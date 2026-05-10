Açúcar causa cáries? Descubra a verdade sobre a saúde dos dentes

Quando criança, você já deve ter ouvido que comer doce causa cáries. Essa relação faz parte do imaginário popular há décadas. A cena de crianças consumindo doces e ouvindo alertas sobre dentes “estragados” aparece em campanhas de saúde, escolas e consultórios odontológicos. Mas especialistas afirmam que a explicação é mais complexa do que a associação direta entre açúcar e cáries.

Refrigerantes, chocolates, biscoitos e outros alimentos ricos em carboidratos funcionam como combustível para bactérias presentes naturalmente na boca. O problema não é o açúcar em si, mas os ácidos produzidos por esses microrganismos durante a digestão dos alimentos.

Segundo uma reportagem publicada pela revista Popular Science, o consumo de açúcar não é a causa direta das cáries. O dano aos dentes ocorre por causa do ácido produzido por bactérias após a ingestão de carboidratos.

De acordo com Diana Nguyen, dentista da Universidade da Califórnia ouvida pela reportagem, bactérias como Streptococcus mutans e espécies de Lactobacillus utilizam carboidratos como fonte de energia. Durante esse processo, quem aparece é o ácido lático, responsável por enfraquecer o esmalte dental.

Escovação imediata pode aumentar desgaste

A dentista afirma que bebidas ácidas, como refrigerantes e café, também contribuem para a desmineralização dos dentes. O impacto aumenta quando o consumo ocorre de forma frequente ao longo do dia, reduzindo o tempo necessário para a saliva neutralizar o pH da boca.

Segundo Nguyen, a saliva costuma restaurar o equilíbrio da acidez em cerca de 30 minutos após a alimentação. Por isso, escovar os dentes imediatamente depois de consumir açúcar ou café pode aumentar os danos ao esmalte.

A recomendação é esperar entre 20 e 30 minutos após comer ou beber antes de escovar os dentes. Durante esse período, o esmalte ainda pode estar amolecido pela ação ácida das bactérias. Caso a escovação não seja possível, a orientação da dentista é beber água para reduzir a acidez na boca. O hábito ajuda a minimizar o desgaste dental e auxilia na remoção de resíduos.

Além da higiene bucal regular, Nguyen destaca a importância do uso de fio dental, enxaguantes com flúor e consultas periódicas ao dentista para reduzir o acúmulo de placa bacteriana.