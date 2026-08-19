Eclipse lunar no Brasil acontecerá na próxima semana; veja data, horário e onde observar

The moon is seen during a total lunar eclipse or "Blood Moon" in Mexico City on March 3, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)
Repórter
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11h54.
Um "eclipse lunar parcial" poderá ser observado em todo o Brasil entre as noites de 27 e 28 de agosto. O fenômeno começa às 23h33 do dia 27, quando a Lua entra na fase parcial do eclipse.
O auge está previsto para 1h12 da madrugada do dia 28. Nesse momento, cerca de 93% da Lua estará encoberta pela sombra da Terra. O eclipse deve chegar ao fim às 2h51.
A observação poderá ser feita de qualquer região do país. Para acompanhar o fenômeno com mais facilidade, a recomendação é buscar um local com o horizonte desobstruído e distante da iluminação intensa das cidades.
Ao contrário de um eclipse solar, o eclipse lunar pode ser acompanhado a olho nu, sem filtros ou outros equipamentos de proteção.
Durante um eclipse lunar, a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua e impede que a luz solar incida diretamente sobre o satélite.
Ainda assim, uma parcela da luz do Sol atravessa a atmosfera terrestre antes de chegar à Lua. Nesse percurso, a atmosfera filtra parte das cores da luz e permite que tons avermelhados alcancem com maior intensidade a superfície lunar. É esse processo que pode dar à Lua uma aparência avermelhada durante o eclipse.
O calendário astronômico de 2026 ainda terá outros fenômenos que poderão ser acompanhados do Brasil. Entre os destaques dos próximos meses estão três chuvas de meteoros, previstas para outubro, novembro e dezembro. Confira as datas: