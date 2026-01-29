Seis planetas no céu: como observar o desfile planetário hoje

Desfile planetário reúne Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno logo após o pôr do sol e antecipa um ano com vários eventos astronômicos (adventtr/Getty Images)
29 de janeiro de 2026
O céu apresentará um fenômeno astronômico raro nesta quinta-feira, 29. Seis planetas do Sistema Solar formarão um desfile planetário logo após o pôr do sol. O alinhamento reúne Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Parte desses astros poderá ser observada a olho nu, enquanto outros demandam instrumentos ópticos.
A observação depende de condições meteorológicas favoráveis e visibilidade desobstruída do horizonte oeste. Vênus e Júpiter se destacam pela luminosidade, enquanto Mercúrio aparece próximo da linha do horizonte por um curto período após o entardecer.
Os corpos celestes mais próximos da Terra poderão ser identificados sem o uso de equipamentos. Marte e Saturno também integram o grupo perceptível durante a noite. Já Urano e Netuno demandam binóculos ou telescópios devido ao brilho reduzido e à maior distância em relação ao planeta.
O desfile planetário ocorre na eclíptica, faixa que representa o plano orbital dos planetas em torno do Sol. A aproximação percebida é apenas visual e resulta da perspectiva de observação terrestre. No espaço, as distâncias entre esses objetos permanecem da ordem de milhões a bilhões de quilômetros.
De acordo com informações divulgadas pela Nasa, 2026 será um ano intenso para observadores do céu. O período reúne chuvas de meteoros, conjunções planetárias, eclipses e uma superlua no fim do ano.
A agência também celebra o 20º aniversário do Observatório do Centro de Voos Espaciais Marshall, estrutura dedicada ao monitoramento da Lua, de eclipses, cometas e meteoroides.
Entre os principais eventos estão:
Além desses fenômenos, o calendário inclui eclipses solares, equinócios, solstícios e oposições planetárias, como Saturno em 4 de outubro e Urano em 25 de novembro.