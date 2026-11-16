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Tarcísio defende que Senado reduza alíquota da CBS e diz que projeto de ajuste de Lula pune estados

Governador de São Paulo também quer discussão sobre adiamento da reforma tributária, cuja implementação se inicia em 2027

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Pablo Jacob/Governo do Estado de SP/Flickr)

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Pablo Jacob/Governo do Estado de SP/Flickr)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12h22.

Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 12h28.

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 16, que o projeto de lei enviado pelo governo Lula na semana passada ao Congresso com medidas de ajuste nas contas pune estados e municípios e não pode ser considerado um ajuste fiscal.

Tarcísio também defendeu que o Senado reduza a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) —imposto que passa a valer em 2027 no âmbito da reforma tributária—, calculada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 11,3%, acima das expectativas do mercado. O tributo substituírá o PIS-Pasep e a Cofins.

As declarações foram dadas durante o evento AgroForum, realizado pelo BTG Pactual, que integra o grupo que controla a EXAME.

Tarcísio disse que a proposta de ajuste apresentada pelo governo Lula, batizada de Plano Moretti (em alusão ao ministro do Planejamento, Bruno Moretti), traz medidas insuficientes porque não atacam "o crescimento estrutural de gastos e da dívida" e por priorizar a antecipação de receitas e metas temporárias.

O governador de São Paulo critica o repasse do impacto financeiro fedeal a estados e municípios. Uma das críticas é a alteração prevista no plano do cronograma de repasses da Lei Kandir de modo a reduzir as transferências da União a entes federativos em R$ 3 bilhões entre 2027 e 2030.

Tarcísio afirma que cerca de R$ 8 bilhões do impacto positivo previsto do projeto, que varia entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões nas estimativas do governo, serão arcados diretamente por estados e municípios através de mudanças nas compensações previdenciárias, tributárias e das perdas com a Lei Kandir.

"Não está se atacando (com o projeto do governo) a questão estrutural do gasto, nem a questão estrutural da dívida. Você está, de certa forma, olhando (apenas) o cumprimento da meta fiscal de 2027. E parte dessa economia está sendo repassada para estados e municípios. (...) No final, a gente não está falando de receita nova, simplesmente está antecipando a arrecadação e gerando um risco jurídico para judicialização", afirmou Tarcísio.

O governador afirmou que, caso o projeto seja mantido como está, haverá risco de colapso de municípios que já têm contas com problemas.

"Daqui a pouco os municípios que já estão estrangulados não vão ter como prestar os seus serviços. A gente está caminhando para um colapso, uma situação muito difícil", afirmou.

O projeto do governo teve o seu texto-base aprovado pelo Senado na semana passada, mas ainda estão pendentes os destaques — emendas ao texto que são votadas separadamente no plenário — que devem ser apreciados nesta semana. A oposição, com o apoio de um grupo de governadores, articula a derrubada de trecho do projeto.

Reforma tributária e alíquota da CBS

O governador paulista também disse que ainda há "muita incerteza" sobre a aplicação da reforma tributária, que começa a ser implementada, em fases, a partir de janeiro de  2027, e defendeu um debate sobre o adiamento do início de sua vigência.

"Essa incerteza precisa ser dirimida. Talvez o adiamento seja uma possibilidade. Acho que a gente precisa sentar (e entender) como é que vai de fato estruturar, regulamentar essa reforma para que ela possa ser tranquila. É óbvio que todo mundo quer a simplificação, mas uma simplificação que venha também com uma diminuição de carga e não vai haver diminuição de carga sem diminuição de gasto", afirmou.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS), que também é do campo bolsonarista e discursou no evento, afirmou que não acredita que a implementação da reforma tributária seja adiada, como defendem entidades setoriais como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

Tarcísio defendeu, ainda, que o Senado reduza a alíquota da CBS enviada ao Congresso pelo TCU, prevista em 11,3%.

"O Senado tem uma grande oportunidade de jogar esse negócio para baixo agora. Até porque, se você larga com uma CBS grande, parte do pressuposto que vai manter o nível do IVA (Imposto sobre Valor Agregado), quem vai pagar essa conta são estados e municípios de novo", disse ele.

Futuro político da direita

Questionado sobre o futuro político da direita após a derrota eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas eleições de outubro, Tarcísio voltou a falar que esse campo político viu nos últimos nos o surgimento de novas lideranças e defendeu que esses novos nomes ajudem a construir consensos.

O governador disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro "teve a felicidade de criar novas lideranças" na direita, em aceno ao padrinho político.

"Houve o tempo em que os partidos organizavam a política. Perderam essa capacidade. Perdemos a capacidade de construir consensos. A última vez talvez tenha sido o plano real. Retomar essa capacidade vai depender muito das novas lideranças e do Congresso Nacional", afirmou.

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