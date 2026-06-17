O que esperar da temporada de moda masculina primavera-verão 2027

A temporada masculina de verão começa nesta quarta-feira, 17 de junho, com a abertura do Pitti Uomo em Florença. De lá, o calendário segue para Milão até 23 de junho e depois para Paris, onde os desfiles vão até 28. Em doze dias, as principais casas de moda apresentam as coleções masculinas primavera-verão 2027, que chegam às lojas entre janeiro e março do próximo ano.

A temporada é descrita como um momento de consolidação. O mercado de luxo enfrenta pressões externas, entre o conflito no Oriente Médio e o aumento dos custos de combustível, e boa parte das casas aproveita o calendário para afirmar novas gestões criativas. É o caso de Jonathan Anderson, em sua terceira coleção masculina para a Dior, e de Grace Wales Bonner, que estreia como diretora criativa de moda masculina na Hermès após a saída de Véronique Nichanian.

Pitti Uomo

Look da coleção masculina verão 2023 da Simone Rocha, com jaqueta oversized branca (Divulgação )

A 110ª edição do Pitti Uomo reúne mais de 720 marcas de mais de 30 países na Fortezza da Basso, em Florença. O tema da edição é The Pool, conceito desenvolvido pelo editor-chefe e diretor de moda da SSAW Magazine, Chris Vidal Tenomaa e Tuomas Laitinen, com uma estética construída em torno de reflexo, identidade e masculinidade contemporânea.

A designer irlandesa radicada em Londres Simone Rocha é a convidada especial e apresenta, na quinta-feira, 18 de junho, às 17h, no Teatro della Pergola, seu primeiro desfile dedicado exclusivamente à moda masculina. Rocha segue uma lista que inclui Raf Simons, Grace Wales Bonner, Martine Rose e marcas como Givenchy, Jil Sander e Off-White. "Estou animada para compartilhar a amplitude da minha proposta masculina, especialmente com o cenário da bela Florença", disse ela em comunicado ao ser anunciada. Também estão confirmados desfiles do DSM Kei Ninomiya, linha cotidiana da Comme des Garçons ligada à Dover Street Market de Rei Kawakubo e Adrian Joffe, e da marca dinamarquesa Sunflower. O designer sul-coreano Jiyong Kim, finalista do Prêmio LVMH 2024, apresenta um projeto especial no Magazzino 07 da Fortezza.

Semana de moda de Milão

Look da Thom Browne com blazer navy, suéter de tricô e shorts em bege, com bolsa em formato de cachorro, marca registrada da grife americana (Divulgação )

Em Milão, a grande novidade é a chegada de Thom Browne ao calendário, com desfile marcado para a tarde de segunda-feira, 22 de junho. Browne mostrava suas coleções masculinas em Paris há anos. Também retornam à cidade Ralph Lauren e Paul Smith, que há temporadas mantém Milão como base para seus desfiles.

A Prada, com Miuccia Prada e Raf Simons na direção criativa, segue como atração central. A Dolce & Gabbana aparece pela primeira vez após a saída de Stefano Gabbana da presidência da marca no início do ano. A Giorgio Armani encerra a semana com um desfile conjunto de moda masculina e feminina cruise na noite de terça-feira, 23 de junho, a primeira vez que Leo Dell'Orco e Silvana Armani apresentam juntos uma coleção da grife.

Semana de moda de Paris

Terno preto com gola de plumas da coleção masculina inverno 2025 do Saint Laurent, assinada por Anthony Vaccarello (Divulgação )

O calendário parisiense traz algumas mudanças. A Saint Laurent abre a semana com desfile na tarde de terça, 23 de junho, marcando o retorno da grife ao calendário masculino regular após temporadas mostrando durante a Semana de Alta-Costura. A Celine fecha o mês no domingo, 28 de junho. A Givenchy apresenta sua primeira coleção masculina sob a direção criativa de Sarah Burton.

A Hermès substitui o desfile por uma apresentação nesta temporada de transição para Grace Wales Bonner. Na Louis Vuitton, Pharrell Williams confirma show na noite de abertura, às 21h. Dries Van Noten, Rick Owens, Willy Chavarria e Lemaire também estão no calendário, ao lado dos nomes japoneses que escolhem Paris a cada temporada, como Comme des Garçons, Junya Watanabe e Issey Miyake.

Fora do calendário oficial, a Zegna apresenta sua coleção em Los Angeles, repetindo a estratégia que levou a marca a Dubai na temporada passada. O grupo registrou aumento de 20% no lucro líquido em 2025.