Tarcísio defende que Senado reduza alíquota da CBS e diz que projeto de ajuste de Lula pune estados

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 16, que o projeto de lei enviado pelo governo Lula na semana passada ao Congresso com medidas de ajuste nas contas pune estados e municípios e não pode ser considerado um ajuste fiscal.

Tarcísio também defendeu que o Senado reduza a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) —imposto que passa a valer em 2027 no âmbito da reforma tributária—, calculada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 11,3%, acima das expectativas do mercado. O tributo substituírá o PIS-Pasep e a Cofins.

As declarações foram dadas durante o evento AgroForum, realizado pelo BTG Pactual, que integra o grupo que controla a EXAME.

Tarcísio disse que a proposta de ajuste apresentada pelo governo Lula, batizada de Plano Moretti (em alusão ao ministro do Planejamento, Bruno Moretti), traz medidas insuficientes porque não atacam "o crescimento estrutural de gastos e da dívida" e por priorizar a antecipação de receitas e metas temporárias.

O governador de São Paulo critica o repasse do impacto financeiro fedeal a estados e municípios. Uma das críticas é a alteração prevista no plano do cronograma de repasses da Lei Kandir de modo a reduzir as transferências da União a entes federativos em R$ 3 bilhões entre 2027 e 2030.

Tarcísio afirma que cerca de R$ 8 bilhões do impacto positivo previsto do projeto, que varia entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões nas estimativas do governo, serão arcados diretamente por estados e municípios através de mudanças nas compensações previdenciárias, tributárias e das perdas com a Lei Kandir.

"Não está se atacando (com o projeto do governo) a questão estrutural do gasto, nem a questão estrutural da dívida. Você está, de certa forma, olhando (apenas) o cumprimento da meta fiscal de 2027. E parte dessa economia está sendo repassada para estados e municípios. (...) No final, a gente não está falando de receita nova, simplesmente está antecipando a arrecadação e gerando um risco jurídico para judicialização", afirmou Tarcísio.

O governador afirmou que, caso o projeto seja mantido como está, haverá risco de colapso de municípios que já têm contas com problemas.

"Daqui a pouco os municípios que já estão estrangulados não vão ter como prestar os seus serviços. A gente está caminhando para um colapso, uma situação muito difícil", afirmou.

O projeto do governo teve o seu texto-base aprovado pelo Senado na semana passada, mas ainda estão pendentes os destaques — emendas ao texto que são votadas separadamente no plenário — que devem ser apreciados nesta semana. A oposição, com o apoio de um grupo de governadores, articula a derrubada de trecho do projeto.

Reforma tributária e alíquota da CBS

O governador paulista também disse que ainda há "muita incerteza" sobre a aplicação da reforma tributária, que começa a ser implementada, em fases, a partir de janeiro de 2027, e defendeu um debate sobre o adiamento do início de sua vigência.

"Essa incerteza precisa ser dirimida. Talvez o adiamento seja uma possibilidade. Acho que a gente precisa sentar (e entender) como é que vai de fato estruturar, regulamentar essa reforma para que ela possa ser tranquila. É óbvio que todo mundo quer a simplificação, mas uma simplificação que venha também com uma diminuição de carga e não vai haver diminuição de carga sem diminuição de gasto", afirmou.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS), que também é do campo bolsonarista e discursou no evento, afirmou que não acredita que a implementação da reforma tributária seja adiada, como defendem entidades setoriais como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

Tarcísio defendeu, ainda, que o Senado reduza a alíquota da CBS enviada ao Congresso pelo TCU, prevista em 11,3%.

"O Senado tem uma grande oportunidade de jogar esse negócio para baixo agora. Até porque, se você larga com uma CBS grande, parte do pressuposto que vai manter o nível do IVA (Imposto sobre Valor Agregado), quem vai pagar essa conta são estados e municípios de novo", disse ele.

Futuro político da direita

Questionado sobre o futuro político da direita após a derrota eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas eleições de outubro, Tarcísio voltou a falar que esse campo político viu nos últimos nos o surgimento de novas lideranças e defendeu que esses novos nomes ajudem a construir consensos.

O governador disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro "teve a felicidade de criar novas lideranças" na direita, em aceno ao padrinho político.

"Houve o tempo em que os partidos organizavam a política. Perderam essa capacidade. Perdemos a capacidade de construir consensos. A última vez talvez tenha sido o plano real. Retomar essa capacidade vai depender muito das novas lideranças e do Congresso Nacional", afirmou.