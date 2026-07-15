Livia Nunes assina primeira coleção para a H&M

Livia Nunes: primeira colaboração da H&M com uma brasileira (H&M/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 15 de julho de 2026 às 10h19.
Última atualização em 15 de julho de 2026 às 10h24.
Após achar que um e-mail da Balenciaga era um possível golpe, a carreira de Livia Nunes deslanchou internacionalmente. Em 2024, a influenciadora mineira foi a única brasileira a participar da campanha da Le City Bag, uma das bolsas mais conhecidas da marca espanhola. Agora, Nunes dá um novo passo com outra marca europeia, a sueca H&M.
A partir do dia 23, será lançada a coleção Livia Nunes H&M, com 20 peças entre roupas e acessórios. A coleção estará disponível na loja do Shopping Iguatemi São Paulo, no e-commerce brasileiro e em países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Espanha e México. Esta é a primeira coleção da marca com uma brasileira.
"Eu sempre me vesti para mim mesma, pelo que as roupas me fazem sentir, e não para o momento. Colaborar com a equipe de design da H&M foi uma experiência inspiradora justamente por isso. Quis trazer meu estilo pessoal e quem eu sou por completo para esta coleção: a menina do Brasil, a criadora de conteúdo, a mulher que criou suas próprias tendências. Espero que todas as pessoas sintam essa mesma liberdade ao vestir essas peças", diz Livia.
Entre os destaques estão um vestido longo preto com recortes estratégicos (R$ 459,90), um vestido longo em chiffon marrom-escuro com transparência e gola halter fluida (R$ 649,90), além de peças inspiradas na lingerie, como vestido slip com acabamento em renda (R$ 549,90), macaquinho (R$ 459,90), bloomer (R$ 459,90) e regata (R$ 329,90). Em contraponto, uma camisa estilo smoking (R$ 459,90), uma saia de alfaiataria (R$ 399,90) e uma calça capri (R$ 459,90).
Nos acessórios, uma bolsa oversized com estampa de zebra (329,90), joias pretas com efeito perolado (279,90), óculos de sol marcantes (279,90) e um lenço em renda guipure (199,90) completam as produções.
A cartela de cores aposta em uma paleta contida e sofisticada, com branco suave, bege, cinza e preto, iluminados por toques de rosa blush. O azul-pó acrescenta um ponto de frescor, enquanto a estampa de zebra imprime uma energia gráfica de alto contraste, marca registrada do estilo de Livia.
"Livia tem uma energia rara. Ela consegue ser divertida e séria ao mesmo tempo, espontânea e sofisticada. Sabe exatamente o que quer e levou essa clareza para cada decisão ao longo do desenvolvimento da coleção. O resultado traduz verdadeiramente o seu universo: uma coleção que equilibra ousadia e delicadeza no design, estrutura e fluidez, tudo ao mesmo tempo", diz Malin Dubois, Concept Designer da H&M.