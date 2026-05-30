Estudo revela benefício inesperado de feijão e soja para o coração

Um alimento popular presente na mesa de milhões de pessoas pode ajudar a reduzir o risco de hipertensão, segundo uma nova análise publicada na revista científica BMJ Nutrition, Prevention & Health. Pesquisadores descobriram que o consumo de feijão, lentilha, grão-de-bico, tofu e outros alimentos à base de soja esteve associado a uma menor probabilidade de desenvolver pressão alta.

O estudo foi divulgado pelo BMJ Group e reuniu dados de pesquisas realizadas em diferentes países.

O que o estudo descobriu

Segundo os pesquisadores, pessoas com maior consumo de leguminosas tiveram risco 16% menor de desenvolver hipertensão em comparação com aquelas que consumiam menos desses alimentos. No caso dos alimentos à base de soja, como tofu, leite de soja, edamame, tempeh e missô, a redução observada chegou a 19%.

A análise também identificou uma relação entre quantidade consumida e os benefícios observados. Entre as leguminosas, a redução do risco aumentou progressivamente até cerca de 170 gramas por dia, alcançando aproximadamente 30%. Já os alimentos à base de soja apresentaram maior benefício entre 60 e 80 gramas diários, com redução de risco entre 28% e 29%.

Para os resultados, os pesquisadores revisaram estudos publicados até junho de 2025 para entender melhor a relação entre alimentação e pressão arterial. A análise incluiu 12 estudos observacionais de longo prazo conduzidos nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Os trabalhos analisaram dados de milhares de participantes, com amostras variando entre pouco mais de mil pessoas e grupos superiores a 88 mil indivíduos. Segundo os autores, os resultados reforçam evidências anteriores que já associavam dietas ricas em vegetais e proteínas derivadas de plantas à saúde cardiovascular.

Nutrientes presentes nos alimentos podem explicar efeito

Os pesquisadores afirmam que leguminosas e alimentos à base de soja são ricos em nutrientes associados à saúde cardiovascular, como potássio, magnésio e fibras alimentares.

O estudo também menciona que fibras solúveis presentes nesses alimentos podem ser fermentadas no intestino, produzindo compostos capazes de ajudar vasos sanguíneos a relaxar e dilatar. No caso da soja, os cientistas destacaram ainda a presença de isoflavonas, compostos vegetais frequentemente associados à redução da pressão arterial.

Apesar dos resultados, os autores ressaltaram que os estudos incluídos apresentavam diferenças nos tipos de alimentos consumidos, métodos de preparo, padrões alimentares e critérios usados para definir hipertensão.

Os pesquisadores afirmam que novos estudos ainda são necessários para confirmar os resultados e entender melhor os mecanismos envolvidos.