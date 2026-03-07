Onde assistir 'Hamnet'? Filme recebeu oito indicações ao Oscar

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar.

O longa dramático Hamnet: A Vida Antes de Hamlet é um dos principais nomes nas listas dos espectadores da premiação. Consta como favorito, inclusive, aos prêmios de Melhor Filme e Melhor Atriz, para Jessie Buckley.

Onde posso assistir Hamnet?

O filme está em cartaz nos cinemas.

Sinopse: William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet.

Total de indicações: 8

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.