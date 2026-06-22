Os rumos da Armani sob o comando criativo de Leo Dell'Orco

Quando Giorgio Armani morreu, em setembro de 2025, aos 91 anos, deixou em funcionamento um plano de sucessão que vinha construindo há anos com a mesma atenção que dedicava a cada coleção. Em sua última entrevista, ao Financial Times, foi explícito sobre quem deveria conduzir a transição: citou Dell'Orco pelo nome, ao lado dos membros da família e da equipe de trabalho, e pediu que a sucessão fosse orgânica, sem rupturas. A frase não surpreendeu quem acompanha a grife de perto. Dell'Orco estava ao lado de Armani desde 1977, quando os dois se conheceram num jardim do bairro de Piazzale Libia, em Milão, depois que o italiano o viu cuidando de um cachorro aparentemente perdido. O dono do animal era Giorgio Armani.

Pantaleo Dell'Orco, nascido em Bisceglie, na Puglia, em novembro de 1952, passou mais de quatro décadas desenvolvendo as coleções masculinas da grife e acumulou também a presidência do conselho da Pallacanestro Olimpia Milano, o time de basquete dirigido por Armani desde 2008. Sob sua gestão, o clube conquistou dois títulos da liga italiana e chegou ao Final Four da EuroLeague em 2021. Fora das passarelas, era a pessoa a quem Armani confiava seus pensamentos mais privados, como o próprio designer escreveu em sua autobiografia, Per Amore, publicada em 2022.

A primeira coleção

Looks do desfile Giorgio Armani inverno 2026 masculino, apresentado em janeiro na Via Borgonuovo, em Milão (Divulgação)

Em janeiro de 2026, Dell'Orco apresentou sua primeira coleção à frente da Giorgio Armani, no subsolo do palácio da Via Borgonuovo, em Milão. A temporada foi a inverno 2026 masculina, a primeira da grife sem a assinatura do fundador. O desfile foi elegante e respeitoso com o que foi construído ao longo de cinquenta anos: alfaiataria fluida, sobretudos dramáticos de dupla face em cinza ardósia com golas em funil e uma paleta que escapou levemente do bege característico de Armani. Ao fim do desfile, chamou ao lado seu sobrinho Gianluca Dell'Orco, diretor de design masculino e colaborador da casa há 35 anos, para receber os aplausos juntos.

Um mês depois, em fevereiro, foi a vez do Emporio Armani. A coleção recebeu o título de Maestro e foi desenvolvida ao lado de Silvana Armani, sobrinha do fundador e responsável pelo feminino da linha. A alfaiataria estruturada dividiu a passarela com casacões, saias e vestidos, numa proporção que alternava construções amplas com modelagens mais próximas ao corpo. A decisão de unir o masculino e o feminino do Emporio numa mesma apresentação, a partir da temporada de outono de 2026, também partiu de Dell'Orco e Silvana, com base em algo que o próprio Giorgio já considerava antes de morrer.

Looks do desfile Emporio Armani inverno 2026, primeira coleção desenvolvida por Leo Dell'Orco e Silvana Armani após a morte do fundador (Divulgação)

O arquivo e o que vem por aí

Dell'Orco tem sido direto sobre os desafios do momento. Reconhece que o mercado deixa menos margem para riscos do que havia no passado e aponta o arquivo da grife, que Armani sempre se recusou a revisitar em vida, como uma das ferramentas mais valiosas para o que vem a seguir. Sobre parcerias futuras, manifestou interesse no design japonês e no trabalho da Comme des Garçons.

Enquanto concorrentes apostam em trocas de diretores criativos como estratégia de relançamento, a Armani segue um caminho oposto, de continuidade deliberada. O testamento de Giorgio Armani prevê a manutenção da independência da empresa por meio da Fundação Giorgio Armani e deixa aberta, apenas após cinco anos de sua morte, a possibilidade de venda parcial a grupos como LVMH, L'Oréal ou EssilorLuxottica. Dell'Orco tem dito que a prioridade, por ora, é seguir fazendo o que a grife sempre fez bem, sem se deixar pressionar pelo ruído do mercado.