ESG

COPMelhores do ESGAmazôniaAttest ESG

Oferecimento:

LOGO SITE AFYA
LOGO SITE PEPSICO

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

China recupera mais de 180 milhões de hectares de pastagens e amplia conservação ambiental

Os dados foram apresentados durante o evento temático chinês do Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores

Veículo fora de estrada, subindo a encosta íngreme, Montanhas Altai, Khovd, Mongólia (David Fettes/Getty Images)

Veículo fora de estrada, subindo a encosta íngreme, Montanhas Altai, Khovd, Mongólia (David Fettes/Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 13 de julho de 2026 às 17h48.

Última atualização em 14 de julho de 2026 às 07h46.

A China recuperou mais de 180 milhões de hectares de pastagens, elevando para mais de 70% a proporção de áreas classificadas como saudáveis ou em condição subsaudável. Os dados foram apresentados durante o evento temático chinês do Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores, realizado nesta segunda-feira (13), em Hohhot, na Região Autônoma da Mongólia Interior.

Com cerca de 267 milhões de hectares de pastagens, a China possui a maior área desse tipo de ecossistema no mundo. Nos últimos anos, o país ampliou ações de conservação e recuperação ambiental, combinando processos de regeneração natural com projetos de restauração, além de integrar políticas voltadas à proteção de montanhas, rios, florestas, terras agrícolas, lagos, pastagens e desertos.

Segundo dados oficiais, entre 2021 e 2025, período correspondente ao 14º Plano Quinquenal, a China recuperou, em média, mais de 3 milhões de hectares de pastagens degradadas por ano. No mesmo período, realizou o controle anual de pragas e roedores em mais de 6,6 milhões de hectares, enquanto a produção de forragem fresca superou 600 milhões de toneladas por ano.

As medidas também incluem fiscalização dos recursos pastorais, concessão de subsídios para a proteção das pastagens e adoção de políticas como a proibição temporária do pastejo, o descanso das áreas de pastagem e o controle da capacidade de suporte dos rebanhos.

Para o 15º Plano Quinquenal, que abrange o período de 2026 a 2030, o governo chinês pretende ampliar a recuperação de áreas degradadas, fortalecer a gestão das pastagens e incentivar o cultivo de gramíneas de alta qualidade para aumentar a oferta de forragem. O plano também prevê a integração entre recuperação ambiental, combate à desertificação, reflorestamento e desenvolvimento da pecuária ecológica.

Além disso, a China pretende ampliar os incentivos à proteção ecológica das pastagens e reforçar a fiscalização contra práticas ilegais, como a conversão de áreas de pastagem em terras agrícolas.

Acompanhe tudo sobre:China
Próximo

Mais de ESG

Accor faz check-in em nova fase de sustentabilidade com metas para 580 hotéis

Patrimônio natural mundial perde 5% de área em incêndio de escala recorde na França

Brasil pode enfrentar calor extremo por um terço do ano até 2075

90% dos projetos renováveis foram mais baratos que usinas fósseis em 2025

Mais na Exame

Esporte

Veja a trajetória da França até a semifinal da Copa do Mundo

Pop

O fenômeno 'Paralives': o jogo indie que colocou 'The Sims' sob pressão

Um conteúdo Bússola

Instituto reúne mais de 800 pessoas em estreia de feira de impacto social

Exame IN

Loovi compra participação de Pablo Marçal, que fala em 'excelente upside'