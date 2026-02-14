Ciência

Alinhamento raro de 6 planetas poderá ser visto no Brasil; saiba quando

Quatro astros devem aparecer a olho nu, enquanto dois exigem binóculos ou telescópio

Desfile planetário reúne Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno logo após o pôr do sol e antecipa um ano com vários eventos astronômicos (adventtr/Getty Images)

Desfile planetário reúne Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno logo após o pôr do sol e antecipa um ano com vários eventos astronômicos (adventtr/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 06h12.

Um alinhamento raro de seis planetas deve marcar o céu neste mês, em um fenômeno conhecido como "desfile de planetas", quando vários astros aparecem na mesma faixa visível logo após o pôr do sol. O evento poderá ser observado no Brasil, e especialistas apontam uma data mais favorável para quem quer acompanhar o fenômeno.

Ao todo, seis planetas estarão posicionados de forma que, vistos da Terra, parecem próximos no céu. Parte deles poderá ser observada a olho nu, enquanto outros exigem binóculos ou telescópio, dependendo das condições de visibilidade e do local escolhido para a observação.

O “desfile” acontece porque, ao orbitarem o Sol, os planetas podem se posicionar de modo que, do ponto de vista terrestre, parecem agrupados em um mesmo setor do céu. Em noites comuns, é possível ver um planeta brilhante e, com alguma frequência, dois ou três no início da noite.

Quando ver o alinhamento

A data considerada intermediária para o alinhamento em diferentes partes do mundo é 28 de fevereiro de 2026, quando os planetas devem parecer mais concentrados em muitos locais. Ainda assim, o melhor dia pode variar, dependendo da região.

No Brasil, especialistas indicam que 25 de fevereiro deve ser uma das datas mais favoráveis para observação, principalmente em São Paulo.

O melhor horário para tentar observar o fenômeno ocorre cerca de 30 minutos após o pôr do sol, quando os planetas começam a se destacar no céu.

Planetas visíveis a olho nu

A visibilidade do alinhamento depende do brilho de cada planeta e das condições do céu.

Planetas que podem ser vistos a olho nu

  • Mercúrio
  • Vênus
  • Júpiter
  • Saturno

Planetas que exigem binóculos ou telescópio

  • Urano
  • Netuno

Mesmo sem equipamentos, a observação dos planetas mais brilhantes já permite identificar parte do fenômeno. Para quem quiser enxergar os seis, o uso de binóculos ou telescópio é necessário.

Como observar o desfile de planetas no céu

O alinhamento ocorre logo após o pôr do sol, e o ideal é iniciar a observação quando o céu começar a escurecer. Em geral, os planetas aparecem próximos do horizonte no início da noite, o que torna a visibilidade do local um fator decisivo.

Para aumentar as chances de observar o fenômeno, especialistas recomendam:

  • começar a procurar os planetas cerca de 30 minutos após o pôr do sol
  • escolher um ponto com horizonte aberto
  • evitar áreas com muita iluminação urbana
  • usar binóculos ou telescópio para os planetas menos brilhantes.

Com céu limpo e boa visibilidade, será possível acompanhar o "desfile de planetas" e identificar os astros alinhados no mesmo setor do céu.

Acompanhe tudo sobre:PlanetasAstronomia

Mais de Ciência

Adiar o alarme afeta o sono?

Burnout em profissionais de alta performance: 7 sinais que passam despercebidos

Adoçante ou açúcar? Estudo associa eritritol a maior risco de AVC

Instituto francês paga R$ 30 mil para voluntários passarem dez dias deitados

Mais na Exame

Esporte

Campeonato Carioca: qual horário e onde assistir Vasco x Volta Redonda

Pop

Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, sábado, 14 de fevereiro

Mercados

Investidores chamavam essa empresa de 'lixo' — até que suas ações dobraram de preço

Negócios

Como uma decisão financeira clássica fez o McDonald’s retomar o crescimento depois de anos