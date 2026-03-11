Oscar 2026: Wagner Moura vai apresentar um dos prêmios, diz Academia

Ainda não se sabe qual categoria o brasileiro vai apresentar (Michael Tran / AFP)
Publicado em 11 de março de 2026 às 15h46.
Última atualização em 11 de março de 2026 às 15h51.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quarta-feira que o brasileiro Wagner Moura, indicado a melhor ator, será um dos apresentadores do Oscar no domingo. A cerimônia acontece em Los Angeles, a partir das 21h.
O nome do ator foi divulgado em uma lista junto como de Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Pedro Pascal e outros artistas. Não foi divulgada a categoria que cada um vai apresentar.
A Academia já tinha anunciado outros nomes vão apresentar prêmios. Entre eles estão Robert Downey Jr, Anne Hathaway, Paul Mescal, Chris Evans, Demi Moore e Gwyneth Paltrow.
O apresentador da cerimônia será Conan O'Brien.
Por que a estratégia de comunicação do filme de Wagner Moura é um case de place branding, elasticidade de marca e ativação cultural que deveria estar em toda grade de marketing do país?
A comunicação do filme “O Agente Secreto” não foi apenas sobre promover um filme. Foi uma operação de expansão territorial de marca que conseguiu, simultaneamente, reposicionar Wagner Moura, ressignificar a baianidade no imaginário nacional, catapultar o 'pagodão' baiano para o mainstream global e transformar Salvador em protagonista de uma narrativa hollywoodiana.
Em resumo: reorganizou um território simbólico. O filme pegou um ativo cultural antigo (orgulho, sotaque, corpo, rua, música) e transformou em moeda contemporânea de marca, conversável, remixável, exportável. Não é só cinema. É place branding em movimento, com Salvador e Bahia como assinatura emocional e o Brasil como plataforma de escala. E tudo isso foi orquestrado por um ator que nem sequer possui redes sociais.
A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.
A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.
No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.