Alinhamento de planetas começa hoje; veja horários e como observar

Alinhamento de planetas: fenômeno reúne quatro astros visíveis no céu de abril (pikisuperstar /Freepik)
Redatora
Publicado em 16 de abril de 2026 às 10h46.
Um alinhamento de planetas poderá ser observado no céu a partir desta quinta-feira, 16. O fenômeno reúne Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno, que aparecem próximos no horizonte leste pouco antes do nascer do Sol.
De acordo com informações do Times of India, o evento ocorre entre 16 a 23 de abril, com melhor visibilidade entre os dias 18 e 20 de abril.
Apesar do nome, trata-se de um efeito visual, conhecido como “parada de planetas”: os planetas não estão realmente alinhados no espaço, mas parecem próximos quando vistos da Terra.
O melhor horário para observar o alinhamento de planetas é pouco antes do nascer do Sol.
O tempo de observação, do fenômeno também conhecido como “desfile de planetas”, é curto, já que o céu clareia rapidamente.
Nem todos os astros serão fáceis de identificar.
Na prática, a maioria das pessoas verá apenas dois ou três planetas.
A visibilidade do fenômeno varia conforme a localização. No Hemisfério Norte, os planetas ficam baixos no horizonte, o que dificulta a observação, especialmente em áreas com poluição luminosa.
Já no Hemisfério Sul, as condições são melhores. Os astros aparecem mais altos antes do amanhecer, facilitando a visualização — sobretudo em países da América do Sul, como o Brasil.
A configuração do alinhamento varia durante o período:
13 de abril: Marte se aproxima de Netuno
16 de abril: Mercúrio entra no agrupamento
17 de abril: os quatro planetas ficam mais próximos
18 de abril: melhor configuração
19 e 20 de abril: formação começa a mudar
Depois disso, o fenômeno perde intensidade e o agrupamento deixa de ser perceptível.