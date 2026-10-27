INSS continua folha de outubro nesta terça, 27; veja quem tem direito

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continua o pagamento de uma nova rodada de benefícios referentes à folha de outubro nesta terça-feira, 27. Recebem hoje os segurados com final de benefício 2 que ganham até um salário mínimo.

Para definir a data de pagamento, o segurado precisa observar o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece depois do traço. Segundo o INSS, em um benefício com número 0108-4, por exemplo, o algarismo utilizado no calendário é o 8.

Os finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 serão contemplados entre 28 de outubro a 9 de outubro. Já entre os beneficiários com renda mensal acima de um salário mínimo, os pagamentos de outubro cairão entre os dias 3 e 9 de novembro.

Calendário do INSS para quem recebe até um salário mínimo

Os pagamentos da folha de outubro para os segurados que recebem até R$ 1.621 começaram hoje e continuarão até esse 9 de novembro. Apesar de parte dos depósitos ocorrer até o mês seguinte, todos eles correspondem aos benefícios referentes à competência de outubro.

Final do benefício 1: recebe em 26 de outubro

recebe em 26 de outubro Final do benefício 2: recebe em 27 de outubro

recebe em 27 de outubro Final do benefício 3: recebe em 28 de outubro

recebe em 28 de outubro Final do benefício 4: recebe em 29 de outubro

recebe em 29 de outubro Final do benefício 5: recebe em 30 de outubro

recebe em 30 de outubro Final do benefício 6: recebe em 3 de novembro

recebe em 3 de novembro Final do benefício 7: recebe em 4 de novembro

recebe em 4 de novembro Final do benefício 8: recebe em 5 de novembro

recebe em 5 de novembro Final do benefício 9: recebe em 6 de novembro

recebe em 6 de novembro Final do benefício 0: recebe em 9 de novembro

O cronograma separa os pagamentos de acordo com o valor mensal do benefício. Por isso, dois segurados com o mesmo número final podem receber em datas diferentes caso um deles ganhe até um salário mínimo e o outro tenha benefício acima desse valor.

Quando recebe quem ganha acima de um salário mínimo

Para aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem mais de R$ 1.621, os pagamentos referentes a setembro começam em 1º de outubro e terminam hoje. Nesse grupo, o INSS libera os depósitos para dois finais de benefício a cada dia.

Final do benefício 1 e 6: recebem em 3 de novembro

recebem em 3 de novembro Final do benefício 2 e 7: recebem em 4 de novembro

recebem em 4 de novembro Final do benefício 3 e 8: recebem em 5 de novembro

recebem em 5 de novembro Final do benefício 4 e 9: recebem em 6 de novembro

recebem em 6 de novembro Final do benefício 5 e 0: recebem em 9 de novembro

Qual é o valor dos benefícios do INSS em 2026

O piso dos benefícios previdenciários que não podem ficar abaixo do salário mínimo é de R$ 1.621 em 2026. Entre eles estão aposentadorias, auxílio por incapacidade temporária e pensão por morte, observadas as regras específicas de cálculo de cada benefício.

Já o teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social é de R$ 8.475,55 neste ano. Os benefícios acima do salário mínimo foram reajustados em 3,90% a partir de janeiro, enquanto o piso previdenciário acompanhou a atualização do salário mínimo nacional.

O valor depositado para cada segurado, portanto, varia conforme o tipo de benefício, o histórico de contribuições e as regras aplicáveis ao cálculo. O limite de R$ 1.621 usado no calendário serve para separar os beneficiários que recebem até o piso daqueles que têm renda previdenciária mensal superior a esse valor.

Como consultar o pagamento do INSS

O acompanhamento do benefício também pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, onde o segurado consegue consultar o extrato de pagamento e outras informações relacionadas ao benefício. O acesso à plataforma é realizado por meio da conta Gov.br.

Quem tiver dificuldade para utilizar os canais digitais pode buscar informações pela Central 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).

Para conferir a data correta do depósito, é importante ter o número do benefício em mãos e identificar o último algarismo antes do traço.