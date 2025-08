Desaparecimento de vespas radioativas em instalação nuclear intriga cientistas: os mutantes vem aí?

Um achado incomum em uma antiga instalação nuclear dos Estados Unidos levantou suspeitas e atraiu atenção nacional: um ninho de vespas com altos níveis de radiação foi descoberto, mas os insetos desapareceram.

De acordo com a CBS News, o ninho foi encontrado no início de julho no Savannah River Site (SRS), na Carolina do Sul, um complexo construído nos anos 1950 para fabricar plutônio destinado a bombas nucleares. Hoje, a área ainda abriga tanques com milhões de galões de resíduos nucleares líquidos.

O relatório do Departamento de Energia dos EUA classificou o nível de contaminação como “dez vezes maior” do que o limite seguro definido por normas federais. O ninho foi pulverizado por funcionários e nenhuma ação adicional foi tomada, segundo o documento. Mas o detalhe mais curioso é que nenhuma vespa foi localizada.

Risco real ou exagero?

Autoridades disseram que, mesmo que as vespas estivessem presentes, a radiação nelas seria menor do que no ninho, o que descarta, ao menos oficialmente, a ideia de insetos mutantes. Ainda assim, a informação não conseguiu tranquilizar a todos.

O grupo Savannah River Site Watch, que acompanha a gestão da usina do ponto de vista ambiental e de interesse público, questionou a ausência de explicações sobre a origem da radiação.

“Estou tão irritado quanto uma vespa por o SRS não ter dito de onde veio o material radioativo ou se há algum vazamento dos tanques que o público deveria conhecer”, afirmou Tom Clements, diretor-executivo do grupo, em entrevista à CBS.

Ele destacou que identificar o tipo de vespa poderia ajudar a rastrear a contaminação.

Herança da Guerra Fria

O Savannah River Site foi um dos pilares da corrida armamentista americana e, décadas depois, seus efeitos ainda estão presentes. Hoje, a usina opera sob comando do Departamento de Energia, voltada à produção de combustível para usinas nucleares - mas seus resíduos continuam sendo uma ameaça em potencial.

Para especialistas, o episódio do ninho radioativo levanta um alerta: outros focos semelhantes podem estar escondidos pela área. E o fato de os insetos não estarem mais lá só adiciona ainda mais mistério ao caso.