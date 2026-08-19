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Jeep Avenger chega com preço e conteúdo para ameaçar reinado do VW Tera

SUV subcompacto aposta na mesma fórmula do Renegade: levar uma marca aspiracional a segmentos mais acessíveis

Jeep Avenger: posicionado na categoria dos SUVs subcompactos (Divulgação/Divulgação)

Jeep Avenger: posicionado na categoria dos SUVs subcompactos (Divulgação/Divulgação)

Rodrigo Mora
Rodrigo Mora

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Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09h22.

Última atualização em 19 de agosto de 2026 às 11h13.

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A Jeep era apenas mais uma coadjuvante do mercado nacional quando lançou o Renegade, em abril de 2015. No entanto, levar um modelo com a tradicional grade de sete fendas para o segmento de SUVs compactos foi uma aposta certeira, e logo no primeiro ano o estreante ficou entre os 20 carros mais vendidos do país.

Em 2016, com pouco mais de 51 mil emplacamentos, foi o décimo do ranking nacional e o segundo SUV mais comercializado do ano, atrás somente do também novato Honda HR-V.

Lançado na última semana por R$ 114.990, o Avenger promete repetir o sucesso do antecessor por ser um Jeep ainda mais acessível, agora posicionado na categoria dos SUVs subcompactos – cujo líder atualmente é o Volkswagen Tera, quinto modelo mais vendido no acumulado do ano.

Jeep Avenger: posicionado na categoria dos SUVs subcompactos (Divulgação/Divulgação)

Preços e versões

Seus preços partem de R$ 119.990 na versão Altitude, passam pelos R$ 124.990 e R$ 135.990 das intermediárias Altitude Pack e Longitude, e chegam aos R$ 145.990 da Limited. Para as primeiras mil unidades, o valor promocional é de R$ 114.990 para a opção de entrada.

Todas as configurações trazem seis airbags, ar-condicionado digital, direção com assistência elétrica, faróis com LEDs, central multimídia com tela sensível ao toque e freio de estacionamento elétrico, além de ADAS (sigla em inglês para Sistema Avançado de Assistência ao Motorista) com frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência e centralização em faixa, sensor de fadiga e reconhecimento das placas de velocidade.

Na versão mais cara, há faróis LED Matrix, painel de 10,25 polegadas, ChatGPT embarcado, sistemas de auxílio de partida em rampa e de controle em descidas, carregador de celular por indução e piloto automático. O teto solar panorâmico é um opcional de R$ 7,5 mil.

Cara de Jeep, jeito de Peugeot

Peça-chave do ciclo de investimentos (2025 a 2030) que soma R$ 3 bilhões destinados exclusivamente à modernização e expansão do Polo Automotivo Stellantis de Porto Real (RJ), o Avenger compartilha com os modelos da Peugeot e da Citroën (que também fazem parte do conglomerado formado em 2021) a plataforma batizada de Smart Car.

Daí o comportamento dinâmico mais semelhante ao do “primo” Peugeot 2008 e bem distante dos modos do Renegade, algo reforçado pelo motor 1.0 turbo flex (116 cv e 20 kgfm de torque) acoplado a um sistema híbrido leve (MHEV).

"Apenas 2% do mercado de SUVs compactos é eletrificado. Nós estamos lançando um produto que é híbrido em todas as versões", destaca Herlander Zola, presidente do grupo Stellantis na América do Sul.

As modestas dimensões – 4,08 metros de comprimento e 2,56 metros de entre-eixos – são coerentes com o segmento e não impediram o Avenger de oferecer uma posição de guiar elogiável. O porta-malas acomoda 321 litros, também em sintonia com os rivais.

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