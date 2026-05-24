O mel é o novo ingrediente queridinho do skincare

O mel nunca saiu completamente das prateleiras de beleza. Mas, nos últimos meses, ganhou uma nova geração de marcas dedicadas exclusivamente ao ingrediente, atenção de esteticistas de celebridades em Nova York e Los Angeles, e espaço em spas de hotéis cult, como o Hotel Chelsea. A explicação, segundo dermatologistas e especialistas, é uma reação direta ao excesso de rotinas agressivas.

"Com todas essas rotinas de dez passos, esfoliações e tratamentos estéticos, as pessoas realmente desgastaram a pele", disse Jenn Krouse, fundadora da Aunu, em entrevista ao Wall Street Journal. A Activist, outra marca focada em mel Mānuka, foi cofundada por Gabrielle Mirkin, que cresceu na Nova Zelândia usando o ingrediente como remédio caseiro para praticamente tudo, de dor de garganta a feridas na pele.

O apelo do mel no skincare não é novo. Cleópatra, segundo registros históricos, banhava-se em leite de burra e mel para suavizar a pele. O ingrediente funciona como humectante, atraindo umidade para a pele, e tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes comprovadas. O mel Mānuka, nativo da Nova Zelândia e de partes da Austrália, se destaca dos demais por conter níveis mais altos de metilglioxal, composto com ação antimicrobiana especialmente eficaz em peles com acne e em cicatrização.

"O Mānuka ocupa uma categoria rara, em que um ingrediente natural se comporta como um ativo clínico, oferecendo benefícios antimicrobianos, anti-inflamatórios e de reparação da barreira cutânea em uma única etapa", disse Cali Strauhs, esteticista em Manhattan, ao Wall Street Journal. A atividade antibacteriana do Mānuka é cerca de cem vezes mais potente do que a de qualquer outro mel, segundo Krouse.

O Aunu Mānuka Essence, a US$ 110, é um dos produtos mais citados por esteticistas e já está disponível em spas cult como o do Hotel Chelsea, em Nova York (Divulgação/Aunu Beauty)