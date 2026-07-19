Marcas de dentes em fóssil revelam ataque mortal de T. rex a dinossauro bico-de-pato

Um conjunto de fósseis descoberto nos Estados Unidos preservou evidências raras de uma possível interação entre um Tyrannosaurus rex e um dinossauro herbívoro de bico-de-pato. Marcas de dentes encontradas em ossos de Edmontosaurus annectens indicam que um dos maiores predadores terrestres do fim do período Cretáceo deixou registros de sua poderosa mordida há cerca de 72 a 66 milhões de anos.

A descoberta foi descrita em um estudo publicado na revista científica PLOS One, nesta quinta-feira, 16, e ajuda paleontólogos a compreender como predadores e presas interagiam nos ecossistemas que existiam pouco antes da extinção dos dinossauros não avianos.

Como os cientistas identificaram a mordida de um T. rex

Os pesquisadores analisaram 3.013 ossos encontrados em diferentes escavações realizadas entre 1997 e 2017 no estado de Wyoming, nos Estados Unidos.

A maior parte do material pertence ao Edmontosaurus annectens, um grande dinossauro herbívoro conhecido pelo característico bico semelhante ao de um pato.

Entre todos os fósseis examinados, apenas 12 apresentavam marcas compatíveis com dentes. Quatro deles chamaram especialmente a atenção da equipe por exibirem um padrão de perfurações e sulcos compatível com o formato, o espaçamento e a profundidade dos dentes de um Tyrannosaurus rex.

Os pesquisadores destacam que algumas das demais marcas podem ter sido produzidas por outros dinossauros carnívoros ou até por crocodilianos que habitavam a mesma região.

O que as marcas revelam sobre o comportamento do T. rex

Os cientistas observaram que praticamente todos os ossos com marcas de dentes não apresentavam sinais de cicatrização. Isso indica que as mordidas ocorreram pouco antes da morte do animal ou logo depois dela.

Os fósseis, porém, não permitem determinar se o T. rex matou o herbívoro durante uma caçada ou se apenas se alimentou da carcaça após sua morte.

Em ambos os cenários, as evidências confirmam uma interação direta entre o predador e o Edmontosaurus antes que os restos fossem soterrados e preservados ao longo de milhões de anos.