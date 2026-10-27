Documentário sobre Matthew Perry estreia nesta terça na Netflix; veja detalhes

A Netflix prepara o lançamento de "Aquele Sobre Matthew Perry", série documental que revisita a vida e a carreira do ator, conhecido mundialmente por interpretar Chandler Bing em "Friends". Dividida em três partes, a produção reúne depoimentos de familiares, amigos e profissionais que acompanharam sua trajetória em Hollywood.

A estreia está marcada para a próxima terça-feira, 27, na plataforma de streaming. O projeto também apresenta fotografias e vídeos inéditos do arquivo particular da família Perry, além de relatos sobre os desafios pessoais enfrentados pelo artista ao longo da vida.

Matthew Perry morreu em outubro de 2023, aos 54 anos. A produção pretende ampliar o retrato público do ator, conhecido pelo humor e pela interpretação de Chandler, ao explorar suas relações pessoais, sua trajetória profissional e a maneira como lidava com a dependência química.

Qual é a história de 'Aquele Sobre Matthew Perry'?

A série acompanha a trajetória de Perry desde os primeiros passos na comédia até o sucesso internacional conquistado com "Friends", sitcom exibida entre 1994 e 2004, ao longo de 236 episódios.

O documentário também aborda os desafios enfrentados pelo ator em sua vida particular, incluindo sua luta contra o uso de substâncias. O tema foi discutido publicamente pelo próprio Perry durante anos e se tornou parte importante de sua história.

A proposta é apresentar diferentes perspectivas sobre o artista. As lembranças de familiares e amigos aparecem ao lado de relatos de colaboradores que participaram de sua carreira, ajudando a contextualizar quem era Matthew Perry fora das telas.

Irmã de Matthew Perry dará depoimento inédito

Um dos destaques da produção é a participação de Mia Perry Bowick, irmã mais nova do ator. Ela falará sobre a relação entre os dois e as experiências da família durante os períodos mais difíceis da vida de Matthew.

Psicoterapeuta, escritora e palestrante, Mia explicou, ao portal Tudum, da Netflix, que precisou de tempo para se sentir preparada para compartilhar suas lembranças diante das câmeras. Sua participação vai apresentar o irmão para além do personagem Chandler e das dificuldades relacionadas à dependência.

"Como irmã, ele moldou quem sou hoje, a pessoa que busco ser e o trabalho ao qual dediquei minha vida. Matthew tinha um coração lindo e um espírito generoso. Mesmo em seus momentos mais sombrios, ainda conseguia fazer as outras pessoas rirem e se sentirem amadas."

A série também utiliza imagens e vídeos do arquivo particular da família. O material vai reconstruir diferentes fases da vida do ator, incluindo momentos que ficaram fora do alcance do público.

Quem participa do documentário?

Além da irmã do ator, "Aquele Sobre Matthew Perry" reúne amigos de longa data, profissionais da televisão e colegas que trabalharam com ele. Alguns dos depoimentos são inéditos.

Entre os principais entrevistados estão:

Roger Castillo: amigo de Matthew por mais de 40 anos. Ele conheceu o ator quando Perry tinha 17 anos e, anos depois, levou o amigo à audição para " Friends ".

amigo de por mais de 40 anos. Ele conheceu o ator quando tinha 17 anos e, anos depois, levou o amigo à audição para " ". David Pressman: ator e amigo de longa data de Perry , com quem conviveu durante décadas em Los Angeles.

ator e amigo de longa data de , com quem conviveu durante décadas em Los Angeles. Warren Littlefield: ex-presidente da NBC Entertainment , que aprovou o episódio piloto de " Friends ", dando início ao caminho da série até o sucesso mundial.

ex-presidente da , que aprovou o episódio piloto de " ", dando início ao caminho da série até o sucesso mundial. Jeff Strauss: roteirista e produtor da primeira temporada de " Friends ", responsável por contribuir para a construção do personagem Chandler .

roteirista e produtor da primeira temporada de " ", responsável por contribuir para a construção do personagem . Kevin Pollak: amigo e colega de elenco de Perry em filmes como " Meu Vizinho Mafioso " e sua sequência.

amigo e colega de elenco de em filmes como " " e sua sequência. Nate Torrence: ator que contracenou com Perry em " Studio 60 on the Sunset Strip " e " Mr. Sunshine ".

ator que contracenou com em " " e " ". Tim Harrington: conheceu Perry em uma reunião de recuperação em 2001 e atribui ao ator um papel importante em sua própria trajetória de recuperação.

A lista também inclui a atriz René Ashton, o diretor Jonathan Lynn, o produtor Doug Draizin e outras pessoas que conviveram com o artista em diferentes momentos. A produção conta ainda com a participação de E. Martin Estrada, ex-promotor federal dos Estados Unidos, que liderou a acusação criminal relacionada à morte do ator.

Quem dirige 'Aquele Sobre Matthew Perry'?

A direção é de Mary Robertson, vencedora do Emmy e conhecida por trabalhos documentais. A produção é realizada pela Maxine Productions, empresa vinculada à Sony Pictures Television.

Robertson também integra a equipe de produção executiva, ao lado de Lisa Kalikow, Eli Holzman e Aaron Saidman. Lora Moftah atua como coprodutora executiva, enquanto Jessica Call é produtora.

Como Matthew Perry morreu?

Matthew Perry foi encontrado morto em sua residência em Los Angeles, em outubro de 2023, aos 54 anos. A investigação médica apontou os efeitos agudos da cetamina como causa da morte, classificada como acidental.

O caso também teve desdobramentos judiciais envolvendo pessoas acusadas de fornecer a substância ao ator. A investigação sobre a morte do ator e seus desdobramentos judiciais também serão abordados no documentário.