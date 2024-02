Pulgão: o que é e como acabar com essa praga

Existem diversos tipos de pulgões, cada um deles tem como habitat uma cultura específica. Hoje em dia, todos são identificados como pragas, mas nem sempre foi assim. Os pulgões, dependendo da espécie, causam diferentes danos às plantas, como embranquecimento das folhas, danos aos frutos ou transmissão de doenças.

Neste artigo, vamos mostrar quais são os tipos mais comuns de pulgões, seus tamanhos, onde vivem e, o principal: como se livrar dessa praga.

O que é um pulgão?

Pulgões são insetos e podem ser subdivididos em algumas classes e diferenciados entre si pela consistência do corpo e antenas.

Os afídeos, ou piolhos, nomes utilizados para se referir ao inseto, podem fazer grande mal a plantações agrícolas. Neste tipo de cultura, os pulgões são como pragas, pois se alimentam de plantas e dependem delas para sobreviver.

Existem várias espécies de pulgões e seus nomes derivam das culturas onde habitam. Os pulgões produzem uma toxina e a soltam nas plantas após se alimentarem delas, e este é o principal mal que esses insetos fazem em diferentes culturas.

Quais são os tipos mais comuns de pulgões?

Confira alguns dos tipos de pulgões, também chamados de afídeos ou piolhos:

Pulgão algodoeiro

O pulgão algodoeiro, assim como dissemos no tópico anterior, tem seu nome devido a cultura onde habita e, consequentemente, é identificado como um parasita.

A espécie é amarelada ou verde e costuma se reproduzir e viver por cima de plantas e brotos. Seu tamanho varia entre 1 e 1,5 mm.

O comportamento do pulgão, neste caso, causa à planta deformidades e suas folhas ficam esbranquiçadas. Além disso, o inseto pode ser vetor de viroses como a vermelhidão e o mosaico das nervuras.

Pulgão da espiga

Chamado cientificamente por Sitobion avenae, o pulgão da espiga pode medir de 1,3 a 3,3 mm de comprimento e seu habitat costuma ser a folha externa de cereais.

A coloração da espécie pode ser castanho para avermelhado, até verde para vermelho. Sua alimentação é feita a partir das folhas de cereais, que por sua vez, perdem o poder germinativo.

As espécies mais atingidas por esse pulgão são: trigo, aveia, centeio e cevada.

Pulgão do milho

O pulgão do milho durante muito tempo não foi considerado uma grande praga, ou ao menos, uma praga com potencial de malefícios significativos às culturas de milho.

Com o passar do tempo e a grande proliferação da espécie, hoje o inseto é considerado uma praga e existem defensivos agrícolas voltados ao seu controle. O inseto danifica as plantas ao soltar uma substância açucarada que confunde a planta e inicia um processo de polinização e fecundação das espigas, desta forma, dificulta a formação de grãos.

O inseto pode medir até 2,6mm e normalmente vive em colônias. O pulgão de milho se alimenta de partes mais jovens da planta e sua coloração varia entre amarelo esverdeado e azul esverdeado.

Pulgão verde

Diferentemente das outras espécies de pulgões exemplificadas no artigo, o pulgão verde não fica restrito a apenas uma cultura, mas é comum em várias delas.

Predominante em culturas de alface, agrião, espinafre, couve e brócolis, o pulgão verde alimenta-se da seiva das plantas, prejudicando seu crescimento. O tamanho do inseto pode chegar aos 2mm e sua coloração é predominantemente verde, com tórax preto.

Como os pulgões afetam as plantas?

Como a alimentação do pulgão é baseada, principalmente, na seiva das plantas, ele contribui diretamente para a dificuldade daquela planta de se desenvolver e produzir grãos e frutos.

Além disso, o pulgão também pode transmitir doenças para as plantas, diminuindo o seu potencial de fertilidade e produção. Com isso, as plantas podem simplesmente não se desenvolver, como também dar sinais de contaminação, apresentando sintomas como:

Folhas amareladas;

Folhas mais curtas;

Enrugamento das folhas;

Plantas fracas e com falta de crescimento.

Como se livrar dos pulgões?

Dependendo do tipo de cultura, existem diferentes formas para evitar com que os pulgões se espalhem na plantação. Para os casos de fazendas e grandes plantações, existem alguns tipos de defensivos agrícolas desenvolvidos especialmente para o controle da praga.

Mas, se você percebeu que suas plantas estão sofrendo com os pulgões, existe uma estratégia que pode ajudar as plantações menores. A sugestão é molhar um algodão com água, álcool ou vinagre e passar a solução nas folhas da planta.

O processo pode ser repetido semanalmente e, apesar de dar trabalho pois é necessário passar a solução folha por folha, pode ser uma ótima solução para se livrar dos pulgões indesejados.

