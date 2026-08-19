Australian Open começará no Brasil; entenda

A JHSF anunciou uma parceria de longo prazo com o Australian Open, um dos quatro torneios de Grand Slam do circuito mundial de tênis. Pelo acordo, a companhia passa a deter os direitos exclusivos na categoria imobiliária para toda a América do Sul e se torna parceira regional do torneio australiano.

O Boa Vista Village, empreendimento da JHSF em Porto Feliz, no interior de São Paulo, sediará a AO Junior Series South America nas edições de 2026, 2027 e 2028. O torneio classificatório dá ao campeão uma vaga na chave principal de simples juvenil do Australian Open, disputado em Melbourne.

Quadras no padrão de Melbourne

Quadras do Racquet Club vistas de cima, com o piso azul característico do Grand Slam australiano (Divulgação)

Como parte do acordo, o Boa Vista Village passa a contar com quadras oficiais do Australian Open, instaladas pela GreenSet Worldwide, fornecedora oficial de piso do torneio. O empreendimento também sediará ativações, clínicas e eventos assinados pela marca ao longo da parceria.

Com isso, o Boa Vista Village se torna o primeiro empreendimento do mundo a reunir quadras idênticas às do Australian Open fora do complexo oficial do torneio, reproduzindo características como a cor e a velocidade de jogo utilizadas em Melbourne.

Ao todo, serão oito quadras no local. Três já existem no Racquet Club, que ganhará mais duas quadras cobertas. O Grand Lodge Residences receberá outras três, sendo duas internas e uma externa.

O acordo integra o compromisso do Australian Open em desenvolver o tênis na América do Sul e ampliar as oportunidades para a nova geração de jogadores da região.

Repercussão entre os parceiros

Augusto Martins, CEO da JHSF, comentou a chegada do torneio ao empreendimento. "Estamos muito felizes em receber a edição sul-americana de um dos eventos esportivos mais icônicos do mundo no Boa Vista Village. A parceria com o Australian Open e a realização da AO Junior Series South America representam um marco importante para a JHSF. Nos últimos anos, temos investido consistentemente em instalações esportivas de padrão mundial e em experiências excepcionais para nossos moradores e visitantes."

Andre Sá, diretor de Relações com Jogadores da Tennis Australia e diretor do torneio AO Junior Series South America, avalia que o acordo fortalece a conexão do Australian Open com a região. "A América do Sul continua produzindo talentos incríveis do tênis, e a AO Junior Series South America desempenha um papel importante na criação de um caminho para que jovens jogadores compitam em um dos maiores palcos do esporte", afirma Sá. "O Boa Vista Village oferece instalações excepcionais e uma paixão pelo esporte que se alinha perfeitamente com o Australian Open."

A parceria conta com o apoio da Golden Goal, representante oficial do Australian Open na América do Sul, responsável por expandir a presença comercial e o engajamento de fãs do torneio no continente. Marcos Nobrega, diretor de Patrocínio e Parcerias da empresa, destaca a proximidade entre as marcas envolvidas. "Essa parceria une duas marcas premium que compartilham o compromisso com a excelência e experiências de padrão mundial. Estamos ansiosos para ajudar a aprofundar a conexão do Australian Open com o público sul-americano e apoiar o desenvolvimento contínuo do tênis em toda a região."

A JHSF Participações S.A. é uma empresa de lifestyle de alta renda da América Latina e controladora do Grupo Fasano, com ativos totais de R$ 19,1 bilhões. A companhia atua em hospitalidade, gastronomia, shopping centers, varejo de moda, clubes privados, aeroporto executivo, curadoria marítima, locação residencial, incorporação imobiliária e gestão de ativos nas Américas e na Europa.