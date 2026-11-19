O WME Awards, realizada pela Billboard Brasil, pode chegar ao seu décimo aniversário sem uma cerimônia para comemorar a data. A premiação, dedicada exclusivamente ao reconhecimento das mulheres na indústria musical brasileira, corre o risco de não realizar sua edição de 2026 por falta de patrocínio.

Marcado para 16 de dezembro, em São Paulo, o evento ainda não reuniu os recursos necessários para acontecer. Em comunicado, a organização afirma que deve decidir sobre a realização do evento até o início da próxima semana.

Até o momento, o projeto conta com o apoio institucional da União Brasileira de Compositores (UBC) e da Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus), além de um aporte da Heineken. São três parceiros, menos da metade dos sete patrocinadores e apoiadores que participaram da edição de 2025.

“O WME nasceu para dar luz às mulheres que fazem a música brasileira, no palco e nos bastidores. Em um momento em que essa pauta precisa de mais apoio, e não de menos, ficar sem marcas ao nosso lado é um sinal que preocupa”, afirma Fátima Pissarra, cofundadora do WME Awards e CEO da Billboard Brasil.

Alternativas

Para tentar fechar a conta, a organização do WME Awards abriu novas possibilidades de participação para empresas, com cotas de patrocínio a partir de R$ 50 mil. A estratégia é reunir diferentes marcas para financiar a cerimônia, em vez de depender de um único patrocinador de grande porte. O valor total necessário para realizar o evento, porém, não foi divulgado.

A dificuldade de captação contrasta com o histórico da premiação. Desde sua estreia, em 2017, o WME Awards reuniu marcas como Spotify, YouTube Music, Johnnie Walker, Chevrolet, Natura Musical, L'Oréal, Meta, Samsung, Panasonic, Sony Music, Warner Music, Swarovski e Fiat, além da própria Heineken.

Ao longo de nove edições, o evento acumulou mais de 10 mil indicações, quase 120 premiadas e cerca de 60 apresentações musicais exclusivas, segundo dados divulgados pela organização. A proposta é reconhecer não apenas cantoras e artistas, mas também profissionais que atuam em áreas menos visíveis da cadeia musical, como produção, composição, direção de videoclipes, jornalismo e radiodifusão.

De Elza Soares a Preta Gil

O WME Awards nasceu em 2017, idealizado pelas jornalistas Claudia Assef e Monique Dardenne. A primeira cerimônia teve parceria da Vevo e homenageou Rita Lee e Helena Meirelles. Desde então, o prêmio ampliou seu alcance e passou a reunir diferentes gerações e estilos da música brasileira.

Em 2018, a homenagem a Elza Soares e Dona Ivone Lara marcou uma das edições mais emblemáticas. Aos 88 anos, Elza recebeu naquele ano seu primeiro troféu de melhor cantora da carreira. A cerimônia também teve apresentações de artistas como Daniela Mercury, Tulipa Ruiz, Ludmilla, Luedji Luna e Luísa Sonza.

“O WME deu à Elza Soares o primeiro prêmio de melhor cantora da vida dela, aos 88 anos. Isso diz muito sobre o tamanho do vazio que a gente veio preencher. Um prêmio com essa história não pode parar justamente quando completa dez anos”, afirma Claudia Assef, jornalista e cofundadora da iniciativa.

No ano seguinte, o evento ganhou transmissão ao vivo pela TNT, ampliando sua presença na televisão. Em 2020, diante das restrições da pandemia, a cerimônia foi gravada ao longo de três dias no Auditório Ibirapuera. Já em 2021, Luísa Sonza e Marina Sena dividiram o palco pela primeira vez, em uma apresentação em homenagem a Rita Lee.

Outras homenageadas ao longo da trajetória foram Gal Costa, Beth Carvalho, Alcione, Elis Regina, Sandra de Sá, Cássia Eller, Margareth Menezes, Dona Onete, Lia de Itamaracá e Nara Leão.

Em 2025, na nona edição, o prêmio homenageou Preta Gil, que esteve à frente da apresentação da cerimônia desde sua estreia. Entre as vencedoras daquele ano estavam Liniker, na categoria Compositora; Luedji Luna, como Cantora; Ebony, como Revelação; e Jadsa, como Produtora Musical. Gaby Amarantos levou os troféus de Álbum e Videoclipe, enquanto Joelma foi reconhecida pela categoria Show.

A décima edição já avançou em algumas etapas de produção. A organização anunciou as indicadas e abriu a votação popular. São 80 nomes distribuídos em 17 categorias: nove escolhidas pelo público e oito por júri técnico. Entre as artistas indicadas estão Anitta, Marina Sena, Luísa Sonza, Liniker, Ana Castela, Marisa Monte e Maria Bethânia.

A cerimônia está prevista para o BTG Pactual Hall, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Billboard Brasil no YouTube. Alaíde Costa, de 90 anos, foi anunciada como homenageada pelo conjunto da obra. Posteriormente, a Billboard também anunciou Elizeth Cardoso como segunda homenageada da edição.