Espécies só de fêmeas desafiam regra da reprodução

A reprodução sexual domina o reino animal, mas algumas espécies seguem um caminho totalmente diferente. Em vez de depender da mistura genética entre macho e fêmea, certos animais conseguem gerar descendentes praticamente sozinhos — formando populações compostas apenas por fêmeas.

molinésia-amazona (Poecilia formosa), um peixe encontrado em rios e lagos do México e do Texas. A espécie se tornou o primeiro vertebrado conhecido a se reproduzir por Entre os casos mais conhecidos está a(Poecilia formosa), um peixe encontrado em rios e lagos doe do. A espécie se tornou o primeiro vertebrado conhecido a se reproduzir por clonagem , produzindo apenas fêmeas.

Um novo estudo genético publicado na revista científica Nature e destacado pelo jornal The Conversation ajudou cientistas a entender como esses animais conseguem sobreviver por tanto tempo mesmo com baixa diversidade genética.

Molinésia-amazona: peixe formado apenas por fêmeas se reproduz por clonagem - Foto: Jon McIntyre/iNaturalist

Como funciona a reprodução sem machos

A maioria das espécies animais se reproduz sexualmente, combinando material genético do pai e da mãe. Esse processo aumenta a diversidade genética e melhora as chances de adaptação diante de mudanças ambientais.

Já espécies assexuadas produzem descendentes praticamente idênticos à mãe. Esse mecanismo é chamado de partenogênese, conhecido popularmente como “nascimento virginal”.

Segundo pesquisadores, esse tipo de reprodução costuma trazer desvantagens evolutivas importantes. Populações clonadas tendem a ser mais vulneráveis a doenças e podem acumular mutações prejudiciais ao longo do tempo.

Mesmo assim, algumas espécies conseguem sobreviver por milhares — ou até milhões — de anos.

Peixe clonado intriga cientistas há décadas

A molinésia-amazona é um dos exemplos mais estudados desse fenômeno. O peixe surgiu do cruzamento entre duas espécies aparentadas e se reproduz por um mecanismo chamado ginogênese.

Nesse caso, o esperma de um macho ainda é necessário para ativar o desenvolvimento do óvulo, mas o material genético masculino não é incorporado aos filhotes. Ou seja: os descendentes continuam sendo clones da mãe.

Pesquisadores descobriram que um processo chamado conversão gênica pode ajudar a espécie a evitar o acúmulo acelerado de mutações prejudiciais. O mecanismo substitui partes danificadas do DNA e ajuda a preservar genes considerados benéficos.

Segundo os cientistas, isso pode explicar como a espécie conseguiu sobreviver por mais de 100 mil anos.

Lagartos formados apenas por fêmeas

Outro caso conhecido envolve os lagartos-chicote do Novo México (Aspidoscelis neomexicana). Nessas populações, praticamente todos os indivíduos são fêmeas. Diferentemente da molinésia-amazona, elas não precisam de esperma para iniciar o desenvolvimento dos óvulos.

Ainda assim, os animais mantêm comportamentos semelhantes ao acasalamento, que ajudam a estimular a ovulação.

Esses lagartos chegaram a ganhar notoriedade na cultura popular e se tornaram símbolo de discussões sobre diversidade sexual entre animais. A reprodução assexuada já foi registrada em diferentes grupos de vertebrados.

Além de peixes e lagartos, cientistas observaram casos de partenogênese em tubarões-martelo, dragões de komodo, salamandras e até aves como condores-da-Califórnia.

Em algumas espécies, o fenômeno ocorre apenas ocasionalmente. Em outras, representa a principal forma de reprodução.

Cromossomos extras podem ajudar espécies clonadas

Pesquisadores também estudam como algumas dessas espécies mantêm diversidade genética suficiente para sobreviver. A cobra-cega-brahmina (Indotyphlops braminus), por exemplo, possui três cópias de cada cromossomo — em vez das duas habituais.

Segundo cientistas, esse excesso de material genético pode ajudar a reduzir os impactos da clonagem prolongada. Fenômenos semelhantes também aparecem em outros animais, como esturjões e salmões, que possuem múltiplas cópias cromossômicas.

Apesar dos avanços recentes, cientistas afirmam que a evolução dessas espécies ainda levanta muitas dúvidas.

A expectativa é que novas pesquisas genéticas ajudem a explicar como animais exclusivamente femininos conseguem sobreviver por períodos tão longos mesmo enfrentando limitações evolutivas consideradas importantes pela biologia moderna.