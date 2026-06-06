Irã viaja ao México para a Copa após disputa com EUA por vistos da delegação

A seleção do Irã embarcou neste sábado, 6, da Turquia com destino ao México para disputar a Copa do Mundo de 2026, após dias de impasse envolvendo a concessão de vistos por parte dos Estados Unidos a integrantes da delegação iraniana.

O voo partiu de Antalya, no sul da Turquia, e a chegada ao México está prevista para domingo. A equipe ficará baseada em Tijuana, cidade próxima à fronteira americana, antes do início da competição, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho na América do Norte.

O processo de emissão de vistos gerou incertezas sobre a participação iraniana no torneio e levou a seleção a alterar seu centro de treinamento. Inicialmente, a concentração seria em Tucson, no estado do Arizona, mas acabou transferida para o território mexicano.

Na sexta-feira, 5, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, informou que os vistos foram concedidos aos jogadores e ao “pessoal de apoio necessário” para a disputa da competição.

A declaração foi contestada pela embaixada do Irã na Turquia. Em publicação na rede social X, a missão diplomática afirmou que diversos integrantes da estrutura da seleção continuam sem autorização para entrar nos Estados Unidos.

“Por que não mencionam que os vistos foram negados a grande parte dos dirigentes e dos executivos, aos auxiliares técnicos e a outras pessoas que integram qualquer seleção nacional de futebol?”, questionou a embaixada.

O governo iraniano também classificou a situação como um caso de “tratamento discriminatório” contra sua delegação.

Segundo veículos de imprensa do país, entre eles o portal esportivo Varzesh3, o presidente da Federação Iraniana de Futebol (FFIRI), Mehdi Taj, está entre os dirigentes que não receberam visto.

Um correspondente da televisão estatal iraniana informou que ao menos 15 membros da equipe administrativa e da diretoria seguem enfrentando dificuldades para obter a autorização de entrada.

EUA e Irã na Copa

Um funcionário do governo americano confirmou neste sábado que os vistos necessários para a participação da seleção foram emitidos para os jogadores e para a comissão técnica considerada essencial.

“O visto necessário para a participação do Irã na Copa do Mundo, incluindo atletas e comissão técnica essencial, foi concedido”, afirmou a autoridade.

O representante americano acrescentou que Washington não permitirá que o sistema de vistos seja utilizado para a entrada de pessoas sob falsos pretextos, mas não detalhou quais integrantes da delegação tiveram os pedidos negados.

O Irã foi uma das primeiras seleções a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, mas sua participação passou a ser alvo de dúvidas nos últimos meses em razão do agravamento das tensões entre Teerã, Israel e os Estados Unidos.