Onde assistir 'Hamnet'? Filme recebeu oito indicações ao Oscar

Oscar 2026: onde assistir a 'Hamnet'? (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 7 de março de 2026 às 06h01.
A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.
O longa dramático Hamnet: A Vida Antes de Hamlet é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Consta como favorito, inclusive, aos prêmios de Melhor Filme e Melhor Atriz, para Jessie Buckley.
O filme está em cartaz nos cinemas.
A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.
A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.
No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.