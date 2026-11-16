Após dias de paralisação nos voos, os EUA preveem que o sistema voltará ao normal nesta segunda

Mais de 11.500 voos foram cancelados ou sofreram atrasos nos Estados Unidos no domingo, 15, terceiro dia de transtornos após a pane que interrompeu as decolagens no país na sexta-feira. O secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que a operação deveria voltar à normalidade nesta segunda-feira.

Dados do FlightAware, plataforma de monitoramento da aviação, apontaram cerca de 2.100 cancelamentos e 9.400 atrasos no domingo. No sábado, quase 6.700 voos haviam sido cancelados e mais de 9.100 registraram atrasos.

A JetBlue cancelou aproximadamente 28% de sua programação no domingo, enquanto a American Airlines suspendeu 20%. United Airlines, Southwest e Delta registraram percentuais de cancelamento entre 3% e 5%.

Até as 20h28 de domingo, no horário do leste dos Estados Unidos, havia 88 cancelamentos previstos para segunda-feira. Na noite de sábado, a quantidade de voos de domingo já suspensos superava 875.

Em entrevista ao programa This Week, da emissora ABC, Duffy disse que a recuperação ocorreria ao longo do domingo, com expectativa de normalização completa na segunda-feira. Segundo ele, a prioridade da Administração Federal de Aviação (FAA), agência responsável pela aviação civil americana, era garantir a segurança dos passageiros.

Troca de roteadores antecedeu falha nas comunicações

A FAA determinou na sexta-feira uma suspensão nacional que interrompeu quase todas as decolagens por cerca de cinco horas. Foi a paralisação mais longa desse tipo nos Estados Unidos desde os ataques de 11 de setembro de 2001.

Segundo as autoridades, o problema surgiu após a instalação de pelo menos um roteador pela L3Harris, empresa contratada pela agência. Uma transmissão de dados sobrecarregou outros centros de controle e comprometeu os sistemas de comunicação.

Duffy afirmou que a troca de um equipamento em uma unidade da FAA em El Dorado, no Arkansas, desencadeou problemas em outro roteador, substituído recentemente em Amarillo, no Texas. Esse aparelho passou a transmitir dados que sobrecarregaram equipamentos em outros centros de controle do país.

A FAA informou no domingo que desativou a funcionalidade dos roteadores envolvidos na origem da falha e adotou a mesma medida em cerca de 60 aparelhos semelhantes.

O secretário disse que ainda não havia uma explicação para o problema, ocorrido durante um procedimento de manutenção que já havia sido executado milhares de vezes. Também afirmou que não existiam evidências de ataque cibernético ou sabotagem.

Duas pessoas com conhecimento da investigação relataram que a instalação foi concluída sem problemas. Segundo uma delas, as falhas de comunicação apareceram depois da substituição, realizada sob supervisão de um funcionário da FAA.

As fontes disseram que cada etapa do procedimento é submetida à agência. Uma delas afirmou que a interrupção começou pouco depois de os serviços da unidade serem devolvidos à FAA, que havia aprovado o trabalho.

Financiamento para modernização divide governo e democratas

O episódio voltou a expor os problemas do sistema de controle de tráfego aéreo americano, que enfrenta equipamentos obsoletos, falhas de comunicação e um déficit de milhares de controladores.

De acordo com Duffy, os roteadores envolvidos foram comprados em 2001 e já eram considerados obsoletos em 2006. Desde sexta-feira, o secretário passou a defender US$ 50 bilhões para modernizar o sistema. A solicitação anterior era de US$ 30 bilhões.

O Congresso aprovou US$ 12,5 bilhões para melhorias em 2025. Parlamentares democratas, porém, questionaram a necessidade de uma nova liberação antes do uso dos recursos disponíveis.

Em comunicado divulgado no sábado, os deputados Rick Larsen e André Carson afirmaram que cerca de US$ 11 bilhões da verba aprovada ainda não haviam sido utilizados. Eles são os principais representantes democratas na Comissão de Transportes e Infraestrutura da Câmara e na subcomissão de aviação, respectivamente.

Duffy respondeu no domingo que os recursos tinham destinação restrita e não contemplavam um novo software, programa de gestão do espaço aéreo.

O presidente Donald Trump também pediu mais dinheiro ao Congresso em seus primeiros comentários públicos sobre os transtornos, no domingo. Em publicação nas redes sociais, afirmou que a modernização deveria ocorrer de uma só vez, sem execução por etapas.

A discussão sobre o financiamento antecede a mudança no comando do Legislativo. Os democratas devem assumir o controle do Congresso em janeiro, após as vitórias nas eleições de meio de mandato de 3 de novembro.

Setor aéreo também cobra investimento privado

A necessidade de ampliar os investimentos foi abordada por Justin Erbacci, diretor-geral do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI), entidade que representa o setor aeroportuário.

Em um fórum sobre infraestrutura de aviação em Montreal, no domingo, Erbacci defendeu a participação de investidores privados para atender ao crescimento do transporte aéreo e substituir sistemas obsoletos. Ele não mencionou a paralisação de sexta-feira.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), entidade que representa companhias aéreas, projeta que o tráfego mundial de passageiros mais que dobrará até 2050.