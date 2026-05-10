Açúcar causa cáries? Descubra a verdade sobre a saúde dos dentes

Saúde dental: consumo de açúcar não é a causa direta das cáries (Freepik)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h19.
Quando criança, você já deve ter ouvido que comer doce causa cáries. Essa relação faz parte do imaginário popular há décadas. A cena de crianças consumindo doces e ouvindo alertas sobre dentes “estragados” aparece em campanhas de saúde, escolas e consultórios odontológicos. Mas especialistas afirmam que a explicação é mais complexa do que a associação direta entre açúcar e cáries.
Refrigerantes, chocolates, biscoitos e outros alimentos ricos em carboidratos funcionam como combustível para bactérias presentes naturalmente na boca. O problema não é o açúcar em si, mas os ácidos produzidos por esses microrganismos durante a digestão dos alimentos.
Segundo uma reportagem publicada pela revista Popular Science, o consumo de açúcar não é a causa direta das cáries. O dano aos dentes ocorre por causa do ácido produzido por bactérias após a ingestão de carboidratos.
De acordo com Diana Nguyen, dentista da Universidade da Califórnia ouvida pela reportagem, bactérias como Streptococcus mutans e espécies de Lactobacillus utilizam carboidratos como fonte de energia. Durante esse processo, quem aparece é o ácido lático, responsável por enfraquecer o esmalte dental.
A dentista afirma que bebidas ácidas, como refrigerantes e café, também contribuem para a desmineralização dos dentes. O impacto aumenta quando o consumo ocorre de forma frequente ao longo do dia, reduzindo o tempo necessário para a saliva neutralizar o pH da boca.
Segundo Nguyen, a saliva costuma restaurar o equilíbrio da acidez em cerca de 30 minutos após a alimentação. Por isso, escovar os dentes imediatamente depois de consumir açúcar ou café pode aumentar os danos ao esmalte.
A recomendação é esperar entre 20 e 30 minutos após comer ou beber antes de escovar os dentes. Durante esse período, o esmalte ainda pode estar amolecido pela ação ácida das bactérias. Caso a escovação não seja possível, a orientação da dentista é beber água para reduzir a acidez na boca. O hábito ajuda a minimizar o desgaste dental e auxilia na remoção de resíduos.
Além da higiene bucal regular, Nguyen destaca a importância do uso de fio dental, enxaguantes com flúor e consultas periódicas ao dentista para reduzir o acúmulo de placa bacteriana.