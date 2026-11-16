Fim da calvície? Pente elétrico recupera quase 100% dos pelos em teste com animais

Um pente elétrico desenvolvido por cientistas chineses conseguiu recuperar quase 100% dos pelos em camundongos com queda capilar induzida por testosterona após 28 dias de tratamento. O dispositivo combina estímulos elétricos e liberação de substâncias diretamente na pele.

Chamado de Detangle, o equipamento foi criado por pesquisadores da Universidade de Beihang, na China, como uma possível alternativa para o tratamento da alopecia androgenética, condição associada à perda progressiva de cabelo. Os resultados foram publicados na última terça-feira, 3, na revista científica Nature Communications.

Como funciona o pente elétrico contra a calvície?

O Detangle tem formato semelhante ao de um pente convencional e foi produzido com tecnologia de impressão 3D. O equipamento possui dentes eletrônicos de diferentes alturas que entram em contato com o couro cabeludo durante o movimento de pentear.

A pressão exercida sobre a pele provoca uma pequena deformação, permitindo a formação de um campo elétrico que favorece a penetração das substâncias utilizadas no tratamento.

Os dentes mais curtos funcionam como reservatórios e possuem pontas semelhantes às de uma caneta esferográfica. Esse mecanismo libera as moléculas apenas quando há contato com a pele, direcionando a aplicação às regiões próximas dos folículos capilares.

Segundo os pesquisadores, a combinação permite que o campo elétrico e as moléculas alcancem aproximadamente 660 micrômetros de profundidade, cerca de nove vezes mais do que a aplicação tópica convencional.

Pente recuperou quase 100% dos pelos em testes

Para avaliar a eficácia do dispositivo, os pesquisadores realizaram experimentos com camundongos que apresentavam alopecia induzida por testosterona.

Após 28 dias de tratamento, o grupo que recebeu a combinação de estímulos elétricos e aplicação de substâncias apresentou uma taxa de recuperação capilar próxima de 100%. O resultado foi superior ao observado nos animais tratados com minoxidil tópico a 5%, que apresentaram aproximadamente 70% de recuperação.

O desempenho do pente também superou o grupo que recebeu finasterida por via oral, segundo os resultados descritos pelos pesquisadores. Os cientistas observaram ainda um aumento na quantidade de folículos capilares.

Nos animais tratados com o dispositivo, foram identificados cerca de 151 folículos, contra 49,5 no grupo que não recebeu tratamento. Isso representa aproximadamente três vezes mais folículos no grupo tratado.

O que explica o crescimento dos pelos?

Além da recuperação capilar, os pesquisadores analisaram indicadores biológicos relacionados à atividade dos folículos. Um deles foi o CD31, marcador associado à presença de vasos sanguíneos. Os resultados mostraram aumento desse indicador nos animais tratados.

A equipe também identificou uma elevação de 5,8 vezes na expressão de CD34, marcador relacionado à atividade de células-tronco foliculares. Essas alterações foram observadas juntamente com o crescimento dos pelos durante o experimento.

Segundo os pesquisadores, o dispositivo também não provocou danos aos tecidos nem reações inflamatórias nos testes descritos.

Embora o Detangle tenha apresentado resultados superiores aos do minoxidil e da finasterida nos experimentos relatados, ainda não é possível afirmar que o equipamento seja mais eficaz em pessoas. Os testes foram conduzidos em camundongos, e os resultados não podem ser automaticamente aplicados ao tratamento da calvície humana.

O dispositivo também utiliza uma abordagem diferente da aplicação convencional de medicamentos. Enquanto produtos tópicos precisam atravessar a barreira da pele para alcançar os folículos, o pente combina a liberação de substâncias com estímulos elétricos para favorecer sua penetração.

A proposta é oferecer uma forma de aplicação integrada ao hábito de pentear o cabelo. No entanto, serão necessárias novas pesquisas para determinar a segurança e a eficácia da tecnologia em humanos.