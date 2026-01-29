Seis planetas no céu: como observar o desfile planetário hoje

O céu apresentará um fenômeno astronômico raro nesta quinta-feira, 29. Seis planetas do Sistema Solar formarão um desfile planetário logo após o pôr do sol. O alinhamento reúne Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Parte desses astros poderá ser observada a olho nu, enquanto outros demandam instrumentos ópticos.

A observação depende de condições meteorológicas favoráveis e visibilidade desobstruída do horizonte oeste. Vênus e Júpiter se destacam pela luminosidade, enquanto Mercúrio aparece próximo da linha do horizonte por um curto período após o entardecer.

Como ver o desfile planetário no céu

Os corpos celestes mais próximos da Terra poderão ser identificados sem o uso de equipamentos. Marte e Saturno também integram o grupo perceptível durante a noite. Já Urano e Netuno demandam binóculos ou telescópios devido ao brilho reduzido e à maior distância em relação ao planeta.

O desfile planetário ocorre na eclíptica, faixa que representa o plano orbital dos planetas em torno do Sol. A aproximação percebida é apenas visual e resulta da perspectiva de observação terrestre. No espaço, as distâncias entre esses objetos permanecem da ordem de milhões a bilhões de quilômetros.

Próximos eventos astronômicos em 2026

De acordo com informações divulgadas pela Nasa, 2026 será um ano intenso para observadores do céu. O período reúne chuvas de meteoros, conjunções planetárias, eclipses e uma superlua no fim do ano.

A agência também celebra o 20º aniversário do Observatório do Centro de Voos Espaciais Marshall, estrutura dedicada ao monitoramento da Lua, de eclipses, cometas e meteoroides.

Entre os principais eventos estão:

Eclipse lunar total – 3 de março

O eclipse será visível na América do Norte, principalmente na Costa Oeste, durante a madrugada, quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua.

Lua Azul – 31 de maio

A Lua Azul é a segunda lua cheia dentro do mesmo mês. Em 2026, o fenômeno resultará em 13 luas cheias no ano.

Encontro de Vênus e Júpiter – 8 e 9 de junho

Os dois planetas mais brilhantes do céu ficarão próximos visualmente e poderão ser observados a olho nu.

Chuva de meteoros Perseidas – 12 e 13 de agosto

Com a Lua nova, as Perseidas terão condições favoráveis de observação, principalmente em locais com baixa poluição luminosa.

Chuva de meteoros Geminídeos – 13 e 14 de dezembro

Fenômeno conhecido por meteoros intensos, com melhor observação após a meia-noite.

Superlua – 24 de dezembro

A superlua ocorre quando o satélite natural está mais próximo da Terra durante a fase cheia, aumentando o tamanho aparente no céu.

Além desses fenômenos, o calendário inclui eclipses solares, equinócios, solstícios e oposições planetárias, como Saturno em 4 de outubro e Urano em 25 de novembro.