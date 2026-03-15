Oscar 2026: os recordes que podem ser quebrados nesta edição

A 98ª edição do Oscar acontece neste domingo em Los Angeles, no tradicional Dolby Theatre. E não vai ser uma cerimônia qualquer. Algumas marcas históricas da premiação mais icônica do cinema podem ser quebradas no final de semana.

Primeiro, já tivemos Pecadores, de Ryan Coogler, quebrando o recorde de indicações. O longa está concorrendo em 16 categorias. Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, aparece logo atrás com 13.





A grande questão agora é se algum deles conseguirá superar o recorde de 11 vitórias, marca atingida apenas por três produções: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003).

Nenhum diretor negro com Oscar

Ryan Coogler é o sétimo diretor negro indicado na categoria de Melhor Direção, sucedendo nomes como John Singleton (Os donos da rua) Lee Daniels (Precious), Steve McQueen (12 anos de escravidão), Barry Jenkins (Moonlight), Jordan Peele (Corra!) e Spike Lee (Infiltrado na Klan). Nenhum deles venceu, e Coogler pode ser o primeiro.

Outro Oscar para Zhao?

Chloé Zhao, indicada por Hamnet, é a única mulher na disputa por Melhor Direção este ano. Caso vença, será a primeira diretora a conquistar a estatueta duas vezes. Até hoje, apenas três mulheres venceram nessa categoria: Kathryn Bigelow (Guerra ao Terror), Zhao (Nomadland) e Jane Campion (Ataque dos Cães).

Atrizes e Atores

Na categoria de Melhor Atriz, Jessie Buckley (Hamnet) pode se tornar a primeira irlandesa a vencer. Emma Stone (Bugonia) tem a chance de entrar para a história como apenas a terceira atriz a conquistar três vitórias na categoria principal, juntando-se a Katharine Hepburn e Frances McDormand. Já Renate Reinsve (Valor Sentimental) pode ser a primeira norueguesa a vencer, enquanto Michael B. Jordan (Pecadores) pode marcar história ao ser premiado por interpretar personagens gêmeos.

Timothée Chalamet (Marty Supreme) pode se tornar o segundo ator mais jovem a vencer Melhor Ator, atrás apenas de Adrien Brody (O Pianista). Wagner Moura (O Agente Secreto) tem a chance de ser o primeiro brasileiro a conquistar um Oscar de atuação – e o primeiro ator de um filme não falado em inglês a vencer desde Roberto Benigni (A Vida é Bela, 1997).

Intervalo de 40 anos

Nas categorias de coadjuvante, Wunmi Mosaku (Pecadores) pode ser a primeira nigeriana a vencer. Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra) pode se tornar o quarto ator a conquistar três Oscars de atuação. Stellan Skarsgård (Valor Sentimental) pode ser o primeiro sueco – e o primeiro homem nórdico – a vencer. Segundo o Euronews, Amy Madigan (A Hora do Mal) pode estabelecer o recorde de maior intervalo entre indicação e vitória: 40 anos desde sua primeira nomeação em 1986.

A categoria de Melhor Fotografia nunca foi vencida por uma mulher. Este ano, Autumn Durald Arkapaw (Pecadores) é apenas a quarta mulher indicada – e a primeira mulher negra. Caso Pecadores leve o prêmio principal, Zinzi Coogler, esposa de Ryan Coogler, será a primeira produtora negra a vencer.

A hora da Noruega?

Valor Sentimental, de Joachim Trier, recebeu nove indicações e pode se tornar a produção internacional mais premiada da história. O recorde de indicações ainda pertence a Roma, de Alfonso Cuarón, com 10 nomeações, enquanto Parasita, de Bong Joon-ho, detém o recorde de vitórias (quatro, incluindo Melhor Filme).





Valor Sentimental também desponta como favorito em Melhor Filme Internacional, o que seria a primeira vitória da Noruega nessa categoria. Até hoje, apenas um filme norueguês venceu um Oscar: o documentário Kon-Tiki, em 1951.

Transmissão da cerimônia

O Oscar 2026 será apresentado por Conan O’Brien e exibido ao vivo em 15 de março. O tapete vermelho começa às 18h30 e a premiação às 21h do horário de Brasília.

No Brasil, a transmissão da cerimonia acontece pelos canais da Globo, na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e pelo streaming HBO Max.