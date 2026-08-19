Ciência

Eclipse lunar no Brasil acontecerá na próxima semana; veja data, horário e onde observar

Cerca de 93% da Lua ficará coberta pela sombra da Terra durante fenômeno visível de todas as regiões do Brasil

The moon is seen during a total lunar eclipse or "Blood Moon" in Mexico City on March 3, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

The moon is seen during a total lunar eclipse or "Blood Moon" in Mexico City on March 3, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11h54.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreEclipses
Saiba mais

Um "eclipse lunar parcial" poderá ser observado em todo o Brasil entre as noites de 27 e 28 de agosto. O fenômeno começa às 23h33 do dia 27, quando a Lua entra na fase parcial do eclipse.

O auge está previsto para 1h12 da madrugada do dia 28. Nesse momento, cerca de 93% da Lua estará encoberta pela sombra da Terra. O eclipse deve chegar ao fim às 2h51.

A observação poderá ser feita de qualquer região do país. Para acompanhar o fenômeno com mais facilidade, a recomendação é buscar um local com o horizonte desobstruído e distante da iluminação intensa das cidades.

Ao contrário de um eclipse solar, o eclipse lunar pode ser acompanhado a olho nu, sem filtros ou outros equipamentos de proteção.

Por que a Lua fica vermelha?

Durante um eclipse lunar, a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua e impede que a luz solar incida diretamente sobre o satélite.

Ainda assim, uma parcela da luz do Sol atravessa a atmosfera terrestre antes de chegar à Lua. Nesse percurso, a atmosfera filtra parte das cores da luz e permite que tons avermelhados alcancem com maior intensidade a superfície lunar. É esse processo que pode dar à Lua uma aparência avermelhada durante o eclipse.

O que esperar do calendário astronômico de 2026?

O calendário astronômico de 2026 ainda terá outros fenômenos que poderão ser acompanhados do Brasil. Entre os destaques dos próximos meses estão três chuvas de meteoros, previstas para outubro, novembro e dezembro. Confira as datas:

  • Orionidas: a chuva de meteoros formada por detritos do cometa Halley terá seu pico na noite de 21 de outubro. O fenômeno é conhecido por meteoros de alta velocidade e brilho intenso.
  • Leonidas: o auge está previsto para a noite de 17 de novembro. A chuva tem apresentado atividade mais moderada nos últimos anos, mas ficou conhecida por registrar grandes tempestades de meteoros no passado.
  • Geminidas: uma das chuvas de meteoros mais intensas do ano terá seu pico na noite de 13 para 14 de dezembro. Em locais com céu escuro e condições favoráveis de observação, o fenômeno pode superar a marca de 100 meteoros por hora.
Acompanhe tudo sobre:EclipsesCuriosidades
Próximo

Mais de Ciência

Ovos dos maiores dinossauros do mundo são achados na Argentina

Como o cérebro de uma mosca pode ajudar a explicar o comportamento humano

O plano da Europa para tomar a dianteira na corrida espacial entre EUA e China

Efeitos de adoçantes podem passar entre gerações, diz estudo

Mais na Exame

Pop

Documentário sobre Elon Musk ganha teaser com críticas ao bilionário; veja

Economia

Petrobras reajusta gasolina em R$ 0,19, mas alta é compensada por corte de impostos; entenda

Um conteúdo Esfera Brasil

Lei garante check-up anual obrigatório para mulheres na rede pública de saúde

Ciência

Ovos dos maiores dinossauros do mundo são achados na Argentina