Onde assistir 'Hamnet'? Filme recebeu oito indicações ao Oscar

Longa é baseado no livro de mesmo nome de Maggie O'Farrell, lançado originalmente em 2020, e é uma das principais apostas à estatueta de Melhor Filme

Publicado em 7 de março de 2026 às 06h01.

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

O longa dramático Hamnet: A Vida Antes de Hamlet é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Consta como favorito, inclusive, aos prêmios de Melhor Filme e Melhor Atriz, para Jessie Buckley.

Onde posso assistir Hamnet?

O filme está em cartaz nos cinemas.

  • Sinopse: William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet.
  • Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Direção (Chloé Zhao), Melhor Atriz (Jessie Buckley), Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original.
  • Total de indicações: 8

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.

