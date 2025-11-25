Cofundador do Google vira 3ª pessoa mais rica do mundo com alta da ação

Sergey Brin, um dos cofundadores do Google, ultrapassou Larry Ellison, dono da Oracle, e se tornou a terceira pessoa mais rica do mundo nesa terça-feira (25). A ascensão de Brin no ranking foi impulsionada pelo salto das ações da Alphabet, controladora do Google, após resultados sólidos do terceiro trimestre e o lançamento do modelo de inteligência artificial Gemini 3.

Por volta das 16h03 (horário de Brasília), as ações da dona do Google operavam em alta de 1,32%, otadas a US$ 322,82.

De acordo com estimativas da Forbes, o patrimônio atual de Sergey Brin é de aproximadamente US$ 245,3 bilhões (R$ 1,3 trilhão), acima dos US$ 239,7 bilhões (R$ 1,2 trilhão) de Larry Ellison.

Elon Musk, fundador da Tesla, segue como a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 497 bilhões, seguido por Larry Page, também cofundador do Google, com US$ 264,4 bilhões.

Nos últimos dois dias, as fortunas de Larry Page e Sergey Brin aumentaram US$ 18,3 bilhões e US$ 16,9 bilhões, respectivamente. Nos últimos seis meses, os papéis da Alphabet subiram 88,6%, e a companhia hoje vale US$ 3,86 trilhões, atrás apenas de Apple, Microsoft e Nvidia. O crescimento da fortuna de Brin é menor que o de Page, pois ele vende ações com mais frequência e já doou milhões para pesquisas sobre Parkinson.

Quem é Sergey Brin