Alinhamento de planetas: é possível observar o fenômeno a olho nu?

O alinhamento de planetas observado neste mês pode ser acompanhado sem telescópio, mas apenas de forma parcial. O fenômeno reúne Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno no céu antes do amanhecer, criando a impressão de proximidade entre os astros.

Na prática, a observação a olho nu é limitada. Mercúrio e Marte, como são mais brilhantes, tendem a se destacar no horizonte. Saturno aparece de forma mais discreta e pode ser difícil de identificar em algumas regiões.

Netuno, por outro lado, não é visível sem telescópio, devido à baixa luminosidade e à grande distância da Terra.

O que é o alinhamento de planetas?

Apesar do nome, o alinhamento de planetas não significa que os astros estejam realmente alinhados no espaço. Trata-se de um efeito visual, conhecido como “parada planetária”.

Os planetas parecem próximos porque são vistos da Terra ao longo da eclíptica, o caminho aparente percorrido pelo Sol no céu. Na realidade, os astros continuam separados por grandes distâncias.

Quais planetas podem ser vistos no alinhamento?

A diferença de brilho influencia diretamente na visibilidade.

Mercúrio : mais fácil de localizar

: mais fácil de localizar Marte : visível em boas condições

: visível em boas condições Saturno : mais próximo do horizonte e difícil de observar

: mais próximo do horizonte e difícil de observar Netuno: não visível a olho nu e exige telescópio

Na prática, de acordo com o Times of India, a maioria das pessoas consegue ver apenas dois ou três astros a olho nu.

O fenômeno ocorre pouco antes do nascer do Sol, o que reduz o tempo disponível para observação. À medida que o céu clareia, os astros menos brilhantes deixam de ser visíveis.

Além disso, a posição próxima ao horizonte, a poluição luminosa e obstáculos naturais podem dificultar ainda mais a visualização.

Quando observar o alinhamento de planetas? Veja dias e horários

O fenômeno ocorre entre os dias 16 e 23 de abril de 2026, com melhor visibilidade entre 18 e 20 de abril.

O horário ideal é pouco antes do nascer do Sol de acordo com cada região:

Hemisfério Norte: cerca de 30 minutos antes do amanhecer

Hemisfério Sul: entre 60 e 90 minutos antes do nascer do Sol

O período de observação é curto, já que o céu clareia rapidamente.

Onde é mais fácil observar o fenômeno?

As condições variam de acordo com a localização. No Hemisfério Sul, incluindo o Brasil, os planetas aparecem mais altos no céu antes do amanhecer, o que melhora a visibilidade.

Já no Hemisfério Norte, o agrupamento tende a ficar mais baixo no horizonte, tornando a observação mais limitada.