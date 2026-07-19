Nova York quer obrigar anúncios de imóveis a informar uso de IA em imagens manipuladas

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou uma proposta para obrigar corretores e plataformas de anúncios imobiliários a informar quando fotos ou vídeos de imóveis tiverem sido gerados por inteligência artificial ou alterados digitalmente.

A medida tem como alvo os chamados "misleading rental listings" (anúncios enganosos de aluguel) e integra um pacote de reformas voltadas à proteção dos inquilinos, informou o Business Insider.

"Você não deveria ter que se preocupar se o apartamento que está vendo online é real", afirmou Mamdani ao anunciar a proposta.

As medidas são resultado das "Rental Ripoff Hearings", série de audiências públicas realizadas no início deste ano. Os detalhes constam no "Rental Ripoff Report", documento de 68 páginas divulgado pela prefeitura.

Regra exigirá aviso sobre imagens geradas por IA

Segundo o relatório, o Department of Consumer and Worker Protection trabalhará em parceria com as plataformas Zillow e StreetEasy para fiscalizar o cumprimento da regra, que exigirá uma "divulgação clara e ostensiva" sempre que imagens ou vídeos tiverem sido gerados por IA ou alterados digitalmente em anúncios considerados enganosos.

Ainda não há uma data definida para a entrada em vigor da medida. O relatório informa apenas que todas as iniciativas do pacote serão implementadas de forma escalonada ao longo dos próximos três anos.

Em nota enviada ao Business Insider, a StreetEasy afirmou concordar com a proposta. "Esperamos continuar trabalhando com a administração Mamdani, bem como com autoridades estaduais e federais, para garantir que continue [fácil encontrar um imóvel]", disse um porta-voz da empresa.

O representante acrescentou que a plataforma espera que os anúncios retratem os imóveis com precisão, "haja ou não uso de IA", e orientou os usuários a denunciarem anúncios que considerem enganosos.

Segundo o Business Insider, corretores já haviam alertado, em março, para o crescimento desse tipo de fraude, apelidada de "housefishing". A Califórnia também passou a exigir a divulgação do uso de IA em anúncios imobiliários.

Pacote amplia proteção aos inquilinos

A proposta sobre inteligência artificial faz parte de um conjunto mais amplo de medidas prometidas por Mamdani durante a campanha para a prefeitura.

Entre elas estão inspeções universais para reclamações relacionadas ao sistema de aquecimento e um processo simplificado para reagendamento de vistorias.

"Os nova-iorquinos conseguem há anos agendar entregas de comida e até escolher o horário para buscar roupas na lavanderia", afirmou o prefeito.

Segundo Mamdani, as três principais reclamações recebidas pela cidade envolvem infestação de pragas, mofo e elevadores quebrados.

"Os proprietários não poderão mais simplesmente passar uma nova camada de tinta sobre uma parede com mofo preto e fingir que o problema foi resolvido", disse, sob aplausos do público reunido no Tenement Museum, em Nova York.

Prefeitura também quer endurecer fiscalização de proprietários

O pacote também prevê a digitalização do registro de penalidades aplicadas a proprietários de imóveis, com o objetivo de facilitar a identificação de reincidentes. Além disso, Nova York pretende reconhecer legalmente as "tenant unions", segundo Mamdani.

Durante as "Rental Ripoff Hearings", a diretora do Mayor's Office to Protect Tenants, Cea Weaver, resumiu o objetivo da iniciativa.

"Sabemos que nem todo proprietário é um mau proprietário, mas queremos ser capazes de encontrar aqueles que são."