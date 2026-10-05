Hipertensão 'silenciosa': quase 6 em cada 10 pessoas não sabem que têm pressão alta

Quase seis em cada dez pessoas com hipertensão não sabiam que tinham a condição, segundo um estudo com cerca de 1,4 milhão de adultos na Inglaterra. A pesquisa também mostrou que metade dos participantes que já usavam medicamentos continuava com a pressão arterial elevada.

O trabalho foi conduzido por pesquisadores da Oxford Population Health e publicado na revista científica BMJ Public Health. Os dados vieram do programa Our Future Health e incluíram participantes recrutados entre 2022 e 2025.

Para identificar a hipertensão, os pesquisadores adotaram critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS). Foram considerados hipertensos participantes com pressão sistólica de pelo menos 140 mmHg, diastólica de 90 mmHg ou mais, ou que utilizavam medicamentos para reduzir a pressão.

Mais de um terço dos participantes tinha hipertensão

Ao todo, 37% dos adultos avaliados preencheram os critérios para hipertensão. A frequência aumentou de forma acentuada conforme a idade. Entre pessoas de 18 a 39 anos, 15% apresentavam a condição. Na faixa dos 80 anos ou mais, a proporção chegou a 71%.

A hipertensão também foi mais comum entre os homens. Após ajuste por idade, a prevalência foi de 42% entre eles e de 29% entre as mulheres.

O dado que mais chamou atenção, porém, foi a falta de diagnóstico. Entre os participantes com hipertensão, 59% nunca haviam recebido o diagnóstico e não utilizavam medicamentos para controlar a pressão.

Tratamento nem sempre manteve pressão sob controle

Mesmo entre os participantes que já recebiam tratamento, o controle da hipertensão permaneceu insuficiente em muitos casos. Metade das pessoas que tomavam um ou mais medicamentos ainda apresentava pressão arterial igual ou superior a 140/90 mmHg.

Para Wenyu Liu, estatístico médico da Oxford Population Health e principal autor do estudo, os resultados indicam que a estratégia atual para identificar e tratar a hipertensão precisa ser mais eficaz.

Segundo os pesquisadores, o problema não ficou restrito aos grupos de maior idade. Mais de 15% dos adultos jovens avaliados já apresentavam hipertensão, embora muitos ainda não façam parte de programas rotineiros de rastreamento no sistema de saúde britânico.

Pesquisadores defendem detecção mais precoce

Os autores afirmam que uma abordagem mais proativa poderia ampliar o diagnóstico e melhorar o controle da pressão arterial. Atualmente, as diretrizes britânicas exigem várias medições para confirmar a hipertensão e, em determinados casos, recomendam mudanças no estilo de vida antes do início da medicação.

Segundo o estudo, esse modelo pode contribuir para que parte dos pacientes permaneça sem diagnóstico, sem tratamento ou com controle inadequado.

Iain Turnbull, pesquisador da Oxford Population Health e médico de família, defende que a decisão sobre tratamento considere também o risco futuro de doenças cardiovasculares, além dos valores registrados na aferição.

A hipertensão é um dos principais fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares. De acordo com a British Heart Foundation, a condição está associada a cerca de metade dos ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs) no Reino Unido.

Os pesquisadores avaliam que ampliar a detecção e melhorar o tratamento poderia evitar milhares de eventos cardiovasculares, sobretudo por permitir uma intervenção antes do surgimento de complicações.