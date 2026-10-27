Documentário sobre Matthew Perry estreia nesta terça na Netflix; veja detalhes

'Aquele Sobre Matthew Perry': dirigida por Mary Robertson, a série revisita a carreira do intérprete de Chandler Bing e aborda sua luta contra o uso de substâncias (Netflix/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 04h01.
A Netflix prepara o lançamento de "Aquele Sobre Matthew Perry", série documental que revisita a vida e a carreira do ator, conhecido mundialmente por interpretar Chandler Bing em "Friends". Dividida em três partes, a produção reúne depoimentos de familiares, amigos e profissionais que acompanharam sua trajetória em Hollywood.
A estreia está marcada para a próxima terça-feira, 27, na plataforma de streaming. O projeto também apresenta fotografias e vídeos inéditos do arquivo particular da família Perry, além de relatos sobre os desafios pessoais enfrentados pelo artista ao longo da vida.
Matthew Perry morreu em outubro de 2023, aos 54 anos. A produção pretende ampliar o retrato público do ator, conhecido pelo humor e pela interpretação de Chandler, ao explorar suas relações pessoais, sua trajetória profissional e a maneira como lidava com a dependência química.
A série acompanha a trajetória de Perry desde os primeiros passos na comédia até o sucesso internacional conquistado com "Friends", sitcom exibida entre 1994 e 2004, ao longo de 236 episódios.
O documentário também aborda os desafios enfrentados pelo ator em sua vida particular, incluindo sua luta contra o uso de substâncias. O tema foi discutido publicamente pelo próprio Perry durante anos e se tornou parte importante de sua história.
A proposta é apresentar diferentes perspectivas sobre o artista. As lembranças de familiares e amigos aparecem ao lado de relatos de colaboradores que participaram de sua carreira, ajudando a contextualizar quem era Matthew Perry fora das telas.
Um dos destaques da produção é a participação de Mia Perry Bowick, irmã mais nova do ator. Ela falará sobre a relação entre os dois e as experiências da família durante os períodos mais difíceis da vida de Matthew.
Psicoterapeuta, escritora e palestrante, Mia explicou, ao portal Tudum, da Netflix, que precisou de tempo para se sentir preparada para compartilhar suas lembranças diante das câmeras. Sua participação vai apresentar o irmão para além do personagem Chandler e das dificuldades relacionadas à dependência.
"Como irmã, ele moldou quem sou hoje, a pessoa que busco ser e o trabalho ao qual dediquei minha vida. Matthew tinha um coração lindo e um espírito generoso. Mesmo em seus momentos mais sombrios, ainda conseguia fazer as outras pessoas rirem e se sentirem amadas."
A série também utiliza imagens e vídeos do arquivo particular da família. O material vai reconstruir diferentes fases da vida do ator, incluindo momentos que ficaram fora do alcance do público.
Além da irmã do ator, "Aquele Sobre Matthew Perry" reúne amigos de longa data, profissionais da televisão e colegas que trabalharam com ele. Alguns dos depoimentos são inéditos.
Entre os principais entrevistados estão:
A lista também inclui a atriz René Ashton, o diretor Jonathan Lynn, o produtor Doug Draizin e outras pessoas que conviveram com o artista em diferentes momentos. A produção conta ainda com a participação de E. Martin Estrada, ex-promotor federal dos Estados Unidos, que liderou a acusação criminal relacionada à morte do ator.
A direção é de Mary Robertson, vencedora do Emmy e conhecida por trabalhos documentais. A produção é realizada pela Maxine Productions, empresa vinculada à Sony Pictures Television.
Robertson também integra a equipe de produção executiva, ao lado de Lisa Kalikow, Eli Holzman e Aaron Saidman. Lora Moftah atua como coprodutora executiva, enquanto Jessica Call é produtora.
Matthew Perry foi encontrado morto em sua residência em Los Angeles, em outubro de 2023, aos 54 anos. A investigação médica apontou os efeitos agudos da cetamina como causa da morte, classificada como acidental.
O caso também teve desdobramentos judiciais envolvendo pessoas acusadas de fornecer a substância ao ator. A investigação sobre a morte do ator e seus desdobramentos judiciais também serão abordados no documentário.