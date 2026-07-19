Espanha x Argentina: final da Copa será a 1ª entre ex-colonizador com ex-colônia

Final dessa Copa do Mundo será inédita: a primeira na história que oporá uma ex potência imperialista e sua antiga colônia no clímax do torneio (AFP)
Repórter
Publicado em 19 de julho de 2026 às 09h00.
No clímax da maior Copa do Mundo da história está o duelo entre a Argentina e a Espanha na grande final deste domingo, 19. O jogo coloca a equipe latino-americana contra seu antigo colonizador, em uma situação até então inédita nas finais de Copa.
Ademais, Lionel Messi, principal nome da seleção argentina, mantém uma relação singular com a Espanha. Com apenas 13 anos, deixou Rosário para ingressar nas categorias de base do Barcelona, iniciando a trajetória que o transformaria em um dos maiores jogadores da história do futebol argentino, lado a lado com Diego Maradona.
A mudança para a Espanha fez com que o atacante passasse boa parte da adolescência longe da Argentina. Nos primeiros anos na Europa, sua família chegou a enviar uma fita com lances do jogador à Associação do Futebol Argentino (AFA) para reforçar o desejo de Messi de defender a seleção argentina, apesar do interesse da Espanha em naturalizá-lo.
A ligação com o país europeu também marcou sua vida pessoal. Entre 2012 e 2018, seus três filhos nasceram em Barcelona, cidade onde o camisa 10 consolidou sua carreira antes de seguir para outras equipes do futebol internacional.
Nos gramados da Copa do Mundo, as seleções de elite surpreendentemente se enfrentaram apenas uma vez, em 1966, em um duelo que resultou na vitória argentina por 2-1. Em amistosos e em demais palcos internacionais do futebol, somam-se 14 encontros.
Nesses, as duas seleções apresentam um equilíbrio histórico perfeito, com exatamente seis vitórias para cada lado e dois empates. Além do jogo da fase de grupos de 1966, o confronto direto recente mais notável foi um amistoso em março de 2018, vencido pela Espanha por 6 a 1, com direito a chapéu do meio-campista espanhol Francisco Román Alarcón Suárez, mais conhecido como Isco.
A história além dos gramados, todavia, é sangrenta e remonta a séculos.
A presença espanhola no território que hoje corresponde à Argentina teve início em 1516, quando o navegador Juan Díaz de Solís chegou à região do Rio da Prata. Inicialmente considerada uma área de importância econômica secundária pela Coroa espanhola, a região só ganhou protagonismo em 1776 com a criação do Vice-Reino do Rio da Prata, cuja capital foi estabelecida onde hoje é Buenos Aires.
Até lá, durante o período colonial, que abrangeu os séculos XVI e XIX, os espanhóis enfrentaram forte resistência de povos indígenas, o que dificultou a ocupação do território. A primeira fundação de Buenos Aires foi abandonada em 1541, e a cidade só foi restabelecida de forma permanente em 1580. A subsequente criação do vice-reino teve como objetivo fortalecer o controle administrativo da Espanha, combater o contrabando e conter o avanço português na América do Sul.
No início do século XIX, o descontentamento com as restrições comerciais impostas pela metrópole e a crise política enfrentada pela Espanha impulsionaram o movimento de independência. A Revolução de Maio, em 1810, marcou o rompimento com a administração colonial, enquanto a independência foi oficialmente proclamada em 9 de julho de 1816, no Congresso de Tucumán.
A final contra o antigo inimigo, portanto, acontece apenas 10 dias após a comemoração anual da independência.
A consolidação do Estado argentino, no entanto, ocorreu apenas após décadas de disputas entre Buenos Aires e as províncias do interior. A organização institucional do país avançou com a Constituição de 1853, considerada um marco na formação da República Argentina.
Após a independência, a relação entre a Argentina e a Espanha passou a ser marcada por intensos fluxos migratórios. Entre 1857 e 1960, cerca de 2,2 milhões de espanhóis emigraram para o país sul-americano, acompanhados por milhões de italianos, o que transformou a composição demográfica da Argentina.