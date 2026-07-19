Quanto custa rejuvenescer em Hollywood? Tratamentos podem ultrapassar R$ 1,8 milhão

Em Hollywood, juventude e boa aparência são encaradas como parte da profissão. A busca por um visual impecável movimenta uma indústria bilionária que reúne tecnologias de ponta, cirurgias cada vez menos invasivas e tratamentos personalizados. O resultado é um mercado em que um plano básico de rejuvenescimento pode custar alguns milhares de dólares, enquanto um pacote completo chega facilmente à casa das centenas de milhares.

De acordo com um levantamento do The Hollywood Reporter, os valores variam conforme o profissional, a clínica, a complexidade do caso e o número de sessões necessárias. Além disso, muitos tratamentos exigem manutenção periódica para preservar os resultados, tornando o investimento contínuo.

Os tratamentos mais acessíveis começam abaixo de US$ 3 mil

Quem deseja iniciar uma rotina de rejuvenescimento costuma recorrer aos procedimentos minimamente invasivos, responsáveis por suavizar linhas de expressão, estimular colágeno e melhorar a textura da pele.

Entre eles estão peelings químicos, aplicações de toxina botulínica, preenchimentos com ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno. Os preços começam em cerca de US$ 350 para peelings e podem chegar a US$ 2.500 por seringa nos bioestimuladores mais modernos.

Também entram nessa faixa tratamentos corporais que combinam luz vermelha, crioterapia e estimulação muscular, muito procurados por artistas antes de premiações por oferecerem resultados rápidos sem necessidade de recuperação.

Lasers e radiofrequência elevam o investimento

Quem procura resultados mais expressivos costuma recorrer aos equipamentos de última geração. Lasers de CO₂ fracionado, radiofrequência, ultrassom microfocado e microagulhamento com radiofrequência estão entre os tratamentos mais utilizados para melhorar a firmeza da pele, reduzir manchas, suavizar rugas e estimular a produção natural de colágeno.

Dependendo da tecnologia utilizada e da área tratada, as sessões custam entre US$ 1 mil e US$ 3,5 mil. Alguns protocolos exigem várias aplicações ao longo dos meses.

Cirurgias começam em US$ 7,5 mil

Quando os procedimentos estéticos deixam de ser suficientes, entram em cena as cirurgias plásticas. A blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, está entre as mais realizadas e custa a partir de US$ 7.500. Levantamento de sobrancelhas, rinoplastia, lipoaspiração localizada e mastopexia aparecem na sequência, com preços que variam entre US$ 8.500 e US$ 15 mil.

Também fazem parte dessa categoria as cirurgias de aumento das mamas, seja com próteses de silicone ou utilizando gordura do próprio paciente, técnica que vem ganhando espaço por proporcionar resultados considerados mais naturais.

Esses valores normalmente não incluem anestesia, taxas hospitalares nem despesas relacionadas à recuperação.

O lifting facial continua sendo o grande símbolo do rejuvenescimento

Entre todos os procedimentos, nenhum desperta tanto interesse quanto o lifting facial profundo, conhecido como "deep plane facelift".

Considerado um dos métodos mais avançados para reposicionar músculos e tecidos da face, ele promete resultados duradouros e aparência mais natural. O preço parte de cerca de US$ 40 mil quando realizado por profissionais em início de carreira sob supervisão de especialistas.

Já entre os cirurgiões mais renomados de Hollywood, os valores sobem rapidamente. Apenas a cirurgia pode custar a partir de US$ 75 mil, enquanto um rejuvenescimento completo envolvendo rosto e pescoço pode variar entre US$ 150 mil e US$ 350 mil, ultrapassando R$ 1,8 milhão na cotação atual.

Em 2025, matriarca do clã Kardashian, Kris Jenner, de 70 anos, apareceu com um visual renovado após passar por um lifting facial realizado pelo cirurgião plástico Steven Levine. Conhecido por técnicas que buscam resultados naturais, o médico é um dos profissionais mais requisitados entre celebridades e ajudou a colocar o procedimento novamente em evidência.

A recuperação também pesa no orçamento

O investimento não termina na sala de cirurgia. A recuperação representa uma parcela importante do custo total e pode influenciar diretamente no resultado final.

Pacientes frequentemente optam por hospedagens especializadas em pós-operatório, com enfermagem 24 horas, alimentação personalizada, lavagem de cabelo, drenagens e terapias para acelerar a cicatrização. As diárias começam em US$ 2.600.

Também fazem parte do processo sessões de oxigenoterapia hiperbárica, indicadas para favorecer a recuperação dos tecidos, aplicações de LED para reduzir inflamações e produtos específicos para tratamento das cicatrizes, que continuam sendo utilizados durante meses após a cirurgia.

Beleza virou investimento permanente

Mais do que procedimentos isolados, a estética de Hollywood funciona como um programa contínuo de manutenção. Aplicações de botox costumam ser repetidas a cada três ou quatro meses, preenchimentos exigem retoques periódicos e tratamentos que estimulam colágeno fazem parte de calendários anuais.