Alinhamento raro de 6 planetas poderá ser visto no Brasil; saiba quando

Um alinhamento raro de seis planetas deve marcar o céu neste mês, em um fenômeno conhecido como "desfile de planetas", quando vários astros aparecem na mesma faixa visível logo após o pôr do sol. O evento poderá ser observado no Brasil, e especialistas apontam uma data mais favorável para quem quer acompanhar o fenômeno.

Ao todo, seis planetas estarão posicionados de forma que, vistos da Terra, parecem próximos no céu. Parte deles poderá ser observada a olho nu, enquanto outros exigem binóculos ou telescópio, dependendo das condições de visibilidade e do local escolhido para a observação.

O “desfile” acontece porque, ao orbitarem o Sol, os planetas podem se posicionar de modo que, do ponto de vista terrestre, parecem agrupados em um mesmo setor do céu. Em noites comuns, é possível ver um planeta brilhante e, com alguma frequência, dois ou três no início da noite.

Quando ver o alinhamento

A data considerada intermediária para o alinhamento em diferentes partes do mundo é 28 de fevereiro de 2026, quando os planetas devem parecer mais concentrados em muitos locais. Ainda assim, o melhor dia pode variar, dependendo da região.

No Brasil, especialistas indicam que 25 de fevereiro deve ser uma das datas mais favoráveis para observação, principalmente em São Paulo.

O melhor horário para tentar observar o fenômeno ocorre cerca de 30 minutos após o pôr do sol, quando os planetas começam a se destacar no céu.

Planetas visíveis a olho nu

A visibilidade do alinhamento depende do brilho de cada planeta e das condições do céu.

Planetas que podem ser vistos a olho nu

Mercúrio

Vênus

Júpiter

Saturno

Planetas que exigem binóculos ou telescópio

Urano

Netuno

Mesmo sem equipamentos, a observação dos planetas mais brilhantes já permite identificar parte do fenômeno. Para quem quiser enxergar os seis, o uso de binóculos ou telescópio é necessário.

Como observar o desfile de planetas no céu

O alinhamento ocorre logo após o pôr do sol, e o ideal é iniciar a observação quando o céu começar a escurecer. Em geral, os planetas aparecem próximos do horizonte no início da noite, o que torna a visibilidade do local um fator decisivo.

Para aumentar as chances de observar o fenômeno, especialistas recomendam:

começar a procurar os planetas cerca de 30 minutos após o pôr do sol

escolher um ponto com horizonte aberto

evitar áreas com muita iluminação urbana

usar binóculos ou telescópio para os planetas menos brilhantes.

Com céu limpo e boa visibilidade, será possível acompanhar o "desfile de planetas" e identificar os astros alinhados no mesmo setor do céu.