A cúrcuma realmente funciona? Evidências científicas colocam fama em dúvida

A cúrcuma, também conhecida como açafrão-da-terra, ganhou fama nos últimos anos por seus supostos efeitos contra inflamações, câncer, artrite, Alzheimer e diversas outras doenças. A responsável por essa reputação é a curcumina, composto natural que dá à especiaria sua característica cor amarela.

O interesse pela substância impulsionou milhares de estudos científicos e uma indústria global de suplementos alimentares. No entanto, apesar da popularidade da cúrcuma e da curcumina, especialistas alertam que as evidências sobre seus benefícios em humanos ainda são limitadas.

Parte da fama da curcumina surgiu após pesquisas laboratoriais sugerirem que a substância poderia atuar em processos inflamatórios e afetar células cancerígenas. Porém, segundo a revista New Scientist, estudos mais recentes indicam que transformar esses resultados em benefícios clínicos reais pode ser mais complexo do que parecia inicialmente.

O principal problema da curcumina

Apesar dos resultados promissores observados em laboratório, pesquisadores apontam um obstáculo importante: a baixa biodisponibilidade da curcumina.

Uma revisão publicada em 2017 no Journal of Medicinal Chemistry, liderada por Kathryn Nelson, da Universidade de Minnesota, concluiu que a substância apresenta baixa solubilidade, instabilidade química e absorção limitada pelo organismo, características que dificultam seu uso como medicamento.

Na prática, isso significa que grande parte da curcumina ingerida não chega à corrente sanguínea em quantidades significativas.

Essa dificuldade foi reforçada por um estudo conduzido por pesquisadores da Holanda e publicado em 2025. A pesquisa mostrou que mesmo pessoas que consumiam suplementos concentrados de curcumina apresentavam níveis quase indetectáveis da substância no sangue.

As concentrações observadas ficaram muito abaixo das necessárias para reproduzir os efeitos registrados em experimentos de laboratório.

O que os estudos clínicos mostram?

Até o momento, os ensaios clínicos realizados em humanos não encontraram evidências robustas de que a curcumina seja capaz de prevenir ou tratar doenças como câncer, artrite ou Alzheimer de forma consistente.

Embora alguns estudos apontem possíveis benefícios modestos em determinadas condições, os resultados permanecem heterogêneos e frequentemente limitados pelo tamanho reduzido das amostras ou pela qualidade metodológica.

Por esse motivo, muitos especialistas consideram que ainda não existem provas suficientes para classificar a curcumina como uma terapia eficaz para essas doenças.

Suplementos de curcumina podem oferecer riscos?

Além das dúvidas sobre a eficácia, pesquisadores também chamam atenção para possíveis riscos associados aos suplementos concentrados de curcumina.

Segundo informações do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais dos Estados Unidos (NIDDK), casos de lesão hepática relacionados ao uso de suplementos de cúrcuma têm sido registrados com frequência crescente, especialmente em formulações desenvolvidas para aumentar a absorção da curcumina.

Os sintomas podem incluir:

pele e olhos amarelados;

urina escura;

náuseas;

fadiga;

alterações na função hepática.

Na maioria dos casos, os sintomas desaparecem após a interrupção do consumo.

Vale a pena consumir cúrcuma?

Os especialistas destacam que a cúrcuma utilizada normalmente na alimentação continua sendo considerada segura para a maioria das pessoas.

A diferença é que, nos alimentos, a quantidade de curcumina ingerida costuma ser relativamente baixa e faz parte de uma dieta equilibrada. Já os suplementos concentrados fornecem doses muito superiores e podem apresentar riscos diferentes.