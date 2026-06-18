O salão de relojoaria de Basel vai voltar? O que se sabe até agora

A Messe Basel vai sediar a Basilia Jewellery & Watch Fair em abril de 2027, sete anos após o encerramento do Baselworld (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 18 de junho de 2026 às 12h59.
Última atualização em 18 de junho de 2026 às 13h05.
A última edição da Baselworld, na Basileia, aconteceu em março de 2019. Depois disso, a pandemia cancelou as edições de 2020 e 2021, as principais marcas de relojoaria migraram para o salão Watches & Wonders de Genebra e o organizador MCH Group enterrou o projeto definitivamente. Sete anos depois, a mesma empresa que encerrou o evento anuncia que vai tentar trazer de volta uma feira de relógios e joias para Basel.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 18. A nova feira vai se chamar Basilia, adotando o nome romano da cidade suíça, e é uma parceria inédita entre o MCH Group e a Informa Markets, empresa britânica que opera a Jewellery & Gem WORLD Hong Kong, uma das maiores feiras de joias da Ásia. A estreia está marcada para abril de 2027, no Hall 2 da Messe Basel, com expectativa de reunir mais de 400 expositores.
Os organizadores foram cuidadosos para não apresentar o projeto como uma continuação do Baselworld, chamado informalmente de Basel. Roman Imgrüth, CEO de exposições e eventos do MCH Group, disse na coletiva de imprensa que "grandes feiras não se constroem em uma única edição" e que 2027 será apenas "o plantio de uma semente". O predecessor não foi citado ao longo da apresentação, mas surgiu na primeira pergunta da sessão de perguntas: por que a Basilia teria mais sucesso do que o Baselworld? Imgrüth respondeu que o Baselworld "não existe mais" e reiterou que o conceito de "cidade" seria o diferencial da nova feira, além de garantir que os custos de participação serão "acessíveis".
A proposta é estruturar o evento como uma cidade com bairros temáticos, cada um representando um polo global do setor. A ideia prevê distritos de diamantes e gemas, vales de relojoaria, áreas europeias e suíças, um hub de tecnologia e espaços inspirados em Hong Kong, Bangkok, Jaipur, Istambul, Antuérpia, Paris e Milão. O acento geográfico é deliberado, ao contrário do Baselworld, que se concentrava no segmento de relojoaria, de marcas de luxo às mais acessíveis, a Basilia quer atrair fabricantes, distribuidores, atacadistas e especialistas em sourcing de diferentes regiões.
O colapso do Baselworld não foi só consequência da pandemia. A saída do Swatch Group em 2018 foi o primeiro sinal de que algo havia se rompido. Em 2020, com o evento já cancelado pela covid, Rolex, Patek Philippe, Tudor, Chopard e Chanel anunciaram que não voltariam e passaram a participar do Watches & Wonders em Genebra. O MCH Group ainda tentou lançar uma feira substituta, a HourUniverse, em 2021, mas uma segunda onda da pandemia inviabilizou o projeto.
O setor de joias ficou sem um ponto de encontro europeu de peso. O Watches & Wonders tem foco em relojoaria de luxo e não cobre o ecossistema comercial mais amplo de joias, gemas e sourcing que Baselworld reunia, lacuna em que a Basilia quer apostar. Celine Lau, diretora de feiras de joias da Informa Markets, afirmou que o objetivo é conectar compradores com fornecedores especializados em um mercado de sourcing cada vez mais complexo, atendendo desde varejistas independentes até mercados emergentes na Europa.
Os organizadores não divulgaram lista de expositores confirmados, estrutura de preços ou se alguma grande marca de relojoaria retornaria a Basel. Imgrüth afirmou que houve "conversas positivas" com marcas de relógios, mas não confirmou nenhuma. A questão do Swatch Group permanece em aberto: o CEO Nick Hayek tem recusado o Watches & Wonders desde o seu início e nunca descartou publicamente um evento em Basel, cidade a cerca de uma hora e meia de trem de Biel, sede do grupo. Nenhum comprometimento foi anunciado.
A edição inaugural da Basilia terá 50% do espaço ocupado por joias, 25% por gemas e 25% por relógios. Seminários, painéis e conferências completarão os quatro dias de programação.