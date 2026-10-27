Altman, Zuckerberg e Bezos: como bilionários da tecnologia estão mudando a ciência

Os bilionários da tecnologia estão ampliando os investimentos em pesquisas médicas, com fortunas destinadas a estudos sobre câncer, envelhecimento, inteligência artificial (IA) e doenças neurodegenerativas. O movimento pode transformar a forma como a ciência biomédica é financiada, mas também levanta questionamentos sobre quem define as prioridades das pesquisas.

Empreendedores como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates e Sam Altman estão entre os investidores que destinam recursos a empresas de biotecnologia, laboratórios e organizações científicas.

Segundo uma reportagem publicada na revista científica Nature, o crescimento dessas iniciativas ocorre em um momento de incertezas sobre o financiamento público da ciência, sobretudo nos Estados Unidos.

Diferentemente das agências governamentais, os investidores privados têm maior liberdade para financiar projetos de longo prazo e pesquisas consideradas de alto risco.

Quanto os bilionários estão investindo em pesquisas médicas?

Os aportes incluem investimentos em empresas privadas e doações destinadas a instituições científicas. Entre os principais exemplos apresentados pela análise estão:

Jeff Bezos e Yuri Milner : participaram do financiamento da Altos Labs , empresa voltada à longevidade que iniciou suas atividades em 2022 com US$ 3 bilhões em investimentos.

e : participaram do financiamento da , empresa voltada à que iniciou suas atividades em 2022 com US$ 3 bilhões em investimentos. Mark Zuckerberg e Priscilla Chan : a Iniciativa Chan Zuckerberg (CZI) já destinou cerca de US$ 4 bilhões à pesquisa científica básica e outras causas, com previsão de investir até US$ 10 bilhões adicionais na próxima década.

e : a Iniciativa já destinou cerca de US$ 4 bilhões à pesquisa científica básica e outras causas, com previsão de investir até US$ 10 bilhões adicionais na próxima década. Sam Altman : investiu aproximadamente US$ 180 milhões na Retro Biosciences , empresa dedicada a pesquisas sobre envelhecimento .

: investiu aproximadamente US$ 180 milhões na , empresa dedicada a pesquisas sobre . Sergey Brin : cofundador do Google , destinou mais de US$ 1 bilhão a pesquisas sobre a doença de Parkinson .

: cofundador do , destinou mais de US$ 1 bilhão a pesquisas sobre a . Sean Parker: ex-executivo do Facebook, doou centenas de milhões de dólares para estudos sobre imunoterapia contra o câncer.

A Fundação Gates também se destaca no financiamento de pesquisas sobre vacinas e doenças infecciosas. Em 2025, Bill Gates anunciou a intenção de destinar aproximadamente US$ 200 bilhões ao longo de duas décadas.

Como a inteligência artificial está mudando a pesquisa biomédica?

A inteligência artificial está entre as principais áreas de interesse dos investidores do setor tecnológico. Em abril, a CZI anunciou um investimento de US$ 500 milhões para financiar o desenvolvimento de modelos de IA capazes de prever o comportamento de células humanas.

A OpenAI Foundation também anunciou iniciativas voltadas à pesquisa científica. A organização prometeu destinar US$ 25 bilhões a áreas como saúde, cura de doenças e resiliência da inteligência artificial.

Em 2026, foram anunciados mais de US$ 100 milhões para pesquisas sobre Alzheimer e outros US$ 125 milhões para projetos de dados em ciências da vida.

Além do desenvolvimento de tecnologias, parte dos recursos financia estruturas de pesquisa que reúnem profissionais de diferentes áreas. É o caso do Arc Institute, fundado em 2021 com US$ 650 milhões em doações, e da Convergent Research, que organiza equipes para desenvolver ferramentas e métodos científicos.

Por que os bilionários investem em longevidade e câncer?

O interesse dos investidores envolve tanto o desenvolvimento de novas tecnologias quanto questões pessoais relacionadas à saúde.

Empresas como Altos Labs, Calico Life Sciences e Retro Biosciences investigam mecanismos biológicos associados ao envelhecimento e possibilidades de intervenção nesses processos.

Outras iniciativas concentram recursos em tratamentos contra o câncer, doenças neurodegenerativas e tecnologias reprodutivas.

Segundo a Nature, alguns investidores também financiam projetos controversos, como pesquisas sobre edição genética de embriões humanos. Um exemplo é a empresa Preventive, que recebeu apoio do executivo Brian Armstrong, da Coinbase, para investigar técnicas de edição genética hereditária com o objetivo de prevenir doenças.

Quais são os riscos do financiamento privado da ciência?

A expansão dos investimentos privados também provoca debates sobre transparência, prestação de contas e definição de prioridades científicas.

Especialistas destacados Nature apontam que doadores privados podem direcionar recursos para áreas de interesse pessoal, sem necessariamente considerar as necessidades de saúde da população em geral.

A cientista política Rob Reich, da Universidade Stanford, destaca que organizações filantrópicas não estão submetidas aos mesmos mecanismos de responsabilização aplicados a instituições públicas.

Outra preocupação envolve a dificuldade de avaliar os resultados dos investimentos. Segundo Joshua Graff Zivin, da Universidade da Califórnia em San Diego, a ausência de relatórios padronizados dificulta a comparação entre diferentes modelos de financiamento.

Também existe o risco de que grandes aportes criem expectativas financeiras difíceis de sustentar, sobretudo em setores de biotecnologia que dependem de pesquisas prolongadas.

O dinheiro dos bilionários pode substituir o financiamento público?

Apesar do crescimento da filantropia científica, especialistas afirmam que os recursos privados não são suficientes para substituir o financiamento governamental.

Em 2024, organizações filantrópicas e outras instituições sem fins lucrativos financiaram aproximadamente US$ 25 bilhões em pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, o equivalente a cerca de 11% do total, segundo dados apresentados pela reportagem. O financiamento público também possui características diferentes, como maior abrangência geográfica e exigências formais de transparência.

Um estudo publicado no mesmo ano identificou que doações de instituições filantrópicas americanas tendem a se concentrar em regiões com as quais os financiadores mantêm vínculos pessoais.

Para os pesquisadores, os investimentos privados podem ampliar as possibilidades de pesquisa, especialmente em projetos de longo prazo, mas a continuidade do financiamento público permanece necessária para sustentar a produção científica.