Livia Nunes assina primeira coleção para a H&M

Após achar que um e-mail da Balenciaga era um possível golpe, a carreira de Livia Nunes deslanchou internacionalmente. Em 2024, a influenciadora mineira foi a única brasileira a participar da campanha da Le City Bag, uma das bolsas mais conhecidas da marca espanhola. Agora, Nunes dá um novo passo com outra marca europeia, a sueca H&M.

A partir do dia 23, será lançada a coleção Livia Nunes H&M, com 20 peças entre roupas e acessórios. A coleção estará disponível na loja do Shopping Iguatemi São Paulo, no e-commerce brasileiro e em países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Espanha e México. Esta é a primeira coleção da marca com uma brasileira.

"Eu sempre me vesti para mim mesma, pelo que as roupas me fazem sentir, e não para o momento. Colaborar com a equipe de design da H&M foi uma experiência inspiradora justamente por isso. Quis trazer meu estilo pessoal e quem eu sou por completo para esta coleção: a menina do Brasil, a criadora de conteúdo, a mulher que criou suas próprias tendências. Espero que todas as pessoas sintam essa mesma liberdade ao vestir essas peças", diz Livia.

Colaboração Livia Nunes e H&M: 20 peças entre roupas e acessórios disponíveis a partir de 23 de julho (H&M/Divulgação)

Entre os destaques estão um vestido longo preto com recortes estratégicos (R$ 459,90), um vestido longo em chiffon marrom-escuro com transparência e gola halter fluida (R$ 649,90), além de peças inspiradas na lingerie, como vestido slip com acabamento em renda (R$ 549,90), macaquinho (R$ 459,90), bloomer (R$ 459,90) e regata (R$ 329,90). Em contraponto, uma camisa estilo smoking (R$ 459,90), uma saia de alfaiataria (R$ 399,90) e uma calça capri (R$ 459,90).

Nos acessórios, uma bolsa oversized com estampa de zebra (329,90), joias pretas com efeito perolado (279,90), óculos de sol marcantes (279,90) e um lenço em renda guipure (199,90) completam as produções.

A cartela de cores aposta em uma paleta contida e sofisticada, com branco suave, bege, cinza e preto, iluminados por toques de rosa blush. O azul-pó acrescenta um ponto de frescor, enquanto a estampa de zebra imprime uma energia gráfica de alto contraste, marca registrada do estilo de Livia.

"Livia tem uma energia rara. Ela consegue ser divertida e séria ao mesmo tempo, espontânea e sofisticada. Sabe exatamente o que quer e levou essa clareza para cada decisão ao longo do desenvolvimento da coleção. O resultado traduz verdadeiramente o seu universo: uma coleção que equilibra ousadia e delicadeza no design, estrutura e fluidez, tudo ao mesmo tempo", diz Malin Dubois, Concept Designer da H&M.