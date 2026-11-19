O estado do Rio de Janeiro confirmou 396 casos de mpox em 2026 e registrou uma morte em decorrência da doença. Diante do aumento das notificações, a Secretaria Estadual de Saúde passou a atualizar diariamente os dados sobre a infecção a partir da última segunda-feira, 16. Outros 281 registros ainda estão em investigação para confirmar ou descartar a presença do vírus.

O avanço das notificações ganhou força desde setembro. Segundo a pasta, o número de casos notificados por semana aumentou 15 vezes entre os períodos de 13 a 19 de setembro e de 8 a 14 de novembro. Na primeira semana, foram contabilizadas 13 notificações. Neste mês, o total chegou a 206.

Para reforçar o atendimento, as autoridades estaduais capacitaram 500 profissionais de saúde para o acompanhamento de pacientes com suspeita de mpox, segundo a gestão estadual. A Secretaria também oferece suporte técnico aos 92 municípios fluminenses para orientar as ações de prevenção e enfrentamento da doença.

Quais são os sintomas da mpox?

A infecção pode provocar erupções e lesões na pele, aumento dos gânglios linfáticos (localizados no pescoço, sob o braço e nas virilhas), febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato próximo com pessoas infectadas, especialmente pelo contato direto com lesões na pele e nas mucosas.

Pessoas que vivem com HIV, que podem apresentar o sistema imunológico fragilizado, apresentam maior risco de agravamento do quadro clínico, segundo as autoridades de saúde.

Quem deve se vacinar?

A vacinação contra a mpox é direcionada a grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Entre eles estão profissionais de laboratório que manipulam amostras do vírus, pessoas com condições específicas de imunodeficiência, pessoas que vivem com HIV ou aids (o estágio mais avançado da infecção pelo HIV), usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) e indivíduos que tiveram contato direto de alto risco com alguém infectado.

A orientação é que pessoas que fazem parte desses grupos procurem uma unidade de saúde para verificar a indicação da vacina.

Mpox no Brasil

Em 2026, o Brasil contabiliza 1.099 casos confirmados e uma morte pela doença, de acordo com os dados apresentados no levantamento.

O país já enfrentou um surto expressivo em 2022, quando mais de 10,5 mil pessoas foram infectadas e 14 morreram.

A mpox é uma doença viral que pode infectar seres humanos e outros mamíferos. O vírus foi identificado inicialmente em macacos mantidos em cativeiro, na Dinamarca, em 1958. O primeiro caso humano foi registrado em 1970, na República Democrática do Congo.