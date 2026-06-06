Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Irã viaja ao México para a Copa após disputa com EUA por vistos da delegação

Jogadores receberam autorização para entrar nos Estados Unidos, mas dirigentes e assessores seguem sem visto

Evento com a seleção do Irã, antes do embarque para a Copa do Mundo, em Teerã (Atta Kenare/AFP)

Evento com a seleção do Irã, antes do embarque para a Copa do Mundo, em Teerã (Atta Kenare/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 6 de junho de 2026 às 14h37.

A seleção do Irã embarcou neste sábado, 6, da Turquia com destino ao México para disputar a Copa do Mundo de 2026, após dias de impasse envolvendo a concessão de vistos por parte dos Estados Unidos a integrantes da delegação iraniana.

O voo partiu de Antalya, no sul da Turquia, e a chegada ao México está prevista para domingo. A equipe ficará baseada em Tijuana, cidade próxima à fronteira americana, antes do início da competição, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho na América do Norte.

O processo de emissão de vistos gerou incertezas sobre a participação iraniana no torneio e levou a seleção a alterar seu centro de treinamento. Inicialmente, a concentração seria em Tucson, no estado do Arizona, mas acabou transferida para o território mexicano.

Na sexta-feira, 5, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, informou que os vistos foram concedidos aos jogadores e ao “pessoal de apoio necessário” para a disputa da competição.

A declaração foi contestada pela embaixada do Irã na Turquia. Em publicação na rede social X, a missão diplomática afirmou que diversos integrantes da estrutura da seleção continuam sem autorização para entrar nos Estados Unidos.

“Por que não mencionam que os vistos foram negados a grande parte dos dirigentes e dos executivos, aos auxiliares técnicos e a outras pessoas que integram qualquer seleção nacional de futebol?”, questionou a embaixada.

O governo iraniano também classificou a situação como um caso de “tratamento discriminatório” contra sua delegação.

Segundo veículos de imprensa do país, entre eles o portal esportivo Varzesh3, o presidente da Federação Iraniana de Futebol (FFIRI), Mehdi Taj, está entre os dirigentes que não receberam visto.

Um correspondente da televisão estatal iraniana informou que ao menos 15 membros da equipe administrativa e da diretoria seguem enfrentando dificuldades para obter a autorização de entrada.

EUA e Irã na Copa

Um funcionário do governo americano confirmou neste sábado que os vistos necessários para a participação da seleção foram emitidos para os jogadores e para a comissão técnica considerada essencial.

“O visto necessário para a participação do Irã na Copa do Mundo, incluindo atletas e comissão técnica essencial, foi concedido”, afirmou a autoridade.

O representante americano acrescentou que Washington não permitirá que o sistema de vistos seja utilizado para a entrada de pessoas sob falsos pretextos, mas não detalhou quais integrantes da delegação tiveram os pedidos negados.

O Irã foi uma das primeiras seleções a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, mas sua participação passou a ser alvo de dúvidas nos últimos meses em razão do agravamento das tensões entre Teerã, Israel e os Estados Unidos.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)MéxicoIrã - País

Mais de Mundo

Tremor de magnitude 4,8 é registrado em Lima e não deixa vítimas, dizem autoridades

Irã acusa EUA de discriminação após integrantes da delegação ficarem sem visto para a Copa

Surto de ebola na África Central se aproxima de 500 casos confirmados, diz OMS

Papa é pop e ama tênis — a rotina saudável do líder religioso

Mais na Exame

Mundo

Tremor de magnitude 4,8 é registrado em Lima e não deixa vítimas, dizem autoridades

Marketing

Cimed investe R$ 200 milhões para levar os torcedores da Copa às farmácias

Esporte

Papa confirma torcida pelos EUA na Copa do Mundo: 'Sem dúvida'

Economia

Aeroportos da América Latina estão supercongestionados, diz entidade; veja quais são