O GTA 6 (Grand Theft Auto VI) foi lançado nesta quinta-feira, 19, com versões para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X|S. No Brasil, o novo jogo da Rockstar Games está disponível em duas edições, com preços que variam conforme os conteúdos incluídos.

As versões Standard e Ultimate podem ser adquiridas nas lojas digitais dos consoles. A diferença entre elas está nos conteúdos adicionais oferecidos aos jogadores. De acordo com a PlayStation Store, a edição padrão inclui o jogo completo, enquanto a versão mais cara acrescenta uma melhoria digital com conteúdos extras.

Quanto custa GTA 6 no Brasil?

O GTA 6 custa a partir de R$ 449,90 no Brasil. Esse é o preço da edição Standard, disponível tanto para PS5 quanto para Xbox Series X|S.

Já a Ultimate Edition custa R$ 549,90, uma diferença de R$ 100 em relação à versão convencional.

Os preços anunciados nas lojas digitais brasileiras são os mesmos para os dois consoles.

GTA 6 Standard para PS5: R$ 449,90

GTA 6 Standard para Xbox Series X|S: R$ 449,90

GTA 6 Ultimate para PS5: R$ 549,90

GTA 6 Ultimate para Xbox Series X|S: R$ 549,90

Os valores correspondem aos preços anunciados nas lojas digitais e podem ser diferentes daqueles praticados por varejistas, como Amazon, Magazine Luiza e Mercado Livre.

Qual é a diferença entre GTA 6 Standard e Ultimate?

A Standard Edition inclui o jogo completo, com acesso à campanha principal de GTA 6. A Ultimate Edition também oferece o jogo completo, mas acrescenta a chamada Melhoria Ultimate Edition, um pacote de conteúdos digitais adicionais.

Entre os extras divulgados para a versão mais cara estão itens de personalização, como veículos, armas e roupas.

A diferença de R$ 100 está relacionada a esses benefícios adicionais. Não se trata de duas campanhas diferentes.

GTA 6 oferece bônus para quem comprou na pré-venda

A oferta de pré-venda digital inclui o Pacote Vintage Vice City e um mês de assinatura GTA+, conforme as condições divulgadas pela Sony.

Na PlayStation Store, a promoção vale para compras realizadas até as 23h59 de 19 de novembro de 2026.

O mês de GTA+ deve ser resgatado até 31 de março de 2027. Após o período promocional, a assinatura é renovada automaticamente, caso não seja cancelada.

Os benefícios de pré-venda são separados dos conteúdos exclusivos da Ultimate Edition.

GTA 6 tem versão física para PS5 e Xbox?

O jogo também é comercializado em embalagens físicas, mas a versão anunciada não acompanha um disco tradicional. Em vez disso, a caixa contém um código para download, que deve ser resgatado na loja digital correspondente ao console.

A edição Standard pode ser encontrada nesse formato, enquanto a Ultimate Edition é comercializada digitalmente.

Antes da compra, é importante verificar a plataforma indicada na embalagem e as condições de resgate do código.

Onde comprar GTA 6 no Brasil?

No PlayStation 5, o jogo está disponível na PlayStation Store, onde o jogador pode escolher entre as edições Standard e Ultimate. No Xbox Series X|S, a compra digital é realizada pela loja da Microsoft, diretamente no console ou pelo site oficial do Xbox.

Também há opções de compra em varejistas, mas preços, disponibilidade e condições de pagamento podem variar.

Para escolher entre as duas edições, o principal critério é o interesse nos conteúdos adicionais. A Standard inclui a campanha completa, enquanto a Ultimate acrescenta os benefícios digitais anunciados para essa versão.