipamentos médicos com baterias e carregadores, como medidores de glicose.
  • Higiene: itens de banho, escova e creme dental, absorventes e papel higiênico.
  • Roupas e calçados: algumas mudas de roupa e calçados confortáveis. Em locais mais frios, inclua casacos.
  • Eletrônicos e comunicação: lanterna, pilhas extras guardadas separadamente, power bank, carregadores e um rádio AM/FM para acompanhar comunicados oficiais.
  • Documentos e utilidades: documentos pessoais, objetos de valor, dinheiro em espécie, escritura de imóvel e lista de contatos importantes, como médicos e serviços de emergência, tudo armazenado em pasta impermeável.
  • Sacolas plásticas avulsas: para proteger objetos da umidade ou da sujeira.
  • Necessidades especiais: itens para bebês, crianças, idosos e animais de estimação.

Prática segue modelo internacional

A estratégia é parecida com campanhas adotadas em outros países. No Reino Unido, a iniciativa"Be Ready" ("Esteja Preparado"), lançada pelo Cabinet Office, departamento responsável pela coordenação do governo britânico, incentiva as famílias a estocar suprimentos para três dias como proteção contra tempestades e apagões.

Na União Europeia, diretrizes da Comissão Europeia sugerem autonomia semelhante diante de riscos cibernéticos ou climáticos. Já o governo do Japão orienta manter suprimentos para até sete dias, por meio do sistema de rotação de estoque (rolling stock).

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