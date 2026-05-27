Fundação da OpenAI destina US$ 250 milhões para estudar impacto da IA no trabalho

A OpenAI Foundation, entidade sem fins lucrativos que controla a OpenAI, anunciou um compromisso inicial de US$ 250 milhões para financiar projetos sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho.

O dinheiro será destinado a pesquisas, parcerias e ações diretas voltadas a trabalhadores e comunidades afetadas pela automação. A fundação afirma que pretende entender como a IA pode mudar economias e criar formas mais amplas de distribuir seus ganhos.

O anúncio ocorre em meio ao avanço de ferramentas capazes de automatizar tarefas como programação, atendimento e análise de dados, o que ampliou o temor de perda de empregos em diferentes setores.

Empresas como Block e Standard Chartered já citaram ganhos de eficiência com IA ao justificar cortes recentes, segundo a Reuters.

A fundação afirmou que a velocidade da mudança reduz o tempo disponível para criar respostas adequadas. Em comunicado, disse que “a janela para acertar é mais curta do que estamos acostumados, e o custo de errar é profundo”.

A OpenAI Foundation recebeu no ano passado uma participação de 26% na empresa lucrativa da OpenAI, avaliada em US$ 130 bilhões à época, tornando-se uma das maiores entidades filantrópicas do mundo.

Debate também interessa ao Brasil

Para o leitor brasileiro, o tema se conecta diretamente à discussão sobre qualificação profissional, produtividade e substituição de funções em áreas como tecnologia, serviços financeiros, educação e atendimento.

À medida que ferramentas de IA chegam ao ambiente corporativo, governos e empresas terão de definir políticas de capacitação, proteção trabalhista e adaptação de carreiras.