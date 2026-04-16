Ciência

Alinhamento de planetas começa hoje; veja horários e como observar

Fenômeno reúne quatro planetas antes do amanhecer e terá melhor visibilidade entre os dias 18 e 20 de abril

Alinhamento de planetas: fenômeno reúne quatro astros visíveis no céu de abril (pikisuperstar /Freepik)

Alinhamento de planetas: fenômeno reúne quatro astros visíveis no céu de abril (pikisuperstar /Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de abril de 2026 às 10h46.

Um alinhamento de planetas poderá ser observado no céu a partir desta quinta-feira, 16. O fenômeno reúne Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno, que aparecem próximos no horizonte leste pouco antes do nascer do Sol.

De acordo com informações do Times of India, o evento ocorre entre 16 a 23 de abril, com melhor visibilidade entre os dias 18 e 20 de abril.

Apesar do nome, trata-se de um efeito visual, conhecido como “parada de planetas”: os planetas não estão realmente alinhados no espaço, mas parecem próximos quando vistos da Terra.

Que horas observar o alinhamento de planetas?

O melhor horário para observar o alinhamento de planetas é pouco antes do nascer do Sol.

  • No Hemisfério Norte: cerca de 30 minutos antes do amanhecer
  • No Hemisfério Sul: entre 60 e 90 minutos antes

O tempo de observação, do fenômeno também conhecido como “desfile de planetas”, é curto, já que o céu clareia rapidamente.

Quais planetas podem ser vistos a olho nu?

Nem todos os astros serão fáceis de identificar.

  • Mercúrio: mais brilhante e fácil de localizar
  • Marte: visível em boas condições
  • Saturno: mais fraco e próximo do horizonte
  • Netuno: não visível sem telescópio

Na prática, a maioria das pessoas verá apenas dois ou três planetas.

Onde observar o fenômeno

A visibilidade do fenômeno varia conforme a localização. No Hemisfério Norte, os planetas ficam baixos no horizonte, o que dificulta a observação, especialmente em áreas com poluição luminosa.

Já no Hemisfério Sul, as condições são melhores. Os astros aparecem mais altos antes do amanhecer, facilitando a visualização — sobretudo em países da América do Sul, como o Brasil.

Como o alinhamento de planetas muda ao longo dos dias?

A configuração do alinhamento varia durante o período:

13 de abril: Marte se aproxima de Netuno
16 de abril: Mercúrio entra no agrupamento
17 de abril: os quatro planetas ficam mais próximos
18 de abril: melhor configuração
19 e 20 de abril: formação começa a mudar

Depois disso, o fenômeno perde intensidade e o agrupamento deixa de ser perceptível.

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