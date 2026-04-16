Alinhamento de planetas: é possível observar o fenômeno a olho nu?

Alinhamento de planetas: fenômeno reúne quatro astros visíveis no céu de abril (Freepik IA /Exame)
Redatora
Publicado em 16 de abril de 2026 às 14h39.
O alinhamento de planetas observado neste mês pode ser acompanhado sem telescópio, mas apenas de forma parcial. O fenômeno reúne Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno no céu antes do amanhecer, criando a impressão de proximidade entre os astros.
Na prática, a observação a olho nu é limitada. Mercúrio e Marte, como são mais brilhantes, tendem a se destacar no horizonte. Saturno aparece de forma mais discreta e pode ser difícil de identificar em algumas regiões.
Netuno, por outro lado, não é visível sem telescópio, devido à baixa luminosidade e à grande distância da Terra.
Apesar do nome, o alinhamento de planetas não significa que os astros estejam realmente alinhados no espaço. Trata-se de um efeito visual, conhecido como “parada planetária”.
Os planetas parecem próximos porque são vistos da Terra ao longo da eclíptica, o caminho aparente percorrido pelo Sol no céu. Na realidade, os astros continuam separados por grandes distâncias.
A diferença de brilho influencia diretamente na visibilidade.
Na prática, de acordo com o Times of India, a maioria das pessoas consegue ver apenas dois ou três astros a olho nu.
O fenômeno ocorre pouco antes do nascer do Sol, o que reduz o tempo disponível para observação. À medida que o céu clareia, os astros menos brilhantes deixam de ser visíveis.
Além disso, a posição próxima ao horizonte, a poluição luminosa e obstáculos naturais podem dificultar ainda mais a visualização.
O fenômeno ocorre entre os dias 16 e 23 de abril de 2026, com melhor visibilidade entre 18 e 20 de abril.
O horário ideal é pouco antes do nascer do Sol de acordo com cada região:
Hemisfério Norte: cerca de 30 minutos antes do amanhecer
Hemisfério Sul: entre 60 e 90 minutos antes do nascer do Sol
O período de observação é curto, já que o céu clareia rapidamente.
As condições variam de acordo com a localização. No Hemisfério Sul, incluindo o Brasil, os planetas aparecem mais altos no céu antes do amanhecer, o que melhora a visibilidade.
Já no Hemisfério Norte, o agrupamento tende a ficar mais baixo no horizonte, tornando a observação mais limitada.