Alinhamento de planetas: fenômeno raro pode ser visto do Brasil nesta semana

Quatro planetas não se alinhar completamente durante o mês de abril — e o fenômeno poderá ser observado de manhã.

Segundo o Times of India, a melhor visibilidade acotece entre os dias 18 e 20, pouco antes do nascer do sol.

O fenômeno, conhecido como “parada planetária”, envolve Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno, que devem aparecer próximos no céu do ponto de vista da Terra, alinhados ao longo da chamada eclíptica — o mesmo caminho aparente percorrido pelo Sol.

Apesar da aparência, os planetas não estão realmente alinhados no espaço. Trata-se de um efeito visual causado pela posição orbital de cada um em relação à Terra.

Quando e como observar

O melhor período para observação vai de 16 a 23 de abril, com pico entre os dias 18 e 20. A janela de visibilidade é curta:

Hemisfério Norte: cerca de 30 minutos antes do nascer do sol

Hemisfério Sul: entre 60 e 90 minutos antes do nascer do sol

O ideal é olhar para o horizonte leste em um local com pouca poluição luminosa e visão aberta, já que os planetas estarão baixos no céu.

Quais planetas serão visíveis

Nem todos os planetas poderão ser vistos com facilidade:

Mercúrio: o mais brilhante e fácil de identificar

Marte: visível a olho nu em boas condições

Saturno: mais fraco e próximo do horizonte

Netuno: invisível sem telescópio

Na prática, a maioria das pessoas deve conseguir ver dois ou três planetas.

Onde a observação será melhor

As melhores condições devem ocorrer no Hemisfério Sul, incluindo partes da América do Sul, África e Austrália. Nessas regiões, os planetas estarão mais altos no céu, com melhor contraste.

Já no Hemisfério Norte, o alinhamento será mais difícil de observar, devido à baixa altitude dos planetas e à interferência da luz do amanhecer.

Observadores devem ver uma sequência de pontos brilhantes próximos no horizonte leste, formando uma espécie de linha no céu.

Embora breve, o evento ajuda a visualizar como os planetas se distribuem ao longo da eclíptica e oferece uma rara oportunidade de observar múltiplos corpos celestes ao mesmo tempo sem equipamentos avançados.