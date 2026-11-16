Fim da calvície? Pente elétrico recupera quase 100% dos pelos em teste com animais

Calvície: pente bioeletrônico foi desenvolvido para levar medicamentos diretamente às regiões profundas dos folículos (Magnific)
Redatora
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11h35.
Um pente elétrico desenvolvido por cientistas chineses conseguiu recuperar quase 100% dos pelos em camundongos com queda capilar induzida por testosterona após 28 dias de tratamento. O dispositivo combina estímulos elétricos e liberação de substâncias diretamente na pele.
Chamado de Detangle, o equipamento foi criado por pesquisadores da Universidade de Beihang, na China, como uma possível alternativa para o tratamento da alopecia androgenética, condição associada à perda progressiva de cabelo. Os resultados foram publicados na última terça-feira, 3, na revista científica Nature Communications.
O Detangle tem formato semelhante ao de um pente convencional e foi produzido com tecnologia de impressão 3D. O equipamento possui dentes eletrônicos de diferentes alturas que entram em contato com o couro cabeludo durante o movimento de pentear.
A pressão exercida sobre a pele provoca uma pequena deformação, permitindo a formação de um campo elétrico que favorece a penetração das substâncias utilizadas no tratamento.
Os dentes mais curtos funcionam como reservatórios e possuem pontas semelhantes às de uma caneta esferográfica. Esse mecanismo libera as moléculas apenas quando há contato com a pele, direcionando a aplicação às regiões próximas dos folículos capilares.
Segundo os pesquisadores, a combinação permite que o campo elétrico e as moléculas alcancem aproximadamente 660 micrômetros de profundidade, cerca de nove vezes mais do que a aplicação tópica convencional.
Para avaliar a eficácia do dispositivo, os pesquisadores realizaram experimentos com camundongos que apresentavam alopecia induzida por testosterona.
Após 28 dias de tratamento, o grupo que recebeu a combinação de estímulos elétricos e aplicação de substâncias apresentou uma taxa de recuperação capilar próxima de 100%. O resultado foi superior ao observado nos animais tratados com minoxidil tópico a 5%, que apresentaram aproximadamente 70% de recuperação.
O desempenho do pente também superou o grupo que recebeu finasterida por via oral, segundo os resultados descritos pelos pesquisadores. Os cientistas observaram ainda um aumento na quantidade de folículos capilares.
Nos animais tratados com o dispositivo, foram identificados cerca de 151 folículos, contra 49,5 no grupo que não recebeu tratamento. Isso representa aproximadamente três vezes mais folículos no grupo tratado.
Além da recuperação capilar, os pesquisadores analisaram indicadores biológicos relacionados à atividade dos folículos. Um deles foi o CD31, marcador associado à presença de vasos sanguíneos. Os resultados mostraram aumento desse indicador nos animais tratados.
A equipe também identificou uma elevação de 5,8 vezes na expressão de CD34, marcador relacionado à atividade de células-tronco foliculares. Essas alterações foram observadas juntamente com o crescimento dos pelos durante o experimento.
Segundo os pesquisadores, o dispositivo também não provocou danos aos tecidos nem reações inflamatórias nos testes descritos.
Embora o Detangle tenha apresentado resultados superiores aos do minoxidil e da finasterida nos experimentos relatados, ainda não é possível afirmar que o equipamento seja mais eficaz em pessoas. Os testes foram conduzidos em camundongos, e os resultados não podem ser automaticamente aplicados ao tratamento da calvície humana.
O dispositivo também utiliza uma abordagem diferente da aplicação convencional de medicamentos. Enquanto produtos tópicos precisam atravessar a barreira da pele para alcançar os folículos, o pente combina a liberação de substâncias com estímulos elétricos para favorecer sua penetração.
A proposta é oferecer uma forma de aplicação integrada ao hábito de pentear o cabelo. No entanto, serão necessárias novas pesquisas para determinar a segurança e a eficácia da tecnologia em humanos.